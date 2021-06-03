Бывшая девушка Бонда призналась, что изуродовала себя неудачным увеличением губ

Актриса воспоминает данный инцидент и заявляет, что после процедуры ее губы стали слишком пухлыми, а лицо было испорчено. В течение 20 лет после этого Бритт подвергалась мучительным и болезненным инъекциям кортикостероидов в попытке устранить бычий коллаген из губ. «Каждый имеет право выбирать пластическую хирургию. Я сделала это в 50 лет, но впредь такого не повторится. У меня больше нет никакого желания выглядеть иначе», — сказала героиня материала.