Ароматные сказки: какие 5 нот в парфюмерии помогут почувствовать себя звездой

Нота жасмина

Благоухающий жасмин на протяжении многих веков считается символом страсти и любви. Оно и понятно, ведь его аромат интенсивнее всего звучит именно летними ночами, отданными для жарких объятий. Масло цветков жасмина активно используется и в парфюмерии для создания великолепных и чувственных ароматов. Часто в композициях он соседствует с мускусом и другими цветочными нотами, что лишь усиливает свойства жасмина как природного афродизиака.

Нота дыни

Пожалуй, ноты дыни – наиболее летние в парфюмерии и в то же время невероятно притягательные для противоположного пола. Медово-сладкие, солнечные, такие ароматы будто искрятся радостью, оптимизмом и хорошим настроением и одновременно возносят их носительницу на самую вершину уверенности в себе.

Нота магнолии

Этот божественный цветок никак не мог остаться незамеченным парфюмерных дел мастерами. Этот ингредиент крайне дорог, но при этом невозможно красив. В его звучании можно услышать и сладкую сливу, и свежесть лимона, и южное солнце, пьянящую сладость – в общем, многогранность, приправленная пикантностью. А что еще нужно для того, чтобы почувствовать себя звездой?