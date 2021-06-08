Ароматные сказки: какие 5 нот в парфюмерии помогут почувствовать себя звездой
Немного основ парфюмерного искусства
В парфюмерии существует пирамида нот, которая содержит в себе 3 составляющих: верхние, ноты сердца и базовые. Верхние слышны в течение 10 минут после нанесения аромата, они быстро улетучиваются, поэтому не торопитесь с покупкой, подождите, пока композиция полностью раскроется.
К особенно летучим верхним нотам относятся цитрусовые, пряные и зеленые ноты.
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Сердечные ноты считаются основой аромата, они стойкие и звучат около 5 часов. В «сердце», как правило, используются цветочные, пряные и фруктовые компоненты, ненавязчивые ноты вроде жасмина, розы, фиалки и другие. Самые стойкие — базовые ноты, которые раскрываются последними и звучат примерно 8 часов. В базе обычно используются «тяжелые» ингредиенты: мускус, ваниль, кедр и другие, долго остающиеся на коже компоненты формулы.
Базовые ноты часто называют шлейфом, однако это не так. Шлейф никак не связан со стойкостью аромата, ведь это благоухающий след парфюма, который чувствуется издалека.
Чувственные ноты в парфюмерии
В парфюмерии существуют так называемые чувственные ноты, которые по-разному влияют на окружающих, привлекают и заинтересовывают их, работают как своеобразный афродизиак, усиливающий сексуальность. Они обычно находятся в цветочных и пряных букетах. Многие популярные личности используют такие композиции, попробуйте их и вы, если хотите почувствовать себя звездой.
Фото: gettyimages
Нота жасмина
Благоухающий жасмин на протяжении многих веков считается символом страсти и любви. Оно и понятно, ведь его аромат интенсивнее всего звучит именно летними ночами, отданными для жарких объятий. Масло цветков жасмина активно используется и в парфюмерии для создания великолепных и чувственных ароматов. Часто в композициях он соседствует с мускусом и другими цветочными нотами, что лишь усиливает свойства жасмина как природного афродизиака.
Нота дыни
Пожалуй, ноты дыни – наиболее летние в парфюмерии и в то же время невероятно притягательные для противоположного пола. Медово-сладкие, солнечные, такие ароматы будто искрятся радостью, оптимизмом и хорошим настроением и одновременно возносят их носительницу на самую вершину уверенности в себе.
Нота магнолии
Этот божественный цветок никак не мог остаться незамеченным парфюмерных дел мастерами. Этот ингредиент крайне дорог, но при этом невозможно красив. В его звучании можно услышать и сладкую сливу, и свежесть лимона, и южное солнце, пьянящую сладость – в общем, многогранность, приправленная пикантностью. А что еще нужно для того, чтобы почувствовать себя звездой?
Фото: DPA
Нота пачули
В 60-е годы ХХ века аромат пачули был символом свободы и движения хиппи. Однако сегодня все изменилось: масло этого тропического кустарника стала символом сдерживаемой страсти, пикантности и тайны в отношениях. Нота пачули относится к базовым: она стойкая и отлично сочетается с другими эфирными маслами, например, ветивером, сандалом, кедром, бергамотом, жасмином или розой. Но в последнее время парфюмеры очень часто возводят ее на пьедестал.
Нота груши
Нота груши не слишком часто используется в парфюмерии. Однако она удивительно красиво звучит в ароматных композициях. Ее запах – очень фруктовый (что всегда особенно притягательно) и в то же время свежий и «хрустящий». Очень часто эту ноту можно встретить в «жарких» восточных ароматах, но и фруктово-цветочные она также не обходит стороной. Особенно красивы вариации на тему «груша со специями», например, в сочетании с корицей, орехами или нотами меда.
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Маленькие хитрости, которые помогут выбрать «свой» аромат
Чтобы правильно подобрать себе духи, лучше придерживаться нескольких советов.
- Приходите в магазин в хорошем настроении, когда никуда не спешите и не голодны.
- За раз тестируйте не больше 3 композиций, а понравившийся аромат нанесите на тело и дайте время ему раскрыться.
- Также необходимо помнить о собственном возрасте (но это опционально). Молодым девушкам больше подходят легкие ароматы, а зрелым женщинам предпочтительны более плотные запахи.
- Не забывайте про сезон. В холодное время года легкие ароматы быстро выветриваются, потому уместнее выбрать более устойчивый, тяжелый парфюм, к примеру, с нотами муската, сандалового масла в сочетании с цветочными композициями. А весной тяжелые зимние ароматы могут показаться слишком приторными и навязчивыми, лучше использовать цветочные или цитрусовые ноты. В летнюю жару и вовсе стоит обратиться к зеленым и водным ароматам, которые привнесут легкость и свежесть в ваш образ. А осенью к месту окажутся древесные и пряные ароматы, возможно с ванильными нотками.
Фото: gettyimages, DPA
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