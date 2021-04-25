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Как избавиться от второго подбородка: видеоинструкция от звездного эксперта

Второй подбородок — худший враг многих женщин. Скрыть его невозможно, замаскировать при помощи косметики тоже. Черты лица теряют былую четкость, становятся расплывчатыми, и отражение в зеркале перестает радовать, а самооценка падает. И кто бы не был виноват в появлении второго подбородка — гравитация, нарушения осанки или лишний вес — «спасти» лицо вполне возможно. И прежде чем бежать на консультацию к пластическому хирургу, дешевле и проще освоить техники самомассажа.

При помощи регулярного массирования проблемной зоны можно существенно улучшить ее состояние и даже полностью избавиться от «ненавистного врага». Процедура оказывает лимфодренажный эффект, активизирует выработку коллагена и эластина, благодаря чему жировая прослойка сокращается, мышцы укрепляются, кожа в нижней трети подтягивается. Специально для Passion.ru звездный эксперт по фейсфитнесу и соосновательница сети студий Face Fit Мари Фадеева записала видеокомплекс эффективных упражнений для избавления от второго подбородка.

Тренировка займет не больше 5 минут в день, но при регулярном ее выполнении даст колоссальный эффект. Состоит она из трех этапов:

-разминка

-разогрев

-скульптурирование

Чтобы не ухудшить состояние кожи, важно соблюдать несколько простых правил:

  1. Выполняйте тренировку только на предварительно очищенном лице.
  2. Используйте массажное масло или жирный крем для обеспечения должного скольжения.
  3. Все движения делайте интенсивно и сильно, но не пытайтесь чересчур растягивать кожу, чтобы избежать ее провисания.
  4. Делайте массаж лица не позднее, чем за 2 часа до отхода ко сну.
  5. И последнее, но при этом самое главное правило: не забывайте о регулярности — это ключ к успеху.

Сохраняйте тренировку в своих соцсетях, повторяйте ее ежедневно и наслаждайтесь своим отражением в зеркале.

Фото: globallook, GettyImages

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