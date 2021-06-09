Звезда «Друзей» Кортни Кокс примерила хиппи-образ с казаками за 86 000 рублей

Первое и главное — пасторальное миди-платья в стиле бохо с цветочным принтом и «драматичными» рукавами. К нему — остромодная сумка-ведро, которая точно заслуживает внимания в этом сезоне. Последний штрих — пара эффектных казаков в лучших традициях героинь вестерна. Кокс выбрала классику — узнаваемую модель Cubaine от Celine с акцентной металлической фурнитурой. Стоимость за пару — около 86 000 рублей.

Кортни Кокс — настоящий спец по монохромным образам. Чаще всего актриса наряжается в total black, который подойдет на все случаи жизни: от редких выходов на красную дорожку до прогулок по городу. Так было не всегда. 20 лет назад звезда блистала в прозрачных комбинациях и сводила публику с ума. Что изменилось с тех пор — читайте на Passion.ru.