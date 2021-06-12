Интимное видео, обвинения в расизме и фиктивном браке: 16 крупных скандалов в семействе Кардашьян
В 2007 году, перед стартом первого сезона «Семейства Кардашьян» Ким встречалась с рэпером Рэем Джей и была известная общественности как подруга светской львицы Пэрис Хилтон.
Первый и самый известный скандал произошел с Ким после обнародования видео интимного содержания, которое она сняла с тогдашним возлюбленным. Первая серия нового реалити была посвящена именно этому. Позже Ким отметила, что эта история не стала основой для начала шоу, но, несомненно, сделала девушку очень популярной.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
В 2011 году Ким вышла замуж за баскетболиста Крис Хамфриса. Возлюбленные сыграли пышную свадьбу, а через 72 дня Кардашьян подала на развод.
Несколько крупных СМИ обвинили пару в фиктивности из-за денег и огласки. Ведь за трансляцию свадьбы в шоу и продажу свадебных фото Ким выручила более 2 млн долларов. Сама пара это отрицала. Ким не знала, что брак обречен, и поймет она это лишь во время медового месяца, а Крис отмечал, что их чувства были реальны.
Фото: Global Look Press
В 2017 году после запуска собственной линии косметики KKW Beauty Ким Кардашьян обвинили в том, что она затемнила свою кожу для рекламных фотографий. Оттенок на снимках достаточно сильно отличался от естественного цвета Ким.
Сама бизесвумен отмечала, что никогда не стала бы делать этого специально, а в тот день она была загорелой. Ким добавила, что с уважением относится к людям разных цветов кожи.
Фото: Global Look Press
Два года спустя Ким запустила свой бренд нижнего белья и одежды для дома. Кардашьян решила дать новому бизнесу название Kimono, которое, как ей показалось отлично вписывается в концепцию марки и дополняет ее имя. Ким обвинили в культурном присвоении и невосприимчивости к значению кимоно в японской культуре. Девушка приняла претензии и переименовала бренд в Skims.
В 2018 году Хлои Кардашьян вызвала гнев в сети из-за названия своего Youtube-канала. "Khlo-CD" носит в своем названии аббревиатуру психического заболевания, такого как обсессивно-компульсивное расстройство, которым страдают 2,2 миллиона взрослых в США. Поклонники обратились к звезде реалити-шоу, убедив ее сменить название сериала. Неясно, было ли действительно ли у Кардашьян ОКР. Хлои не комментировала эту ситуацию, но перестала снимать видео для канала.
Ассистент Хлои Кардашьян однажды случайно выложил неудачное фото звезды в ее Instagram и тут же удалил. Но фото успело моментально разлететься по сети. На нем Хлои позировала у бассейна и выглядела хуже, чем на других отретушированных снимках. Звезда пригрозила судебными исками на право удаления фото со всех сторонних ресурсов. Поклонники обвинили Кардашьян в неуверенности в себе и сохранении нереалистичных стандартов красоты.
В 2018 году Тристана Томпсона, бойфренда Хлои публично обвинили в измене с подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс. Девушка целовалась с Томпсоном на одной из вечеринок. Из круга близких друзей семьи Джордин была исключена, а Тристан и Хлои до сих пор пытаются наладить и спасти отношения.
Фото: Global Look Press
В 2021 году всплыло еще одно «доказательство» предательства Тристана. Как сообщает Page Six в апреле модель Сидни Чейз рассказала в подкасте «No Jumper», что у нее с Томпсоном был секс.
Единственный мужчина в звездной семье – Роберт Кардашьян со скандалом развелся со своей супругой Блэк Чайной. Девушка обвинила семью в заговоре с целью закрытия их с бывшим супругой реалити-шоу «Роб и Чайна».
Еще одна скандальная история произошла с самой младшей сестрой семейства Кардашьян-Дженнер Кайли. Девушка, которая в детстве и подростковом возрасте не имела пышных и выразительных губ, в один миг обзавелась ими. Использование филлеров девушка сначала отрицала, но позже, вероятно под давлением общественности, призналась.
В 2017 Кендалл и Кайли использовали в одной из своих вещей в коллекции одежды собственного бренда Kendall+Kylie изображения рэпера Тупака и Бигги Смоллса, которые были защищены авторским правом. Позже девушки в суде оспаривали возможность использования изображений. Но комментариев по этому поводу не давали.
Фото: Global Look Press
Кайли Дженнер, как и ее старшей сестре Ким тоже досталось во время запуска косметической линейки по уходу за кожей. Пользователи критиковали звезду за включение в линию средств скраба из орехового дерева, который многие дерматологи не советуют использовать так часто, как говорит Кайли.
В 2019 году Кайли была названа Forbes самым молодым миллиардером, самостоятельно заработавшим деньги. Однако, как оказалось позднее размер ее гонораров был сильно преувеличен. Forbes убрали младшую Дженнер из списка миллиардеров, отметив, что девушка сильно преувеличивает успех своего бизнеса.
В 2017 году Кендалл Дженнер была вовлечена в скандал вокруг рекламы, в которой она снималась для Pepsi. В рекламе модель вручает полицейскому банку пепси с жестом, который, вероятно, имел целью развеять протест. Рекламу обвинили в приукрашивании движения Black Lives Matter и в "глухоте".
Фото: Global Look Press
После запуска собственного бренда текилы в феврале 2021 года, Кендалл обвинили в культурном присвоении.
Некоторые назвали саму подачу рекламы, где модель изображена похожей на мексиканку, культурным присвоением и эксплуатацией мексиканских фермеров. Другие, однако, защищали звезду реалити-шоу и задавались вопросом, почему мужчины-знаменитости не столкнулись с такой же негативной реакцией на открытие собственных брендов текилы.
Фото и видео: Global Look Press Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram