Если вы думаете, что люди с витилиго уже рождаются пятнистыми, то вы глубоко ошибаетесь. Такое случается крайне редко! Данное заболевание дает о себе знать в течение жизни. Как правило, первые пятна на коже появляются в подростковом периоде, но могут возникнуть впервые и у взрослых. ## В чем причина заболевания?Витилиго связано с повреждением меланоцитов – клеток кожи, которые продуцируют пигмент. В результате они перестают его вырабатывать полностью или частично. На коже появляются обесцвеченные участки, которые отличаются по цвету от ее основного цвета. На светлой коже такие пятна менее заметны, тогда как у смуглых и темнокожих они будут бросаться в глаза. Причины развития витилиго до сих пор до конца не ясны. Самая популярная гипотеза – это аутоиммунное заболевание. Есть мнение, что наша иммунная система начинает вырабатывать антитела к клеткам меланоцитам, разрушая их. Спровоцировать данное заболевание может стресс, дефицит некоторых микроэлементов, которые важны для образования пигмента кожи, нехватка антиоксидантов, защищающих все клетки нашего тела от воздействия активных форм кислорода, и даже нездоровый образ жизни. ## Как диагностируется заболевание?Казалось бы, внешние признаки витилиго налицо. Однако не все так просто… Если доктор видит пятна на лице и теле, нужно разобраться, изначально кожа была темной и посветлела, или же светлая кожа потемнела. Во втором случае речь пойдет, наоборот, о гиперпигментации – усиленном образовании пигмента. Понять, что стало причиной изменения цвета кожи, можно, пройдя 3D-диагностику кожи на специальных аппаратах. Благодаря ей можно определить, является ли пятнистость следствием уменьшения пигмента в коже или, наоборот, его избыточного образования.Для правильной постановки диагноза также важно собрать полный анамнез у пациента. Ведь обесцвеченные участки кожи могут быть следствием ее травмы. А еще светлыми пятнами на лице и теле может проявляться и венерическое заболевание сифилис. Полезно расспросить больного витилиго о его питании, образе жизни в целом. Возможно, потребуется сдать определенные анализы крови на микроэлементы, такие как медь, цинк, сера (они принимают участие в синтезе пигмента). Определить уровень стресса. Сейчас это можно сделать, сдав анализ слюны на уровень кортизола. Можно посмотреть в крови уровень антиоксидантов. ## Как лечить витилиго?Специализированное лечение этого заболевания можно получить только в крупных НИИ, связанных с изучением дерматологических проблем. В частности, может быть проведено облучение участков кожи УФ-светом определенного спектра и длины волны. Назначают и достаточно агрессивную наружную терапию.Если по результатам анализов выявлен дефицит микроэлементов или антиоксидантов, врач назначит их в подходящей в каждом конкретном случае дозировке. Если есть подозрение, что причиной заболевания является стресс, полезно будет подключить к лечению любые антистрессовые методики. В настоящее время ведутся разработки специальной косметики для кожи с витилиго. И первые результаты уже есть. Испанская компания выпустила регулирующий тканевый гель, а также крем для людей с гипопигментацией. Он оказывает мощное антиоксидантное действие, защищает и восстанавливает клеточную ДНК, восстанавливает меланин (пигмент кожи) в меланоцитах до нормального уровня. ## Косметология и витилиго: какие процедуры выбрать?Для того, чтобы определиться с косметологическими процедурами, важно понять масштабы проблемы. Если отмечена пара пятен на лице или руке, они уже лет 10 как здесь находятся, не растут, не меняются, а новые пятна при этом не появляется, то заниматься косметологией можно в полном объеме. Если витилиго в активной стадии развития, нужно сделать выбор, что для вас важнее – качество кожи или же ее цвет? Полностью гарантировать, что от некоторых косметологических манипуляций не появится новое пятно, нельзя. Это касается тех методик, которые работают с поверхностными слоями кожи (фотовоздействие и лазеры), а также инъекций, которые оказывают легкое травмирующее действие на кожу. При этом есть работы, в которых описана обработка пятен витилиго по границе здоровой и депигментированной кожи фракционным лазером. В результате меланоциты мигрировали из здоровой кожи в обесцвеченную зону, граница между участками кожи разного цвета стала более размытой. Но протокола лечения витилиго лазером нет, это пока лишь эксперименты. Из арсенала косметологических процедур в случае витилиго можно без опасений применять миостимуляцию, RF-лифтинг, ультразвуковой лифтинг, фонофорез. Все вышеперечисленные процедуры не травмируют кожу и не провоцируют образование новых очагов депигментации. ## Особенности ухода за кожей с витилигоСамое главное в уходе – абсолютная защита от солнца! В ряде случаев, если какое-то количество пигмента в обесцвеченных участках осталось, люди с витилиго сознательно принимают солнечные ванны. Да, в этом случае контрастность цвета кожи снижается, пятна становятся мене заметными. Однако нельзя забывать, что меланоциты выполняют защитную функцию. Они не дают УФ-лучам проникнуть дальше базальной мембраны и активировать деление клеток в этой зоне. Загар в данном случае чреват не только солнечным ожогом. Он повышает риск развития опухолевых процессов, в том числе и злокачественных. В случае с витилиго обязательно использование кремов с SPF и регулярное их обновление в течение дня. Из уходовой косметики следует отдать предпочтение средствам с антиоксидантами, которые снижают окислительный стресс кожи. Полезны средства, предназначенные для бережной эксфолиации (очищения) кожи. Они сделают переход между участками кожи разного цвета менее контрастным. Помимо приема различных медицинских препаратов, назначаемых врачом, необходим и особый ежедневный уход за кожей с витилиго: нужно применять такие средства, которые не вызывают раздражение и повышенную чувствительность кожи.Следует ограничить или вовсе отказаться от парфюмерии, содержащей эфирные масла в высокой концентрации, так как они обладают выраженным фототоксическим действием, и под ультрафиолетовыми лучами их применение может привести к серьезному ожогу.Важно помнить, что в связи с полным отсутствием пигмента кожа в очагах витилиго абсолютно не защищена от воздействия солнечных лучей. Поэтому уход за ней должен быть максимально бережным: следует отдавать предпочтение увлажняющим средствам, избегать пересушивания кожи и микротравматизации (скрабирования).Необходимо следить, чтобы участки с витилиго на теле были закрыты одеждой, а на лице — оставались в тени. Также не следует посещать солярий.Старайтесь быть максимально осторожными и не допускайте излишней травматизации кожи, поскольку это может привести к феномену Кёбнера — появлению новых пятен витилиго на тех участках, которые подверглись механической, термической или химической травме. ## Важная информация для тех, кто страдает от витилигоБыло замечено, что лечение витилиго более эффективно в самом начале заболевания. Также считается, что маленькие очаги cкорректировать легче, чем большие. А витилиго на лице с бо́льшим успехом поддается лечению по сравнению с другими участками тела. У детей результат лечения обычно лучше по сравнению со взрослыми.Сегодня проводится все больше исследований терапии витилиго. Разрабатываются новые методы лечения, например, пересадка микроучастков здоровой кожи в очаги витилиго с последующим облучением эксимерным лазером. При витилиго важно избегать контактов кожи с химическими раздражителями (нефтепродуктами, лаками, красками, эпоксидными смолами, резиной, фотохимикатами (гидрохиноном)), синтетическими моющими средствами (стиральные порошки, пасты и др.). Доказано, что химические соединения производные фенола способны вызвать возникновение на коже очагов витилиго.В уходе за кожей при витилиго предпочтение следует отдавать гипоаллергенным косметическим средствам, которые не оказывают раздражающего и сенсибилизирующего действия, чтобы избежать дополнительной нагрузки на кожу. Так как в развитии витилиго важное место занимает оксидативный стресс, использование косметических средств, содержащих в своем составе антиоксиданты для инактивации и нейтрализации активных форм кислорода и свободных радикалов, является благоприятным для кожи с витилиго. Это прежде всего косметические средства, содержащие витамины Е (альфа-токоферол), С (аскорбиновая кислота), А (ретинол), В2 (рибофлафин), В3 (ниацин), биофлавониоды растительного происхождения, микроэлементы селен и цинк, гиалуроновую кислоту. Аминокислоты натурального увлажняющего фактора также способствуют защите кожи от экзогенных радикалов. Фото: vostock-photo, предоставлены брендамиПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!