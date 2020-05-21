Экзема: как привычный стресс может привести к поражению кожи и почему самолечение недопустимо
Это не заразно
Экзема — это острое или хроническое воспалительное заболевание кожи, сопровождающееся зудом, покраснением и высыпаниями в виде маленьких пузырьков с жидкостью. Высыпания напоминают пузырьки воздуха, образующиеся при закипании воды. Отсюда и название (с греч. eczeo - вскипать). Экзема не заразна, а значит человек не может ею заразиться сам и/или заразить другого.
Добавлю, что это генетически обусловленное заболевание. Когда изначально страдает реактивность кожи на тот или иной провоцирующий фактор. Таких предрасполагающих факторов много. К примеру, контакт с химическими агентами, аллергенами, частая травматизация кожи, заболевания органов пищеварения. Частый провоцирующий фактор – стрессы. Многие пациенты отмечают тесную связь проявлений болезни и стрессовых ситуаций в жизни. Есть несколько форм и разновидностей экземы: истинная, микробная, себорейная и профессиональная. Каждая имеет свои нюансы проявления.
Фото: Pexels.com
Проявления экземы: от зуда до мокнущей эрозии
Истинная экзема чаще всего начинается в детском возрасте, приобретает хроническое течение и продолжается всю жизнь с периодическими обострениями процесса. Очаги поражения кожи всегда симметричны и локализуются чаще на лице, кистях и стопах.
Микробная экзема — возникает как осложнение длительно протекающих заболеваний кожи, вызванных болезнетворными микроорганизмами (стрептодермия, микозы, чесотка и др.).
Себорейная экзема развивается, как правило, на фоне себореи и обычно поражает кожу лба, заднюю поверхность шеи, волосистую часть головы, верхнюю часть груди или межлопаточную область.
Профессиональная экзема развивается на открытых участках тела в результате воздействия на них веществ, обладающих раздражающим действием — так называемых промышленных аллергенов. С ней сталкиваются люди, работающие на вредном производстве (определенные лаборатории, химкомбинаты и др.). Для очагов поражения характерны покраснения и появление большого количества пузырьков. Позже образуются мокнущие эрозии, затем корки. В пораженных экземой местах больные чувствуют сильные зуд и жжение, которые причиняет значительный дискомфорт и, конечно, снижают качество жизни.
Фото: Pexels.com
Самолечение опасно
Часто можно увидеть, что экзема поражает участки на руках пациентов. Но без своевременного лечения у доктора очаги поражения могут распространяться по всему телу, возможно присоединение инфекции, так как в местах поражения нарушена защитная функция кожи. Через трещинки и ранки может проникнуть инфекция, что вызывает нагноение очагов и способствует длительному, прогрессирующему течению болезни.
Как только вы обнаружите у себя какие-либо признаки проявления экземы, нужно сразу же обратиться к дерматологу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!
Экзема относится к тем видам заболеваний, которые очень быстро развиваются и стремительно переходят в хроническую фазу. А при самолечении могут дать ход такие осложнения, как:
нагноение участков поражения;
более глубокое поражение кожи с образованием язв и последующем рубцеванием;
-распространённое грибковое поражение кожи, стойкое и длительное покраснение кожи в результате воспаления (эритродермия).
Необходимо своевременное медикаментозное как местное, так и общее (приём препаратов внутрь) лечение, физиолечение, соблюдение диеты. Иногда необходимы специалисты других направлений, например неврологи, гастроэнтерологи. Вылечить заболевание не получится, находясь в стрессе и перенапряжении, постоянно контактируя с веществами, вызывающими аллергические проявления, не устранив микробное или грибковое заражение кожи. Так что первым делом избавьте себя от источника стресса и настройтесь на лечение.
Фото: Pexels.com Depositphotos.com_
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!