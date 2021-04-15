8 звезд с ужасным татуажем от криворуких мастеров: разбираем с экспертом

У Меган классическая форма бровей, но лучше бы она была сделана чуть толще. Более объемные брови в данном случае сделают образ более благородным и изящным.

Как не получить такой же ужасный татуаж, как у этих звезд

У меня всего 2 совета: тщательно выбирать мастера и не скупиться на процедуру. Нужно понимать, что качественный перманентный макияж должен делаться на дорогих и качественных материалах, а мастер должен быть не только опытным, но и постоянно повышать свою квалификацию. Смотрите на работы, отзывы и стоимость — причем по возможности старайтесь увидеть результаты на живых людях, а не на фотографиях в интернете.