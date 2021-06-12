Интимное видео, обвинения в расизме и фиктивном браке: 16 крупных скандалов в семействе Кардашьян

Два года спустя Ким запустила свой бренд нижнего белья и одежды для дома. Кардашьян решила дать новому бизнесу название Kimono, которое, как ей показалось отлично вписывается в концепцию марки и дополняет ее имя. Ким обвинили в культурном присвоении и невосприимчивости к значению кимоно в японской культуре. Девушка приняла претензии и переименовала бренд в Skims.

В 2018 году Хлои Кардашьян вызвала гнев в сети из-за названия своего Youtube-канала. "Khlo-CD" носит в своем названии аббревиатуру психического заболевания, такого как обсессивно-компульсивное расстройство, которым страдают 2,2 миллиона взрослых в США. Поклонники обратились к звезде реалити-шоу, убедив ее сменить название сериала. Неясно, было ли действительно ли у Кардашьян ОКР. Хлои не комментировала эту ситуацию, но перестала снимать видео для канала.

Ассистент Хлои Кардашьян однажды случайно выложил неудачное фото звезды в ее Instagram и тут же удалил. Но фото успело моментально разлететься по сети. На нем Хлои позировала у бассейна и выглядела хуже, чем на других отретушированных снимках. Звезда пригрозила судебными исками на право удаления фото со всех сторонних ресурсов. Поклонники обвинили Кардашьян в неуверенности в себе и сохранении нереалистичных стандартов красоты.

В 2018 году Тристана Томпсона, бойфренда Хлои публично обвинили в измене с подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс. Девушка целовалась с Томпсоном на одной из вечеринок. Из круга близких друзей семьи Джордин была исключена, а Тристан и Хлои до сих пор пытаются наладить и спасти отношения.