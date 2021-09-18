Зачем звезды бреют лицо: в чем суть процедуры дермапланинг и зачем она нужна

Еще один плюс дермапланинга — гладкая, как у младенца, кожа. Депиляция пушковых волос с лица повышает светоотражающую способность эпидермиса. По этому параметру процедуру можно сравнить с лазерной эпиляцией, только без ограничений последней. Загар, чувствительность, разные типы кожи, седые или светлые волоски — обо всем этом можно забыть, так как процедура проводится не аппаратом, действующим по принципу поглощения света темным пигментом, а при помощи специального станка с хирургическими лезвиями.

Как проходит дермапланинг

Сама процедура довольно проста в исполнении — при условии, что ее проводит сертифицированный специалист, который понимает все механизмы и нюансы работы с хирургическими лезвиями.

Перед проведением процедуры пациентка обязательно должна будет заполнить анкету, в которой расскажет о перенесенных болезнях, наличии аллергии и противопоказаниях. Если у вас есть реакция на нержавеющую сталь, специалист воспользуется вариантами из углеродистой стали, в составе которой нет никеля.

Затем косметолог обработает лицо женщины антисептическим средством. О том, что важнейшее правило безопасности — стерильность условий и все лезвия всегда только одноразовые, даже упоминать неудобно, но мы все же сделаем это.

Стоимость процедуры

Проведение дермапланинга у сертифицированного специалиста в салоне красоты или в клинике обойдется примерно в 5 000 рублей. Цена сопоставима с проведением пилинга и достаточно комфортна для клиента.

Кому подойдет дермапланинг

Противопоказаний у процедуры практически нет, потому она подойдет всем девушкам, дамам и женщинам, достигшим совершеннолетия (от 18 до 55 лет). Особенно заметен эффект от нее будет у людей с грубой или сухой кожей, легким постакне, поверхностными пигментными пятнами и тонкой сеткой морщин.