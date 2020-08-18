Почему так притягательны для мужчин ваниль, карамель и другие гурманские ноты в ароматах
Что такое гурманская парфюмерия
Если говорить просто, это группа ароматов, которая максимально приближена по своему звучанию к оригинальным запахам еды и буквально взывают к вкусовым рецепторам человека. Впервые заговорили о них в 90-х годах с появления на прилавках культового Angel от Thierry Mugler, который сегодня уже считается классикой гурманской парфюмерии. Отличительной чертой «съедобных» ароматов считается то, что они, как правило, согревающие, вкусные и очень аппетитные, потому неудивительно, что они обзавелись огромной армией поклонников.
В чем секрет популярности гурманских ароматов
Запах еды, сладостей, конфет, шоколада и фруктов удивительно притягателен для всех без исключения, потому что он взывает к базовым инстинктам человека, ведь еда – то, без чего он не может жить. А вкусности – это дополнительное удовольствие, порой запретное, но всегда привлекательное. Гурманские ароматы имитируют эти запахи, а значит, напоминают нам о наслаждении, к которому мы стремимся. Такую парфюмерию легко можно приравнять к знаменитым афродизиакам, которым все приписывают чудодейственную способность повышать сексуальное влечение.
Как известно, еда и секс – две сакральные вещи, которые невероятно притягательны, особенно в совокупности. Неудивительно, что они быстро стали бешено популярными: их выбирают для первого свидания, приятных посиделок с друзьями и близкими и для тех случаев, когда нам просто грустно и хочется тепла и уюта. Кроме того, они обладают еще одной чертой, которая их объединяет: они все играют на наших самых сокровенных ассоциациях, ведь домашняя выпечка и сочные фрукты напоминают всем о детстве, безмятежности и беззаботном счастье.
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«Съедобная» парфюмерия преимущественно сладкая, теплая, она буквально обволакивает собой ту или того, кто ее носит. Как правило, летом такие композиции звучат слишком удушливо, так что в жару от их ношения лучше воздержаться, а вот для осени и зимы они подходят идеально, ведь именно в это время года нам больше всего хочется уюта. Кроме того, стоит учитывать, что они могут быть очень насыщенными, сладкими или специфичными, потому в самолет или небольшой офис их лучше не «надевать», особенно это относится к духам с восточным акцентом.
10 самых популярных нот в гурманских ароматах
Парфюмерные эксперты условно разделили всю гурманику на 3 большие группы: классика с десертными нотами, экзотика с фрутовыми и восток со специями и пряностями.
Ваниль
У ванили аромат совершенно особенный. Он утонченный, изысканный и чувственный, неудивительно, что ее так любят в нашей стране. Кроме того, в холодную погоду он раскрывается наиболее полно. В парфюмерии используется в основном бурбонская ваниль, с характерными древесно-сладкими аккордами.
Карамель
Это аромат, символизирующий детство, радость и беззаботность. В парфюмерии в чистом виде он никогда не используется, потому что он слишком приторно-сладкий и даже удушливый, но в соседстве с более сдержанными компонентами карамель начинает звучать совершенно по-другому – томно, обволакивающе, а порой и интригующе.
Кофе
Пожалуй, один из главных образчиков гурманского аккорда в пафюмерии, чаще всего он используется для того, чтобы придать дополнительную глубину солирующим нотам. Очень часто кофе сочетают с шоколадом или орехами или же выравнивают с его помощью приторную сладость.
Фото: depositphotos
Мед
Эта нота прочно ассоциируется с теплом и уютом. В парфюмерии она никогда не солирует: она может быть четко различимой или быть легкой вуалью, но всегда идет в сочетании с чем-то, например, с цветочно-фруктовым букетом (что очевидно) или оттеняет древесную композицию.
Клубника
Наверняка не найдется ни одного человека, который бы не любил эту сочную и, конечно же, ароматную ягоду. Естественно, мимо такого аппетитного сладко-кисловатого запаха парфюмеры не могли пройти мимо, ведь он напоминает о лете и помимо воли вызывает чувство радости.
Выпечка
Чем пахнет выпечка? Пряностями, орехами, шоколадом, карамелью, изюмом и ванилью. А значит, парфюм, с нотами пралине, макарунов или тирамису отличается нежным, бархатистым и немного сливочным звучанием. Особенно хорошо этот аромат детства сочетается с нежными цветочными нотами.
Яблоко
Сочное хрустящее и невозможно ароматное яблоко всегда вдохновляло парфюмерных маэстро на создание шедевров. Ноты этого «запретного» плода часто использовались как в мужских, так и женских композициях для создания «хрусткости» и свежести, а также придания аромату некоей терпкости. А карамелизованное яблоко стало истинным символом гурманских ароматов в начале 2000-х.
Манго
Этот аккорд – средоточие удовольствий и экзотики в одном, ведь во вкусе манго есть все: флирт, любовь, игра, солнце, радость и, главное, ощущение бесконечного счастья, потому и ароматы с этой нотой будут источником нескончаемого праздника.
Шоколад
Что может быть более вкусным, чем шоколад? Только шоколад. Так же считают и парфюмеры, которые придумали свой собственный аккорд, имитирующий этот гурманский запах при помощи аккордов какао-бобов и абсолюта масла пачули. Он может быть разным: молочным, темным, белым и иметь множество оттенков – от сливочных до ореховых.
Инжир
Этот фрукт обладает великолепным сладко-свежим вкусом и таким же ароматом. Парфюмеры научились воссоздавать его запах при помощи искусственных ингредиентов и миксовать с древесно-цветочными нотами.
Фото: depositphotos
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