Выбор подходящего аромата – это целое искусство, ведь правильно подобранный парфюм может превратить вас как в романтичную барышню, так и в сексуальную бунтарку, а также раскрыть скрытые стороны вашей натуры, о которых вы, возможно, даже не подозревали. При поиске «того самого» в магазине стоит запастись терпением и учитывать несколько важных правил.## Общие правила выбора ароматаВыбирайте духи в первой половине дняДело в том, что наше обоняние к вечеру притупляется и из-за этого мы хуже воспринимаем запахи.Учитывайте циклВыбирать парфюм лучше до начала менструации или сразу после нее, потому что в «красные дни календаря» обонятельные рецепторы ослабевают и запахи ощущаются хуже. Будьте свободны от посторонних ароматовВ день, когда вы решите выбрать парфюм, перед походом в магазин не пользуйтесь никакими парфюмами и дезодорантом, а также гелями для душа и шампунями с сильной отдушкой. Это необходимо для того, чтобы ваше восприятие ароматов оставалось чисты и свежим (к тому же в парфюмерных супермаркетах, как правило, и так звучит сильное ароматное многоголосье, потому не добавляйте к нему дополнительные запахи).Запаситесь терпениемНаверняка вы замечали, что после определенного количества блоттеров с нанесенным на нем парфюмов, которые вы протестировали, все запахи сливаются в один? Дело в том, возможности вашего носа не безграничны и он постепенно теряет чувствительность, потому не слушайте за один раз больше четырех-пяти ароматов.Определите тип ароматов, который вам больше всего нравитсяКонечно, женщины переменчивы как ветер, но при выборе парфюма стоит учитывать не только свое настроение, но и свой характер. Как правило, спокойные женщины предпочитают теплые и ориентальные композиции, а активные, наоборот, прохладные и акватические. Но это не догма, так что просто слушайте композиции. Послушайте, как раскрывается ароматОчень часто понравившийся в первые секунды аромат может преподнести неприятный сюрприз через 10 минут, когда раскроется, потому не спешите наносить его сразу на руку. Сначала брызните парфюмом на блоттер, подождите немного и только потом вдохните аромат, держа тестер-полоску на расстоянии 3-4 сантиметров от носа. Затем, если понравилось звучание, нанесите на запястье и подождите 10-15 минут, а потом послушайте, как композиция раскрывается на вашей коже. А еще лучше поносите его на себе сутки, ведь известный парфюмер Роже Дав как-то справедливо отметил, что «покупка духов – как выбор любовника. Вы должны сначала провести с ним ночь, и только потом станет ясно, подходите ли вы друг другу». Учитывайте сезонностьНекоторые парфюмерные композиции любят холод, а некоторые – наоборот. Это доказанный факт. Не верите? Наверняка и в вашем парфюмерном гардеробе есть ароматы, которые красиво звучат в морозы и становятся совершенно невыносимыми в жару. Вот и доказательство. Лучшие парфюмы для летнего зноя – фруктовые, цитрусовые, акватические, с нотами зеленого чая, бергамота, можжевельника, кедра, цветочные, но не приторно-сладкие. Зимой, когда хочется яркости и насыщенных красок, идеально будут звучать чувственные, терпкие и восточные парфюмы с нотами розы, муската, специй и пряностей. Именно в холода хорошо раскрываются те ароматы, которые в жару вы считаете тяжелыми и удушливыми. Для осени подойдут шипровые, древесные и амбровые композиции, с нотами специй, ванили, шоколада, корицы, которые подарят ощущение тепла и уюта. А весной, как всегда, хочется нежности, потому актуальны будут легкие цветочные и сладкие ароматы, как нельзя кстати будут звучать ноты сирени, жасмина, ландыша и мимозы, малины, вишни и апельсина.Не забывайте о возрастеЕсть парфюмерные композиции с оттенком ретро, которые красиво и роскошно звучат, но больше подходят дамам зрелого возраста. Молодых девушек они будут старить посильнее, чем неудачная прическа. ## Как создать разные образы при помощи парфюмаДля создания сексуального образа необходимо не только красивое платье, изящные манеры и ухоженность, не менее важен и запах женщины, ведь именно в нем проявляется ее истинная суть. Парфюмеры сходятся во мнении, что синонимами сексуальности в парфюмерии считаются ноты карамели и ириса, которые невероятно красиво раскрываются на коже носящей их женщины. Также красиво будут звучать гурманские композиции или парфюмы с аккордами иланг-иланга или экзотических цветов.Для создания чувственного образа как нельзя лучше подойдут так любимые русскими женщинами ноты ванили во всей их многогранности. Не могут мужчины устоять и перед фруктовыми нотами. Но не стоит обходить стороной и мускусные и цветочные композиции, которые будоражат кровь и обладают обволакивающим эффектом. Красиво и уместно будут звучать ноты пиона, розы, гардений.Для создания образа уверенной в себе женщины, которой неведомы страх и сомнения, подходят древесные композиции, пряно-древесные и, как ни странно, ароматы с нотами розы. Для создания образа бизнес-леди, которая много времени проводит в офисе, подходят свежие и легкие композиции со свежими акватическими или цитрусовыми нотами. Они хорошо вписываются в деловой дресс-код, но при этом не перетягивают внимание на себя. Кроме того, они не удушающие или вызывающе-яркие, что особенно важно в условиях работы в коллективе.Для создания образа леди с активной жизненной позиции оптимально подойдут яркие и свежие ароматы с цитрусовыми, легкими цветочными или зелеными нотами. Однако при походах в спортзал или на пляж от использования парфюма лучше отказаться. Фото: vostock-photo, предоставлены брендамиПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!