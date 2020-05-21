Экзема: как привычный стресс может привести к поражению кожи и почему самолечение недопустимо

Самолечение опасно

Часто можно увидеть, что экзема поражает участки на руках пациентов. Но без своевременного лечения у доктора очаги поражения могут распространяться по всему телу, возможно присоединение инфекции, так как в местах поражения нарушена защитная функция кожи. Через трещинки и ранки может проникнуть инфекция, что вызывает нагноение очагов и способствует длительному, прогрессирующему течению болезни.

Как только вы обнаружите у себя какие-либо признаки проявления экземы, нужно сразу же обратиться к дерматологу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!

Экзема относится к тем видам заболеваний, которые очень быстро развиваются и стремительно переходят в хроническую фазу. А при самолечении могут дать ход такие осложнения, как:

нагноение участков поражения;

более глубокое поражение кожи с образованием язв и последующем рубцеванием;

-распространённое грибковое поражение кожи, стойкое и длительное покраснение кожи в результате воспаления (эритродермия).

Необходимо своевременное медикаментозное как местное, так и общее (приём препаратов внутрь) лечение, физиолечение, соблюдение диеты. Иногда необходимы специалисты других направлений, например неврологи, гастроэнтерологи. Вылечить заболевание не получится, находясь в стрессе и перенапряжении, постоянно контактируя с веществами, вызывающими аллергические проявления, не устранив микробное или грибковое заражение кожи. Так что первым делом избавьте себя от источника стресса и настройтесь на лечение.