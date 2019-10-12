Пилинги: основные виды, преимущества, недостатки и влияние на кожу

Химический пилинг — это контролируемое отшелушивание эпидермиса с помощью гелей или водных растворов с содержанием различных органических кислот и щелочей, а также вспомогательных компонентов. Один или несколько химических агентов наносятся на кожу и, проникая вглубь, оказывают на нее стимулирующее и отшелушивающее воздействие. В итоге происходит частичное или полное разрушение поверхностного слоя эпидермиса и/или верхних слоев дермы. Таким образом, наружный огрубевший и безжизненный слой кожи истончается, а дерма утолщается.

В чем преимущества пилингов

Химические пилинги улучшают цвет лица, сглаживают поверхностный рельеф кожи, устраняют незначительные косметические дефекты и сухость, лечат акне, постакне и другие воспалительные явления, а также предупреждают их возникновение. Кроме того, они борются со слабой пигментацией, уменьшают размеры пор, улучшают структуру эпидермиса, повышают упругость кожи, устраняют проявление старения кожного покрова и разглаживают неглубокие морщины.

Процедуры могут проводиться практически в любом возрасте и подходят для кожи всех типов. Однако они не помогают при выраженном обвисании кожи и снижении ее эластичности. С данными проблемами хорошо справляются другие косметологические процедуры и пластическая хирургия.