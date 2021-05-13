8 звезд, которые ради славы и карьеры полностью «перекроили» улыбку

Коронки используются в стоматологии очень давно — вспомним хотя бы совершенно прекрасные железные зубы, которыми щеголяли наши бабушки и дедушки. А золотые до сих пор считаются в некоторых странах особым шиком и признаком богатства.

К счастью, времена первобытной дикости и железных зубов уходят в прошлое. Возьмем как пример Деми Мур — она провела годы в счастливом браке с Брюсом Уиллисом, причем третьим участником их союза был алкоголь, а временами еще и различные вещества. В итоге Деми осталась и без карьеры, и без хороших зубов, с которыми ей, кстати, не повезло от природы — они были мелкими и сероватыми. После развода актриса решительно взялась за ум. И хотя ее карьеру уже ничто не могло спасти, внешнее преображение Деми впечатляет. Для создания красивой улыбки ее стоматолог использовал коронки на жевательные зубы и современные виниры на передние.

Кстати, современные виниры — это совсем не те толстые пластины, из-за которых приходилось существенно обтачивать зубы. Это очень тонкие конструкции, к тому же достаточно прочные, чтобы прослужить лет 12-15 при правильном уходе. Коронки — тоже не металл и даже не металлокерамика: можно выбрать цельнокерамические или циркониевые. Коронки из диоксида циркония — самые современные, высокопрочные и очень красивые. Поскольку цирконий не подвержен окислению, как металлы, то не вызывает появления темных полосок у десен. А белый цвет циркония обеспечивает очень эстетичный результат.

Селин Дион