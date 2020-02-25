### Тестер, пробник, миниатюра (она же минка)Давайте сразу разделим между собой эти понятия. Тестер – это вскрытый флакон, который стоит на полке в магазине и из которого можно прямо на месте попробовать аромат. Тестер обычно представлен в том же флаконе и объеме, что и аромат для продажи.Пробник отличается от тестера небольшим объемом – максимум пара миллилитров. И, конечно, пробник можно унести с собой. Содержимое тестера и пробника пополняется из одного и того же источника, но в тестере запах может отличаться от оригинала, так как он постоянно стоит под лампами на свету и контактирует с воздухом или кожей – все это влияет на подлинность звучания аромата.Миниатюра – ее еще называют ласково «минка». Как и пробник, ее можно унести с собой. Однако принципиальное отличие миниатюры в том, что обычно она повторяет форму полноформатного флакона, только в гораздо более компактном размере. ### БлоттерЭто та самая штучка, которую в народе называют «бумажные полоски для духов». Блоттером пользуются парфюмеры и консультанты в магазине, чтобы познакомить вас с ароматом. Зачастую он выполнен из бумаги. Но иногда это могут быть и платочки, и кусочки шкур, и даже перевернутые стеклянные стаканчики – все, на что можно нанести духи и что сохранит парфюм для знакомства. ### Тепловые точкиРаз уж мы заговорили о блоттерах, нельзя не упомянуть и о тепловых точках. Лучше всего тестировать ароматы на собственной коже. Ведь тело тоже имеет свой запах. Смешиваясь с ним, духи на каждом человеке раскроются по-своему, и так вы достовернее поймете, подходит ли вам аромат (привет всем стереотипам об Escentric Molecule и о том, что их духи на каждом раскрываются по-своему – так делают все духи, а не только известная Молекула). Тепловые точки – это места на нашем теле, где кровеносные сосуды ближе всего находятся к поверхности кожи, а значит, они самые горячие. В основном это запястья, сгибы локтей, местечко за ухом, шея, ключицы и многое другое. Тепло – это физическая сила, которая заставляет молекулы духов двигаться активнее и быстрее испаряться, раскрывая пирамиду аромата. Нанесите духи на тепловые точки, и вы сразу же услышите, как распускается парфюмерный букет. ### ШлейфПредставьте себе длинный шарф, вуаль, фату. Проходящий мимо человек с таким аксессуаром оставляет за собой длинную развевающуюся полоску ткани. Так же работает и парфюм, где в составе есть высоколетучие молекулы. Человека уже и не видно, а аромат его духов еще витает в воздухе – это и есть шлейф.### Диффузный ароматТак называют духи, при прослушивании которых вы ощущаете огромное пространство, океан воздуха, летающие облака. ### «Близко сидит»В противовес шлейфовым ароматам можно поставить духи, которые «близко сидят» к коже. Так говорят о парфюмах, которые медленно испаряются – их молекулы тяжелые, они не отлетают далеко от носителя и не касаются окружающих. Это отличный вариант для тех, кто работает в open space, не любит «кричащие» ароматы или часто путешествует в поездах и самолетах.### АносмияЗдесь все просто. Аносмия – это временная неспособность различать запахи. Обычно это происходит с непривычки, когда вы слушаете подряд много разных ароматов, или при болезни. Но бывают люди-аносматики – они не различают ароматы вовсе.### Отливант и атомайзерЛюбители винтажных ароматов наверняка уже знакомы с этими понятиями. Их можно услышать в специализированных парфюмерных магазинах с редкими экземплярами духов (например, в «Парфбаре» в Санкт-Петербурге). Вы можете не покупать целый дорогой флакон, а попросить отлить несколько миллилитров в отдельную емкость – атомайзер (непримечательный флакон объемом от 5 миллилитров с пульверизатором для перелива жидкостей). Душистая эссенция в атомайзере и будет вашим отливантом. ### Ниша и селективМногие часто путают эти понятия, иногда подразумевая под ними одно и тоже. На самом деле селектив – это все, что можно назвать продуктом авторской, частной парфюмерии, когда вам известен создатель или группа парфюмеров, которые выпустили тот или иной аромат. Нишевые духи – тут название говорит само за себя. Это тот бренд, который выбрал для себя определенный сегмент. Его продукцию можно охарактеризовать как «странный», «авангардный». I hate perfume – хороший представитель нишевых ароматов, которые сложно приравнять к распространенному представлению о духах. Например, их Greenbriar («Лесопилка») пахнет грязью, плесенью и отсыревшим деревом. А у Etat Libre d’Orange флакончик Secretions Magnifiques («Секретные выделения») пахнет теми самыми выделениями, о которых вы подумали.### ФужерКогда-то парфюмер Поль Парке создал легендарный аромат Fougere Royal («Королевский папоротник»), где в составе был заявлен папоротник (по-французски – fougere). Но из него не делают эфирных масел! На самом деле автор воссоздал аромат свежих лугов под росой и использовал такие компоненты, как кумарин, мох, лаванда и бергамот. Со временем такие духи стали крепко ассоциироваться с мужскими. Так что если слышите в парфюме яркие ноты зелени, сена и луга, то, скорее всего, вы имеете дело с фужером.### ШипрПонятие возникло с появлением знаменитого Chypre Франсуа Коти. Идея аромата родилась, когда парфюмер был на Кипре. Он услышал целый оркестр благоухающих растений того региона и создал первый аромат Кипра ¬– по-французски Chypre. Предполагается, что он состоял из дубового мха, мускуса, древесины (пачули, ветивер, сандал), цветочных нот (роза, жасмиа) и цитрусов (бергамот, лимон, апельсин). Теперь, когда при прослушивании аромата вы представляете себе картину от самых корешков в земле до жизнерадостных цитрусов с цветами наверху, знайте – перед вами шипр.Теперь, когда все основные термины вы уже знаете, самое время напомнить о главном – настоящие парфюмерные ценители не нюхают аромат, а слушают! Первый вариант в профессиональных кругах точно вызовет негодование. Фото: vostock-photo, предоставлены брендамиПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!