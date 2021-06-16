Эксклюзив Passion.ru: сколько стоила Кортни Кокс потеря былой красоты

Стоит помнить, что инъекции филлеров устанавливают не один раз — процедуру повторяют 3-4 раза. В итоге кожа уже не справляется с тяжестью препарата и начинает "провисать". Поэтому когда пациент делает круговую подтяжку, сохранившиеся под кожей 20% препарата "выходят наружу". Это приводит к очень сильному выпячиванию скул и подбородка на фоне впалых щек, что и произошло с Кортни Кокс. Также звезда в какой-то момент явно перестаралась с контурной пластикой губ, из-за чего они стали смотреться непропорционально ее лицу.

Думаю, в общем и целом на все процедуры актриса потратила не менее $100 000 (по текущему курсу ЦБ это около 7 300 000 рублей). К сожалению, столь существенные затраты не привели к тому результату, на который рассчитывала Кокс».