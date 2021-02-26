5 трендов весеннего макияжа, достойных красных ковровых дорожек Голливуда

_ «Главный макияж будущего весенне-летнего сезона 2021 — это отсутствие макияжа. Вот так! Приветствуется здоровая, чистая и сияющая кожа, без какого-либо намека на декоративную косметику. Но любительницам мейкапа не стоит заранее расстраиваться — для вас несколько ярких вариантов тоже найдется. На показах модной одежды, прошедших в Нью-Йорке, Милане, Лондоне и Париже, мы идентифицировали 7 четких трендов, которые определят будущий теплый сезон: Итак, в моде этой весной и летом будут:

Натуральный макияж, как бы вообще чистейший nude. Сияющее лицо во всех его проявлениях: от легкого мерцания до откровенного глянца. Сиять могут как отдельные участки, так и полностью все лицо. Бесцветный блеск для губ. Разноцветные тени (моно, сочетания различных оттенков в одном макияже). Стрелки и интенсивная подводка — как классические черные, так и различные фигурные. Короткие, длинные, толстые, витиеватые. Ограничений в цветах и форме тоже не предвидится. Красная помада — матовая и глянцевая, темная и светлая теплая. Все 50 оттенков алого и винного во всех возможных текстурах будут актуальны. Классика жанра — smoky eyes в черном и сером цветах»._

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