8 звезд, которые ради славы и карьеры полностью «перекроили» улыбку
Деми Мур
Фото: gettyimages
Коронки используются в стоматологии очень давно — вспомним хотя бы совершенно прекрасные железные зубы, которыми щеголяли наши бабушки и дедушки. А золотые до сих пор считаются в некоторых странах особым шиком и признаком богатства.
К счастью, времена первобытной дикости и железных зубов уходят в прошлое. Возьмем как пример Деми Мур — она провела годы в счастливом браке с Брюсом Уиллисом, причем третьим участником их союза был алкоголь, а временами еще и различные вещества. В итоге Деми осталась и без карьеры, и без хороших зубов, с которыми ей, кстати, не повезло от природы — они были мелкими и сероватыми. После развода актриса решительно взялась за ум. И хотя ее карьеру уже ничто не могло спасти, внешнее преображение Деми впечатляет. Для создания красивой улыбки ее стоматолог использовал коронки на жевательные зубы и современные виниры на передние.
Кстати, современные виниры — это совсем не те толстые пластины, из-за которых приходилось существенно обтачивать зубы. Это очень тонкие конструкции, к тому же достаточно прочные, чтобы прослужить лет 12-15 при правильном уходе. Коронки — тоже не металл и даже не металлокерамика: можно выбрать цельнокерамические или циркониевые. Коронки из диоксида циркония — самые современные, высокопрочные и очень красивые. Поскольку цирконий не подвержен окислению, как металлы, то не вызывает появления темных полосок у десен. А белый цвет циркония обеспечивает очень эстетичный результат.
Селин Дион
Фото: gettyimages
В свое время Селин Дион пришлось пройти ортогнатическую операцию для коррекции прикуса, а то, что не удалось исправить хирургам, она закрыла коронками. Все это было сделано потому, что прикус у будущей звезды был настолько жутким, что «добрые» сверстники прозвали ее Псина Дион.
Сейчас при очень сложных дефектах прикуса тоже можно обратиться к помощи хирургии, но надо сказать, что со времен юности Селин (а певице уже 52 года) ортопедические системы шагнули далеко вперед. Если раньше единственным методом коррекции прикуса были металлические, крупные, тяжелые и неудобные брекеты, то сейчас ортодонты могут предложить пациенту минимум 3 варианта: классические брекеты, которые ставятся на переднюю поверхность зубов, только эти системы сделаны из керамики или сапфиров; лингвальные брекеты, которые фиксируются на язычной поверхности зубов, т.е. их вообще не видно при улыбке; элайнеры — каппы из прочного и прозрачного термопластика, которые надеваются на зубы и успешно корректируют прикус, пока этого никто не видит. Вполне возможно, что сегодня Селин Дион уже не пришлось бы ложиться на операцию, чтобы исправить дефекты прикуса.
Шейн Макгоуэн
Фото: globallook
Селин Дион боролась за красоту улыбки с природным дефектом — а другой певец, легенда фолк-панка, Шейн Макгоуэн уничтожал зубы планомерно и самостоятельно. Даже товарищи по группе The Pogues считали его конченным алкоголиком, который неспособен прожить день без полулитра крепкой выпивки. Итог был закономерен: в 1989 году врачи заявили певцу, что он протянет максимум 2 года, а зубы стали решительно его покидать. К 2009 году, когда их почти не осталось, Шейн внезапно пришел к выводу, что так жить нельзя и… пить не бросил, конечно, но обратился к имплантологам для восстановления зубов.
Если бы Шейн прожигал жизнь в 30-50-е годы ХХ века, единственное, что ему предложили бы — полные съемные протезы в стаканчике. Но на его счастье, доктор Бранемарк в 60-е открыл остеоинтеграцию титана, которая стала основой дентальной имплантации. Даже при полной адентии стоматологи-имплантологи могут установить от 4 до 6 имплантов, а на них зафиксировать протез, который восстановит и нормальное жевание, и красоту.
Вот почему Макгоуэн вместо съемных зубов получил красивую, полностью восстановленную улыбку. Преображение так его потрясло, что он снял целый фильм о восстановлении своих зубов Shane MacGowan: A Wreck Reborn («Шейн Макгоуэн: возрожденные развалины»). А на одну из коронок поставил золотой скайс!
Том Круз
Фото: gettyimages
Это тот случай, когда от природы все было плохо. Зубы — вот что чуть не подкосило актерскую карьеру Тома Круза. Когда он попытался пройти пробы на одну из ролей, режиссер заявил ему, что с такой кривой улыбкой и желтыми зубами актеру нужно мести улицы, а не лезть в кадр. Том все запомнил и, получив первый существенный гонорар, отправился к стоматологам.
Увы, зубы Круза оказались такими же упорными, как и он сам. Только Том строил карьеру, а зубы — стремились к разрушению. У Круза был заметный дефект прикуса, множество пломб, некрасивый цвет, который не могли победить тогдашние системы отбеливания. Борьба была беспощадна — актер сменил несколько систем коррекции прикуса, закрыл все зубы коронками и винирами, некоторые с возрастом заменил имплантами. В итоге в свои 60 лет Том Круз — обладатель неестественно выглядящей, но зато белой улыбки, состоящей из идеальных зубов.
Морган Фриман
Фото: gettyimages
Все предыдущие звезды занимались своими зубами в достаточно молодом возрасте. Но и преклонные года стоматологам не помеха! Например, Морган Фриман, на счету которого десятки выдающихся ролей, совершенно не обращал внимания на состояние своих зубов — и делал так 60 с лишним лет. Но потом он все-таки заметил, что жевать стало как-то дискомфортно, и отправился к врачам.
Зубы Фримана не подвергались никаким тяжелым испытаниям, в отличие от зубов Макгоуэна, — они просто постепенно разрушались из-за возраста. Современные системы имплантации позволяют восстановить их даже возрастным пациентам, у которых уже есть хронические заболевания. Более того, число противопоказаний к имплантации все время снижается, так что сейчас уже есть системы, которые позволяют устанавливать импланты даже без костной пластики. Именно этими достижениями имплантологии воспользовался Морган Фриман — и теперь щеголяет красивой и весьма естественной улыбкой.
Зак Эфрон
Фото: gettyimages
Актер обладает весьма смазливой внешностью и стальным прессом. И единственный недостаток, который портил его образ Кена, — довольно большая щель между зубами (диастема). Брекеты помогли скорректировать проблему. Актер также установил виниры и отбелил зубы. Вмешательство было частичным, поскольку клыки ортодонтия не затронула. Но это не портит внешний вид. Теперь Зак Эфрон — обладатель притягательной улыбки.
Линдси Лохан
Фото: gettyimages
Актриса сильно испортила свою улыбку сигаретами, алкоголем и запрещенными веществами. Пожелтевшие, поврежденные кариесом зубы в какой-то момент ужаснули поклонников. Несмотря на удручающее состояние полости рта актрисы, современная стоматология помогла ей вернуть голливудскую улыбку. Для этого Линдси пришлось прибегнуть к комплексному лечению, установке виниров на нескольких зубах и отбеливанию.
Николас Кейдж
Фото: gettyimages
У актера был неправильный прикус, небольшая диастема — щель между зубами. Долгое время недостатки зубов Кейджу не мешали, пока ему не отказали в роли из-за них. И тогда, уже после 40 лет, актер пошел по пути преображения. Но брекеты устанавливать не стал, а решил проблему кардинально — заменой родных зубов имплантами. Быстро и эффективно! Хоть и весьма радикально.
Фото: globallook, GettyImages
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