Эксклюзив Passion.ru: сколько стоила Кортни Кокс потеря былой красоты
Кортни Кокс исполнилось 56 лет, и, казалось бы, современные технологии эстетической медицины позволяют в этом возрасте выглядеть если не на 30 лет, то уж точно не больше, чем на 40. Главное условие для этого — умеренность и хороший эстетический вкус косметолога или пластического хирурга, которому ты доверяешь свое лицо. Однако у актрисы именно с этим пунктом вышла промашка.
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Фото: Globallook
Недавно прогремевший выпуск «Друзья. Воссоединение» показал, как сильно Кокс перестаралась в попытках «примерить» на себя бьюти-тренды и сохранить ускользающую молодость. Редакция Passion.ru решила выяснить у эксперта, во сколько звезде обошлись ее не слишком удачные эксперименты с собственной внешностью и последующие попытки вернуть все назад.
«Заметно, что Кортни Кокс делала подтяжку. Однако она не прошла для нее так удачно, как хотелось бы. И виной тому многократные уколы гиалуроновой кислоты: до того, как сделать подтяжку лица, многие пациенты прибегают к менее инвазивным методам, например, к инъекциям филлеров.
Фото: gettyimages
Многие косметологи уверяют, что со временем наполнители на основе гиалуроновой кислоты полностью рассасываются, но поверьте моему многолетнему опыту хирурга, порядка 20% их объема остается в тех областях, в которые их вводили. Особенно это относится к крупномолекулярной гиалуроновой кислоте, которую вкалывают в зону скул и подбородка.
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Стоит помнить, что инъекции филлеров устанавливают не один раз — процедуру повторяют 3-4 раза. В итоге кожа уже не справляется с тяжестью препарата и начинает "провисать". Поэтому когда пациент делает круговую подтяжку, сохранившиеся под кожей 20% препарата "выходят наружу". Это приводит к очень сильному выпячиванию скул и подбородка на фоне впалых щек, что и произошло с Кортни Кокс. Также звезда в какой-то момент явно перестаралась с контурной пластикой губ, из-за чего они стали смотреться непропорционально ее лицу.
Думаю, в общем и целом на все процедуры актриса потратила не менее $100 000 (по текущему курсу ЦБ это около 7 300 000 рублей). К сожалению, столь существенные затраты не привели к тому результату, на который рассчитывала Кокс».
Фото: gettyimages, globallook
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