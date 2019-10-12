Пилинги: основные виды, преимущества, недостатки и влияние на кожу
Что такое пилинг
Химический пилинг — это контролируемое отшелушивание эпидермиса с помощью гелей или водных растворов с содержанием различных органических кислот и щелочей, а также вспомогательных компонентов. Один или несколько химических агентов наносятся на кожу и, проникая вглубь, оказывают на нее стимулирующее и отшелушивающее воздействие. В итоге происходит частичное или полное разрушение поверхностного слоя эпидермиса и/или верхних слоев дермы. Таким образом, наружный огрубевший и безжизненный слой кожи истончается, а дерма утолщается.
В чем преимущества пилингов
Химические пилинги улучшают цвет лица, сглаживают поверхностный рельеф кожи, устраняют незначительные косметические дефекты и сухость, лечат акне, постакне и другие воспалительные явления, а также предупреждают их возникновение. Кроме того, они борются со слабой пигментацией, уменьшают размеры пор, улучшают структуру эпидермиса, повышают упругость кожи, устраняют проявление старения кожного покрова и разглаживают неглубокие морщины.
Процедуры могут проводиться практически в любом возрасте и подходят для кожи всех типов. Однако они не помогают при выраженном обвисании кожи и снижении ее эластичности. С данными проблемами хорошо справляются другие косметологические процедуры и пластическая хирургия.
Фото: vostock-photo
Эффективность пилингов возрастает с увеличением глубины повреждения кожи. В связи с этим они подразделяются на следующие типы:
- поверхностный, очень легкий (воздействие на шиповатый слой эпидермиса);
- поверхностный (воздействие на весь эпидермис до базального слоя);
- средней глубины (воздействие до сосочкового слоя дермы);
- глубокий (воздействие до среднего уровня сосочкового слоя дермы, в редких случаях — до сетчатого слоя дермы).
Возможные осложнения от пилингов
Несмотря на эффективность химического пилинга, с увеличением его глубины растет и количество осложнений, хотя они встречаются крайне редко при соблюдении протоколов проведения процедур.
При поверхностном пилинге клинические проявления, как правило, очень скудные: пациенты ощущают быстро проходящее жжение. Непосредственно после процедуры могут отмечаться ощущение стягивания кожи и незначительная эритема, которые проходят в течение нескольких часов. В последующий период (от 3 до 5 дней) пациенты отмечают небольшой зуд и умеренное шелушение кожи.
Срединный пилинг всегда затрагивает слои живых клеток эпидермиса. Поэтому после его проведения отмечаются кратковременные болезненные ощущения различной интенсивности. В зависимости от интенсивности повреждения на поверхности кожи образуется пленка различной толщины, иногда могут формироваться корочки. Отмечается кожный зуд. В течение 7-10 дней наблюдается шелушение кожи, в течение 2-3 недель — ее умеренное покраснение. В редких случаях на протяжении длительного времени может сохраняться поствоспалительная гиперпигментация. У пациентов с темной кожей может оставаться видимая пигментация на границе пилинга.
Порой сложность пилинга заключается в выборе методики и ее интенсивности, ведь мы работаем через повреждение и агрессию с целью улучшения качества кожи, и в каждом конкретном случае нужно подобрать степень оптимального воздействия. Общими противопоказаниями для пилингов являются серьезные заболевания, а также воспалительные заболевания кожи, дерматозы (не только в зоне воздействия), нарушение целостности кожи, инсоляция (не всегда, у разных пилингов разные рекомендации), беременность и период лактации. Важно помнить, что эффект пилинга зависит не только от того, какая процедура была выполнена и как, но и подготовка, и реабилитация тоже очень важные периоды при проведении пилингов. Нужно максимально восполнить резервы кожи, чтобы регенерация прошла максимально успешно и вы увидели это в виде положительных изменений качества кожи. Первоочередной задачей постпилингового ухода является защита кожи от внешних повреждающих факторов (обезвоживания, ультрафиолета, микроорганизмов, механических повреждений).
Виды пилингов
Все пилинги можно разделить на химические и физические.
Химические пилинги
К первым относятся альфа-гидроксикислоты (гликолевая, молочная, винная, лимонная и миндальная кислоты), бета-гидроксикислоты и полигидроксикислоты. Альфа- и бета- — это фруктовые кислоты, их название происходит от положения ОН-группы. Еще их называют AHA-кислоты. Они воздействуют на кожу химическим комплексом — винной, гликолевой (из сахара), молочной, миндальной и многими другими кислотами. Существует миф, что кислота, попадая на поверхность кожи, разрыхляет и разрывает межклеточные связи, провоцируя отшелушивание отмерших клеток и удаление комедонов. Именно поэтому многие выбирают пилинги для обновления и омоложения кожи. Однако это глубокое заблуждение. Если очистить старые клетки, то на их месте появятся такие же с дисфункцией (например, комедоны или гиперкератоз). А это значит, что через пару недель кожа снова станет плохой. Поэтому при возрастных изменениях и наличии морщин, удаляя «старую» кожу, не нужно рассчитывать, что на ее месте появится молодая. Механизмы симптомов гиперпигментации, морщины и комедоны не зависят от того, убираем мы роговые чешуйки или нет.
Попадая на кожу, пилинг вступает в химическую реакцию с клетками и снижает их уровень кальция, а кальций, в свою очередь, ответственен за плотность тканей, сцепление клеток и усиление прочности кератиноцитов (роговых клеток). Вследствие этого уменьшается плотность эпидермиса, что приводит к ожогам, покраснениям, шелушению, воспалению и нарушению клеточного биоритма. Также кожа становится более чувствительной — она краснеет, на ней образуются пятна, и главная проблема остается нерешенной. Вот почему при гиперпигментации, морщинах и комедонах пилинги не являются эффективным методом коррекции.
Фото: vostock-photo
Однако совсем отказываться от пилингов не стоит, так как, вызывая воспаления, они стимулируют процессы регенерации. Их можно использовать в умеренных количествах на здоровой коже (один раз в сезон курсом, например, шесть процедур осенью), чтобы улучшить структуру кожи и увлажнить ее. Особенно полезны пилинги после лета, так как они убирают ороговевшие клетки и готовят кожу к световым и инъекционным процедурам. В домашних условиях химические пилинги назначает только врач во избежание ожога и воспаления. Этот способ не исключается из лечения комедонов, гиперпигментации и морщин.
К полигидроксикислотам относится лактобионовая кислота. Она работает иначе, чем альфа- и бета-кислоты: не раздражает кожу за счет большой массы молекулы, не проникает и не нарушает целостность кожных покровов. После применения лактобионовой кислоты на коже не образуются шелушения, воспаления, покраснения, отек и не расширяются сосуды. Она обладает мощным регенерирующим и противовоспалительным действием.
Лактобионовая кислота, попадая на кожу, вступает в химическую реакцию с клетками эпидермиса. Вследствие этого запускается каскад химических реакций, направленных на восстановление мишеней кожи: клеточных мембран, клеток, эндотелия сосудов и ферментов. Клетка становится здоровой, выравнивается структура кожи, устраняются воспаления, сосудистый рисунок и гиперемия. В коже формируется здоровый коллаген и уменьшается глубина морщин и рубцов. Лактобионовую кислоту рекомендуется использовать на стрии и при растяжках, и применять ее можно круглогодично. Особенно советуют делать пилинг с лактобионовой кислотой летом, так как он препятствует фотостарению и защищает от гиперпигментации.
Физические пилинги
Термические (лазерные) пилинги реализуют свой потенциал, так же как и многие химические, через активизацию воспаления, только в результате тепловой коагуляции ткани. В результате процедуры кожа разглаживается, мелкие морщинки, пигментация исчезают, кожа подтягивается, уплотняется.
Механические пилинги (дермабразия и составы, содержащие абразивные частицы минерального, растительного, морского происхождения) работают через механическое повреждение поверхностного слоя эпидермиса. В результате происходит стимуляция регенерации, обновление рогового слоя кожи, сокращение морщин, сглаживаются неровности, рубцы, уменьшается пигментация.
Восстановление после пилинга
Даже самый поверхностный, деликатный пилинг приводит к повреждению кожного барьера, в результате разрушаются связи между роговыми чешуйками (корнеоцитами), поэтому кожа становится незащищенной от инфекционных агентов, агрессивных факторов окружающей среды и ультрафиолета, происходит потеря влаги. Для защиты кожи после пилинга используют кремы с усиленной защитной функцией от ультрафиолета, способствующие регенерации и ускоряющие ее, увлажняющие и восстанавливающие кожу. Не рекомендуется использовать агрессивные средства для очищения кожи, расчесывать или срывать появившиеся чешуйки, загорать, делать эпиляцию во избежание появления пигментации.
В заключение стоить отметить, что в последние годы отношение к химическому пилингу в мировом профессиональном сообществе изменилось. Современные косметологи считают, что смысл процедуры состоит в мягкой стимуляции, а не в агрессивном воздействии и ожоге и тем более не в эксфолиации (отшелушивании или растворении мертвых клеток кожи).
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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