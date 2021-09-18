Зачем звезды бреют лицо: в чем суть процедуры дермапланинг и зачем она нужна
Дермапланинг — изначально азиатский бьюти-ритуал, во время которого специальным станком соскабливают не только пушковые волоски, но и ороговевшие клетки эпидермиса. Благодаря этому, как уверяют специалисты, уходовые средства будут впитываться лучше, а тональный крем — лежать идеально. Стоит отметить, что эта процедура хоть и стала хитом у поколения Z, по сути своей не нова. Еще кинодива «золотой эпохи» Голливуда Элизабет Тейлор среди своих главных ритуалов красоты выделяла бритье лица. Любила это дело и секс-символ всех времен и народов Мэрилин Монро. Звездные красавицы уверяли, что процедура делает их кожу сияющей изнутри, сейчас такой результат назвали бы «эффект фотошопа». Сегодня среди знаменитых поклонниц дермапланинга значатся Жаклин Хилл, Хлои Морелло и ангел Victoria’s Secret Жозефин Скривер.
Мария Воробьева
Специалист по процедуре Dermaplaning в клинике эстетической медицины New Way, @dermaplaning.ru
В чем суть процедуры
Дермапланинг (Dermaplaning) — это инновационный подход к удалению рогового слоя эпидермиса, благодаря которому процесс регенерации клеток ускоряется. Процедура совершенно безопасна, если ваша кожа здорова — без раздражений и высыпаний. Неприятных ощущений в процессе нет, как и реабилитационного периода, что для многих занятых женщин особенно важно.
В чем плюсы дермапланинга
- Дермапланинг — это своеобразная альтернатива пилингу. При этом вам не придется ждать, пока закончится восстановление эпидермиса — так называемый Wow-эффект будет виден сразу. Кстати, процедура разрешена даже беременным и кормящим женщинам.
Фото: DPA
- Еще один плюс дермапланинга — гладкая, как у младенца, кожа. Депиляция пушковых волос с лица повышает светоотражающую способность эпидермиса. По этому параметру процедуру можно сравнить с лазерной эпиляцией, только без ограничений последней. Загар, чувствительность, разные типы кожи, седые или светлые волоски — обо всем этом можно забыть, так как процедура проводится не аппаратом, действующим по принципу поглощения света темным пигментом, а при помощи специального станка с хирургическими лезвиями.
Как проходит дермапланинг
Сама процедура довольно проста в исполнении — при условии, что ее проводит сертифицированный специалист, который понимает все механизмы и нюансы работы с хирургическими лезвиями.
Перед проведением процедуры пациентка обязательно должна будет заполнить анкету, в которой расскажет о перенесенных болезнях, наличии аллергии и противопоказаниях. Если у вас есть реакция на нержавеющую сталь, специалист воспользуется вариантами из углеродистой стали, в составе которой нет никеля.
Затем косметолог обработает лицо женщины антисептическим средством. О том, что важнейшее правило безопасности — стерильность условий и все лезвия всегда только одноразовые, даже упоминать неудобно, но мы все же сделаем это.
Стоимость процедуры
Проведение дермапланинга у сертифицированного специалиста в салоне красоты или в клинике обойдется примерно в 5 000 рублей. Цена сопоставима с проведением пилинга и достаточно комфортна для клиента.
Кому подойдет дермапланинг
Противопоказаний у процедуры практически нет, потому она подойдет всем девушкам, дамам и женщинам, достигшим совершеннолетия (от 18 до 55 лет). Особенно заметен эффект от нее будет у людей с грубой или сухой кожей, легким постакне, поверхностными пигментными пятнами и тонкой сеткой морщин.
Фото: архив пресс-служб
Оптимальная частота проведения дермапланинга
Период естественного обновления кожи — примерно 28 дней, после 35 лет этот процесс замедляется, но сути это не меняет — эпидермису нужно время на регенерацию. Поэтому, даже если дермапланинг был проведен безукоризненно и с соблюдением всех правил, чаще раза в 4 недели его делать не стоит. Эффект есть уже после первой процедуры, но курс из 3-6 даст превосходные результаты, только необходимо будет запастись терпением.
Меры предосторожности
- Перед дермапланингом воздержитесь от восковой эпиляции на зонах лица.
- Не пользуйтесь скрабами или пилингами за неделю до процедуры.
- Прекратите применять ретиноиды/ретинолы и косметику с отбеливающим эффектом за 3 дня до процедуры.
- После процедуры пользуйтесь только чистыми полотенцами и спите на чистых наволочках.
- Хорошо увлажняйте кожу снаружи и изнутри.
- Пользуйтесь солнцезащитными средствами при выходе на улицу.
- В течение 14 дней избегайте любого агрессивного ухода.
Эффект от дермапланинга
После процедуры кожа становится гладкой и сияющей, макияж в результате удаления пушковых волос ложится и держится лучше.
Усиливается эффект от других косметологических процедур: пилингов, мезотерапии, аппаратной чистки, светодиодной терапии, микротоков и т.д.
Запускается ускорение естественных механизмов обновления кожи. При этом из-за отсутствия реабилитации дермапланинг можно делать даже перед важными выходами в свет.
Фото: Instagram jaclynhill
Противопоказания к дермапланингу
- Прием Роаккутана или его аналогов. Дермапланинг противопоказан в течение 12 месяцев после прекращения приема препарата.
- Розацеа, атопический дерматит, псориаз, экзема, ихтиоз.
- Солнечный ожог.
- Любые воспаления и высыпания на лице: акне, герпес в активной форме, гнойнички.
- Открытые поражения на лице.
- Мелазма и пигментные пятна служат временным отводом. В летнее время при любых нарушениях пигментации лучше не делать дермапланинг, чтобы не заработать поствоспалительную гиперпигментацию или ухудшить состояние уже существующей.
- Не рекомендована процедура и тем женщинам, которые считают, что дермапланинг поможет им избавиться от жестких волос над губой или подбородке — эффект может быть противоположный желаемому. Кроме того, в этом случае сначала следует выяснить у врача первопричину, а затем искать решение.
Фото: DPA, архив пресс-службы