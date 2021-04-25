Как избавиться от второго подбородка: видеоинструкция от звездного эксперта

Второй подбородок — худший враг многих женщин. Скрыть его невозможно, замаскировать при помощи косметики тоже. Черты лица теряют былую четкость, становятся расплывчатыми, и отражение в зеркале перестает радовать, а самооценка падает. И кто бы не был виноват в появлении второго подбородка — гравитация, нарушения осанки или лишний вес — «спасти» лицо вполне возможно. И прежде чем бежать на консультацию к пластическому хирургу, дешевле и проще освоить техники самомассажа.