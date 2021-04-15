8 звезд с ужасным татуажем от криворуких мастеров: разбираем с экспертом
В новом материале редакция Passion.ru решила вместе с экспертом детально разобрать неудачный татуаж звезд, чтобы вы в будущем избегали подобных ошибок.
Юлия Волкова
Фото: starface
Перманентный макияж Юлии Волоковой, с которым она гордо «щеголяла» многие годы, выглядит смешно, но многие мастера до сих пор делают подобные работы. В данном случае брови будто нарисовали маркером. Несуразная суперграфичная форма, странный цвет и толщина. Брюнеткам нужно подбирать цвет бровей на пару тонов светлее волос, иначе образ будет безнадежно испорчен. И, конечно, профессиональный перманентный макияж сегодня — это мягкие линии без четких границ.
Анджелина Джоли
Фото: GettyImages
Икона стиля Анджелина Джоли на заре своей карьеры попала в руки неопытного мастера, который сделал ей очень резкие и не совсем симметричные для ее острого квадратного лица брови. Чем ярче головка брови (напоминает форму запятой), тем более грубым и злым выглядит образ. К счастью, Анджелина быстро осознала свою ошибку и сменила мастера. Однако если вы видите такие формы в портфолио специалиста, к которому хотите обратиться, советую поискать другого.
Майли Сайрус
Фото: GettyImages
Брови-«ниточки» были модны в 2000-х. Не обошла эта тенденция стороной и красотку Майли Сайрус, которая «наколола» себе брови такой формы, которые ее совершенно не красили. К счастью, этот тренд прошел, но подобные работы до сих пор появляются в социальных сетях мастеров и на лицах их клиентов. Длинные тонкие брови совершено не подходят такой круглой форме лица, как у Майли. Более широкие и естественные сделают ее образ более нежным и миловидным.
Наталья Бочкарева
Фото: starface
Заметьте, насколько старше выглядит Наталья Бочкарева с такими бровями. Она, конечно, не столь ужасна, как у той же Юлии Волковой, но слишком задранные хвосты и грубая, очерченная рамкой форма прибавляют минимум 10 лет.
Анастасия Волочкова
Фото: starface
Непропорциональные лицу и слишком яркие брови совершено не идут блондинке Анастасии. При работе со светловолосыми мастер должен чувствовать кожу на 100%, чтобы даже самый светлый цвет «положить» в нужный слой кожи. Одно неправильное движение — и цвет бровей будет, как у Волочковой, что мало кого украсит.
Мария Горбань
Фото: starface
Брови актрисы Марии Горбань отличаются зауженной толщиной с ярким изгибом. На мой взгляд, форма слишком круглая, визуально глаз становится более округлым и маленьким. Если сделать головку брови более мягкой, образ смотрелся бы более нежно и женственно.
Виктория Боня
Фото: starface
У Виктории Бони хорошая форма, подходящая ее лицу. Брови выполнены в колосковой технике. Но если присмотреться, в некоторых местах волоски получились серые, а в других — рыжеватые. Пигмент залегает в коже неравномерно, поэтому брови выглядят разноцветными.
Меган Фокс
Фото: globallook
У Меган классическая форма бровей, но лучше бы она была сделана чуть толще. Более объемные брови в данном случае сделают образ более благородным и изящным.
Как не получить такой же ужасный татуаж, как у этих звезд
У меня всего 2 совета: тщательно выбирать мастера и не скупиться на процедуру. Нужно понимать, что качественный перманентный макияж должен делаться на дорогих и качественных материалах, а мастер должен быть не только опытным, но и постоянно повышать свою квалификацию. Смотрите на работы, отзывы и стоимость — причем по возможности старайтесь увидеть результаты на живых людях, а не на фотографиях в интернете.
Фото: globallook, gettyimages, starface
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