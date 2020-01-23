8 легендарных парфюмеров и их культовые ароматы, которые изменили мир
Эрнест Бо, автор неувядающей легенды Chanel №5
Фото: архив пресс-службы
Chanel №5 появилась в далеком 1921 году. И с тех пор, пожалуй, нет в мире ни одного человека, который не слышал бы об этом аромате. Его слава просто поразительна и, если верить легенде, главной задачей, которую мадам Шанель ставила перед парфюмерами, – создать композицию, которая будет пахнуть Женщиной. Именно так: Женщиной с заглавной буквы Ж. Помочь ей решить столь нетривиальную задачу решился Эрнест Бо – русский эмигрант из потомственной семьи парфюмеров, родившийся в Москве и к тому времени успевший поработать с крупнейшей российской парфюмерной компанией Alphonse Rallet & Co и французской Chiris, где и познакомился с Коко.
По словам самого Эрнеста Бо, на создание формулы его вдохновили озера Мурманска и по заданию Шанель он неутомимо экспериментировал с сочетаниями синтетических цветочных нот (альдегидов) и представил ей на выбор целых 10 вариантов. Коко, как нетрудно догадаться, остановилась на номере 5, чем и обусловлено название парфюма. И как только он появился на прилавках, мир сошел с ума от этой композиции. И так продолжается до сих пор, ведь именно Chanel №5 на протяжении уже почти века остается самым продаваемым в мире ароматом, а имя Эрнеста Бо навечно вписано в историю парфюмерии.
Жак Герлен, автор ориентального шедевра Shalimar
Фото: архив пресс-службы
Жак Герлен – продолжатель старейшей семьи потомственных парфюмеров, их первый бутик на улице Риволи, в Париже, появился в далеком 1828 году. И хотя говорят, что на детях гениев природа отдыхает, в данном случае произошло исключение из правила. Талант молодого парфюмера был настолько выдающимся, что к 1921 году, когда он придумал формулу Shalimar, за его плечами уже был внушительный список ароматных шедевров (в частности, L’Heure Bleue и Mitsouko), любовь покупательниц и коллег. Не верите? Тогда вот вам цитата Эрнеста Бо о своем коллеге по цеху и конкуренте, который и сам отличился, создав Chanel №5: «Когда я использую ваниль, у меня получается крем-брюле. Когда Жак Герлен использует ваниль, он создает Shalimar».
Этот аромат стал посвящением одному из семи чудес света – Тадж-Махалу и садам Шалимар вокруг него, и когда в 1925 году он поступил в продажу – началась новая эпоха в парфюмерной истории – эпоха ориентальных, восточных ароматов. В Shalimar соединились в то время несочетаемые аккорды – цитрус, ваниль и сандал – и произошла магия: получился величественный, сложный и чувственный парфюм, в котором отразилось стремление к провокационной чувственности и декадентской роскоши, характерные для того времени.
Жерар Гупи, автор «зеленого счастья» Climat
Фото: архив пресс-службы
Про этот аромат знала каждая советская женщина благодаря главному советскому новогоднему фильму всех времен – «Ирония судьбы, или с легким паром». Помните, как Наденька, развернув подарок Ипполита, восхищенно восклицала: «Ах! Это же настоящие французские духи! Они же такие дорогие!» И в коробочке гордо красовались именно они – Climat от Lancome.
Этот аромат появился в 1967 году, за 8 лет до выхода «Иронии судьбы…», и к тому моменту уже завоевал славу второго Chanel №5. И эти лавры были вполне заслуженными. Создал их парфюмер Жерар Гупи, автор ряда ярких ароматов, появившихся в 70-90-е годы ХХ века, которые он создал для таких известных домов, как Lancome, Cacharel, Jacomo, однако именно Climat стали культовыми и записали его имя в историю.
К большому сожалению, о самом парфюмере информации крайне мало, но известно, что маэстро сочинил их не с нуля: он переработал формулу винтажных Je Reviens от Worth, заменив несколько ингредиентов. В итоге аромат остался альдегидно-цветочным, свежим и «зеленым», но при этом стал более пудровым, за счет чего зазвучал гораздо мягче и роскошнее.
Эдуард Флешье, автор ядовитых духов Poison
Фото: архив пресс-службы
К 1985 году, когда на полках парфюмерных магазинов появился Poison, у бренда Dior уже был один культовый аромат – Miss Dior, вышедший аж в 1947 году и не соответствовавший духу свободы и экзальтированной роскоши, царившему в 80-х. Такому времени нужен был совсем другой аромат – сексуальный, дерзкий, чувственный, уверенный в себе – именно таким и стал Poison с его яркими ориентальными аккордами.
Создал этот «ядовитый» шедевр – легендарный французский парфюмер, один из талантливейших «носов» своего времени Эдуард Флешье, который за него получил престижную награду FIFI Awards.
Флешье создал множество известных ароматов, которые можно охарактеризовать тремя словами: стильные, современные и очень гармоничные. При этом все они соответствовали классическим французским парфюмерным традициям. В работе над Poison маэстро решил отойти от принципов диоровской классики и сочетаний в пирамиде композиции. По его мнению, новый аромат должен был приковывать внимание, будоражить, провоцировать и даже шокировать. Риск был очень велик, но оно того стоило: из-за своего неординарного сладко-тягучего звучания парфюм стал бешено популярным, обрел статус культового и пережил не одну реинкарнацию.
Оливье Кресп, автор парфюма ангелов Angel
Фото: архив пресс-службы
Angel, родившийся в 1992 году, стал дебютным ароматом парфюмерного дома Thierry Mugler. Вдохновением для него послужило желание основателя бренда Тьерри Мюглера вновь вернуться в детство и почувствовать аромат печенья, которое пекла его мама, бабушкиных кексов и конфет с ярмарки. Воплотить его мечту в жизнь взялся гуру парфюмерии Оливье Кресп, за плечами которого к тому моменту уже было успешное сотрудничество с такими домами, как Dolce & Gabbana, Nina Ricci, Yves Saint-Laurent и Givenchy, а среди наиболее известных работ несколько вариаций классического диоровского Poison.
Результатом совместной работы Креспа и Мюглера стал первый в мире гурманский аромат – нежно-голубой Angel, в основе которого – десертные ноты шоколада, ванили и карамели, уравновешенные аккордом пачули. Это был рискованный шаг, ведь в то время в мире были популярны ультралегкие или, наоборот, подчеркнуто чувственные ароматы, потому на успех загадочного и необычного на тот момент «Ангела» никто особо не рассчитывал. А зря! В итоге получился бестселлер, который не теряет своей актуальности и сегодня. Более того, одно время он конкурировал с культовым творением Chanel, несмотря на то, что в нем нет ни одной цветочной ноты!
Тьерри Вассер, автор «гардероба маленьких черных платьев» La Petite Robe Noire
Фото: архив пресс-службы
Сегодня Тьерри Вассер – олицетворение парфюмерного дома Guerlain, однако интересно, что он первый в компании штатный «нос», не носящий фамилию Герлен, да еще и не-француз, а швейцарец. Однако список его достижений на ниве парфюмерного искусства к моменту прихода в компанию был столь велик (достаточно лишь назвать ароматы Classique от Jean Paul Gaultier и Addict от Christian Dior), что Жан-Поль Герлен лично передал ему секретную «Книгу формул», когда принимал на работу.
И, надо отметить, пригласить на работу Вассера было верным решением: сначала он создал Guerlain Homme с аккордом «Мохито», затем цветочно-розовый Idylle, а затем – культовую плеяду маленьких черных платьев – ароматов La Petite Robe Noire, которые получились очень разными, но одинаково красивыми, чувственными и соответствующими духу времени, в котором они родились.
Жан-Клод Эллена, автор «запаха камней», Terre d’Hermès
Фото: архив пресс-службы
Имя этого маэстро прочно ассоциируется с парфюмерным домом Hermès, с которым он сотрудничает уже 16 лет, создавая очень необычные, но неизменно красивые ароматы. В его резюме такие шедевры, как «садовая» коллекция Les Jardins Hermes, нишевая Hermessences, но вершина его творчества – Terre d'Hermes. Это мужской аромат, в котором парфюмер постарался передать запах камней, нагретых на солнце, которыми он бил друг об друга, чтобы высечь искру. И новая композиция произвела эффект разорвавшейся бомбы: сначала она стала безумно популярна во Франции, а затем и во всем мире. Причем носили Terre d'Hermes не только мужчины, для которых он и создавался, но и женщины, которым пришелся по душе яркий шлейф и изысканная пирамида.
Однако, несмотря на многолетнее сотрудничество с Hermès, Жан-Клод Эллена не связан с домом эксклюзивным контрактом, потому время от времени позволяет себе творить и для других брендов и может похвастаться сотрудничеством с L'Artisan Parfumeur, Amouage, Frederic Malle, The Different Company.
Калис Бекер, автор аромата любви J’Adore
Фото: архив пресс-службы
Этот аромат знают все девушки и женщины, которые смотрели телевизор на рубеже ХХ и XIX веков: ведь именно тогда стартовала невероятной красоты рекламная кампания в поддержку J’Adore, в которой приняла участие Шарлиз Терон. Сам парфюм стал абсолютным бестселлером и большой удачей бренда Dior, а также недостижимым образцом для подражания для других парфюмерных домов.
Авторство J’Adore принадлежит женщине-парфюмеру Калис Бекер, и вдохновением для создания аромата стал… Эрмитаж. Да-да, знаменитый российский музей. Дело в том, что дедушка и бабушка Калис были русскими эмигрантами, потому, приехав на родину своих предков, она пошла в музей, где, любуясь натюрмортами фламандских живописцев, обратила внимание, что в композиции красота каждого элемента звучит еще богаче, чем по отдельности. И парфюмер признавалась, что, когда работала над формулой аромата, видела ее как прекрасную картину.
В результате у Калис получился роскошный парфюм, который стал символом совершенной женственности, заключенной в изящный флакон. По мнению многих женщин, он отражает благородство, чувственность, силу и энергию, а также любовь Кристиана Диора к благородным цветам, в том числе магнолии и орхидеям.
После успеха J’Adore с 2007 года Бекер работала с брендом Килиана Мерфи, где отвечала за всю парфюмерную линейку, которая имела ошеломляющий успех, сейчас она возглавляет парфюмерную школу Givaudan, но «жидкое золото» от Dior занимает особое место в ее профессиональной карьере.
Фото: vostock-photo, архив пресс-службы
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