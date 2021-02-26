5 трендов весеннего макияжа, достойных красных ковровых дорожек Голливуда
Макияж грядущего теплого сезона в этом году как никогда разнообразен: здесь вам и стрелки на любой вкус, и набирающий популярность благодаря блогерам мейк с кристаллами, и классическая красная помада, куда уж без нее? Самое время закупиться новыми палетками и другими косметическими новинками и начинать бьюти-эксперименты. Немного тренировки — и вы засияете не хуже Кайли Дженнер с ее безупречной сияющей кожей или нарисуете себе креативные smoky, как у Джей Ло, которая как никто любит примерять на себя новые образы.
Стрелки
Фото: предоставлены Crystal Estetica
Такой простой, но всегда актуальный прием будет вновь популярен в новом сезоне. На последних показах визажисты выбирают самые разные стрелки: от классических до толстых и графичных, двойных, цветных и нарисованных над веком. В мейкапе со стрелками лучше все же оставить акцент только на глазах, но это совсем необязательно, для праздничных образов вполне можно сочетать стрелки с яркими губами.
Декор
Фото: предоставлены Crystal Estetica
С появлением в нашей жизни Instagram- и TikTok-блогеров, которые не боятся экспериментировать с макияжем, стразы, кристаллы, бусины, блестки и яркие рисунки на лице стали более привычными. Приветствуется даже рукоделие! В этом сезоне визажисты отходят от классических тем и вновь обращаются к декору и ярким акцентам, так что дерзайте.
Влажные губы
Фото: предоставлены Crystal Estetica
Еще один любимый многими тренд уже не первый сезон — влажные губы. Такого эффекта можно добиться, используя бальзам, масло для губ или прозрачный нелипкий блеск. Прекрасное модное веяние, которое абсолютно применимо к жизни, — увлажненные губы с глянцевым покрытием всегда смотрятся более пухлыми и ухоженными.
Good skin
Фото: предоставлены Crystal Estetica
Несмотря на то, что во время карантина мы все слегка устали от естественности, тренд на красивую и здоровую кожу, легкий румянец и минимальный макияж с нами останется еще надолго, если не навсегда. Несмотря на то, что с наступлением весны и после снятия многих ограничений нам хочется больше ярких красок, самым важным был и остается ровный тон. Девушки все чаще стали обращать внимание именно на состояние кожи, покупать уходовые средства и посещать косметологов. В 2021 году акцент смещается в сторону осознанного ухода.
Многоцветный макияж глаз
Мономейк одним оттенком теней или симпатичными блестками остается в прошлом. Весна, по мнению звездных визажистов, время для экспериментов, потому не ограничивайте себя единственным цветом а-ля натюрель, экспериментируйте с текстурами и палитрой — в макияже глаз весны 2021 нет никаких ограничений, хоть радугу на веках нарисуйте, никто вас не осудит.
_ «Главный макияж будущего весенне-летнего сезона 2021 — это отсутствие макияжа. Вот так! Приветствуется здоровая, чистая и сияющая кожа, без какого-либо намека на декоративную косметику. Но любительницам мейкапа не стоит заранее расстраиваться — для вас несколько ярких вариантов тоже найдется. На показах модной одежды, прошедших в Нью-Йорке, Милане, Лондоне и Париже, мы идентифицировали 7 четких трендов, которые определят будущий теплый сезон: Итак, в моде этой весной и летом будут:
Натуральный макияж, как бы вообще чистейший nude.
Сияющее лицо во всех его проявлениях: от легкого мерцания до откровенного глянца. Сиять могут как отдельные участки, так и полностью все лицо.
Бесцветный блеск для губ.
Разноцветные тени (моно, сочетания различных оттенков в одном макияже).
Стрелки и интенсивная подводка — как классические черные, так и различные фигурные. Короткие, длинные, толстые, витиеватые. Ограничений в цветах и форме тоже не предвидится.
Красная помада — матовая и глянцевая, темная и светлая теплая. Все 50 оттенков алого и винного во всех возможных текстурах будут актуальны.
Классика жанра — smoky eyes в черном и сером цветах»._
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Фото: globallook, архив пресс-служб
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