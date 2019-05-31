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Алая помада, платиновый блонд и еще 12 секретов красоты Мэрилин Монро, актуальных и сегодня

В этом году Мэрилин Монро могло исполниться бы 93 года, и хотя самой знаменитой блондинки мира уже давно нет с нами, сегодня, в день ее рождения, редакция Passion.ru решила вспомнить главные секреты красоты этой прекрасной актрисы, которая для многих стала непревзойденным эталоном женственности и иконой стиля.

Пухлые губы, глаза с легкой поволокой, ослепительный блонд и сияющая кожа – Мэрилин была необыкновенно хороша и умела выгодно себя преподнести. Она была эталоном красоты во времена «золотой эпохи» Голливуда и для многих остается им и по сей день. Среди поклонников ее стиля сама Моника Беллуччи, которая однажды призналась, что Монро была «настолько нежна, ее женственность была такой яркой, что все другие актрисы, даже самые красивые и женственные, казались чуть менее женственными на фоне Мэрилин. Она действительно была кем-то особенным». Итак, как же актрисе удалось создать столь запоминающийся образ?

Платиновый блонд

Визитная карточка актрисы. Выбрав платиновый оттенок волос однажды, Монро уже никогда не изменяла ему. И это решение, будем честны, было абсолютно верным: шатенка от природы, Мэрилин была миловидна, но перевоплотившись в блондинку, стала по-настоящему неотразима. Обесцветить локоны ей пришлось при помощи перекиси водорода – более щадящих составов тогда не было. Чтобы помочь волосам восстановиться от постоянного воздействия красителей, горячих щипцов и бигуди, актриса регулярно мыла голову яичным желтком, а затем ополаскивала волосы слабым раствором уксусной кислоты.

Сияющая кожа

Мэрилин славилась своей удивительно нежной кожей, которая словно бы светилась изнутри. Добиться такого результата актрисе помогал вазелин. Именно его она наносила тонким слоем на кожу перед тем как припудриться. Если на лице оставались видны несовершенства, процедура повторялась еще раз. Удивительно то, что на фотографиях этот «слоеный пирог» из вазелина и пудры совершенно незаметен, зато мягкое свечение налицо. Правда, сейчас вряд ли кто-то из нас решится повторить этот эксперимент на себе.

Увлажнение и питание

Чтобы поддерживать качество кожи на достойном уровне Мэрилин неустанно увлажняла ее и питала ее. В повседневной жизни звезда предпочитала не наносить макияж. Кстати, вместо крема она мазала свою склонную к сухости кожу оливковым маслом.

Фото: DPA portal.picture-alliance.com

Отсутствие загара

В 50-е годы в Калифорнии был культ загара, но несмотря на это, Мэрилин никогда специально не загорала и не считала золотистую кожу привлекательной.

Алые губы

Улыбка на миллион – это как раз, то что приходит на ум при взгляде про Монро. Чтобы зубы были белоснежными, актриса чистила зубы содой. А чтобы губы были визуально полнее, актриса красила их пятью помадами разных оттенков – три красных (темный, средний и светлый), белый хайлайтер и блеск. Темные наносились для прорисовки внешнего контура, светлые – посередине, капелька белого хайлайтера – в центре верхней и нижней губы. Все помады наносились только кистью.

Стрелки

Создать взгляд с поволокой актрисе помогали фирменные стрелки. Для их рисования визажисты использовали черный (для драматичного эффекта) или коричневый (для мягкого макияжа) карандаши или жидкую подводку. Стрелки, как правило, были двойные – подводилось как верхнее, так и нижнее веко. А небольшой промежуток между ними, а также слизистая прокрашивались белым карандашом. Стрелка на нижнем веке, кстати, рисовалась очень тоненькая, и начиналась она не от внутреннего уголка глаза, а чуть дальше – от радужки, что делало взгляд визуально более распахнутыми и кошачьим, а нижние ресницы казались бесконечно длинными.

Фото: DPA portal.picture-alliance.com

Накладные ресницы

Актриса не раз повторяла свою коронную фразу: «У женщины есть только два оружия: тушь для ресниц и слезы, но мы не можем использовать их одновременно». И Монро никогда не пренебрегала первым средством. А чтобы усилить «бархатистость» и выразительность взгляда, который сводил с ума мужчин, Мэрилин часто дополняла макияж накладными ресницами, которые просто обожала. Однако и здесь не обошлось без ноу-хау: актриса хотела, чтобы накладные ресницы смотрелись максимально естественно, потому подрезала их длину вдвое и наклеивала их только на внешние уголки глаз.

Брови с четким изгибом

Мэрилин была уверена, что у нее слишком широкий лоб, потому стремилась скрыть этот недостаток при помощи тщательно прокрашенных бровей, форма которых отличалась четким изгибом. Warning! Если вам по душе совет знаменитой блондинки, перед тем как менять форму собственных бровей, обязательно убедитесь, что такая форма вам подходит – скорректировать неудачные эксперименты может быть непросто и уж точно долго.

Изысканный аромат всегда и везде

Еще одна крылатая фраза от Монро звучит так: «В чем я ложусь спать? Как же, на мне, конечно же, пара капель Chanel №5». Это был ее любимый аромат, который был неотъемлемой частью ее образа.

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Ванны для красоты

Фигура Мэрилин Монро была близка к идеальным параметрам 90-60-90. Чтобы поддерживать форму и избежать целлюлита и дряблости, она часто принимала ванны с ледяной водой, в которую добавляла пару капель любимого парфюма, а по завершении наносила на кожу увлажняющий крем.

Занятия любовью вместо спорта

Монро не была фанатичным приверженцем спорта, она не дневала и ночевала в зале, тренировалась лишь время от времени, а чтобы поддерживать себя в тонусе, бегала, занималась йогой или каталась верхом. Но всем остальным видам физической активности, по ее же признанию, она предпочитала занятия любовью.

Дробное питание

К еде актриса была равнодушна, рестораны не любила, готовить тоже. Ее завтрак состоял из двух сырых яиц и стакана молока. На обед она съедала кусок мяса с гарниром из моркови, вечером могла побаловать себя мороженым. Бывали дни, когда она могла с утра до вечера есть высококалорийные продукты, в другие – лишь пила сок. Для того, чтобы поесть дома, ей хватало в холодильнике яиц, молока, сыра, яблок, жареного мяса и моркови – она всегда находила, как перекусить при таком наборе продуктов. Однако современные диетологи не назвали бы такой рацион здоровым или сбалансированным.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: DPA portal.picture-alliance.com, eastnews.ru, предоставлены брендами

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