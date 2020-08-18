Почему так притягательны для мужчин ваниль, карамель и другие гурманские ноты в ароматах

Что такое гурманская парфюмерия

Если говорить просто, это группа ароматов, которая максимально приближена по своему звучанию к оригинальным запахам еды и буквально взывают к вкусовым рецепторам человека. Впервые заговорили о них в 90-х годах с появления на прилавках культового Angel от Thierry Mugler, который сегодня уже считается классикой гурманской парфюмерии. Отличительной чертой «съедобных» ароматов считается то, что они, как правило, согревающие, вкусные и очень аппетитные, потому неудивительно, что они обзавелись огромной армией поклонников.

В чем секрет популярности гурманских ароматов

Запах еды, сладостей, конфет, шоколада и фруктов удивительно притягателен для всех без исключения, потому что он взывает к базовым инстинктам человека, ведь еда – то, без чего он не может жить. А вкусности – это дополнительное удовольствие, порой запретное, но всегда привлекательное. Гурманские ароматы имитируют эти запахи, а значит, напоминают нам о наслаждении, к которому мы стремимся. Такую парфюмерию легко можно приравнять к знаменитым афродизиакам, которым все приписывают чудодейственную способность повышать сексуальное влечение.

Как известно, еда и секс – две сакральные вещи, которые невероятно притягательны, особенно в совокупности. Неудивительно, что они быстро стали бешено популярными: их выбирают для первого свидания, приятных посиделок с друзьями и близкими и для тех случаев, когда нам просто грустно и хочется тепла и уюта. Кроме того, они обладают еще одной чертой, которая их объединяет: они все играют на наших самых сокровенных ассоциациях, ведь домашняя выпечка и сочные фрукты напоминают всем о детстве, безмятежности и беззаботном счастье.