Как избавиться от второго подбородка: видеоинструкция от звездного эксперта
При помощи регулярного массирования проблемной зоны можно существенно улучшить ее состояние и даже полностью избавиться от «ненавистного врага». Процедура оказывает лимфодренажный эффект, активизирует выработку коллагена и эластина, благодаря чему жировая прослойка сокращается, мышцы укрепляются, кожа в нижней трети подтягивается. Специально для Passion.ru звездный эксперт по фейсфитнесу и соосновательница сети студий Face Fit Мари Фадеева записала видеокомплекс эффективных упражнений для избавления от второго подбородка.
Тренировка займет не больше 5 минут в день, но при регулярном ее выполнении даст колоссальный эффект. Состоит она из трех этапов:
-разминка
-разогрев
-скульптурирование
Чтобы не ухудшить состояние кожи, важно соблюдать несколько простых правил:
- Выполняйте тренировку только на предварительно очищенном лице.
- Используйте массажное масло или жирный крем для обеспечения должного скольжения.
- Все движения делайте интенсивно и сильно, но не пытайтесь чересчур растягивать кожу, чтобы избежать ее провисания.
- Делайте массаж лица не позднее, чем за 2 часа до отхода ко сну.
- И последнее, но при этом самое главное правило: не забывайте о регулярности — это ключ к успеху.
Сохраняйте тренировку в своих соцсетях, повторяйте ее ежедневно и наслаждайтесь своим отражением в зеркале.
Фото: globallook, GettyImages
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!