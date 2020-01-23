8 легендарных парфюмеров и их культовые ароматы, которые изменили мир

Chanel №5 появилась в далеком 1921 году. И с тех пор, пожалуй, нет в мире ни одного человека, который не слышал бы об этом аромате. Его слава просто поразительна и, если верить легенде, главной задачей, которую мадам Шанель ставила перед парфюмерами, – создать композицию, которая будет пахнуть Женщиной. Именно так: Женщиной с заглавной буквы Ж. Помочь ей решить столь нетривиальную задачу решился Эрнест Бо – русский эмигрант из потомственной семьи парфюмеров, родившийся в Москве и к тому времени успевший поработать с крупнейшей российской парфюмерной компанией Alphonse Rallet & Co и французской Chiris, где и познакомился с Коко.

По словам самого Эрнеста Бо, на создание формулы его вдохновили озера Мурманска и по заданию Шанель он неутомимо экспериментировал с сочетаниями синтетических цветочных нот (альдегидов) и представил ей на выбор целых 10 вариантов. Коко, как нетрудно догадаться, остановилась на номере 5, чем и обусловлено название парфюма. И как только он появился на прилавках, мир сошел с ума от этой композиции. И так продолжается до сих пор, ведь именно Chanel №5 на протяжении уже почти века остается самым продаваемым в мире ароматом, а имя Эрнеста Бо навечно вписано в историю парфюмерии.

Жак Герлен, автор ориентального шедевра Shalimar