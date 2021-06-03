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Бывшая девушка Бонда призналась, что изуродовала себя неудачным увеличением губ

Шведская актриса Бритт Экланд сыграла в свое время одну из девушек легендарного суперагента 007 Джеймса Бонда в фильме 1974 года «Человек с золотым пистолетом». Однако реальность такова, что сегодня Бритт уже 78 лет. С годами она, как и все представительницы прекрасного пола, захотела улучишь свою внешность и обратилась к услугам косметологов. Но в результате назвала процедуру красоты «самой большой ошибкой в своей жизни».

Бритт Экланд утверждает, что ее внешность была испорчена пластическим хирургом, когда в Париже она решила увеличить губы. Вместо ожидаемой небольшой дозы филлеров доктор сделал ей несколько инъекций препаратом на основе бычьего коллагена, который в девяностые годы был популярен в качестве наполнителя для губ. Использование данного косметического средства в настоящее время считается рискованным и большинство врачей его не используют. Об этом сообщается в британской газете Daily Mail.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бритт Экланд с Роджером Муром на съемках "Человек с золотым пистолетом"

Фото: www.picture-alliance.com

Актриса воспоминает данный инцидент и заявляет, что после процедуры ее губы стали слишком пухлыми, а лицо было испорчено. В течение 20 лет после этого Бритт подвергалась мучительным и болезненным инъекциям кортикостероидов в попытке устранить бычий коллаген из губ. «Каждый имеет право выбирать пластическую хирургию. Я сделала это в 50 лет, но впредь такого не повторится. У меня больше нет никакого желания выглядеть иначе», — сказала героиня материала.

Фото: www.picture-alliance.com

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