Алая помада, платиновый блонд и еще 12 секретов красоты Мэрилин Монро, актуальных и сегодня

Пухлые губы, глаза с легкой поволокой, ослепительный блонд и сияющая кожа – Мэрилин была необыкновенно хороша и умела выгодно себя преподнести. Она была эталоном красоты во времена «золотой эпохи» Голливуда и для многих остается им и по сей день. Среди поклонников ее стиля сама Моника Беллуччи, которая однажды призналась, что Монро была «настолько нежна, ее женственность была такой яркой, что все другие актрисы, даже самые красивые и женственные, казались чуть менее женственными на фоне Мэрилин. Она действительно была кем-то особенным». Итак, как же актрисе удалось создать столь запоминающийся образ?

Платиновый блонд

Визитная карточка актрисы. Выбрав платиновый оттенок волос однажды, Монро уже никогда не изменяла ему. И это решение, будем честны, было абсолютно верным: шатенка от природы, Мэрилин была миловидна, но перевоплотившись в блондинку, стала по-настоящему неотразима. Обесцветить локоны ей пришлось при помощи перекиси водорода – более щадящих составов тогда не было. Чтобы помочь волосам восстановиться от постоянного воздействия красителей, горячих щипцов и бигуди, актриса регулярно мыла голову яичным желтком, а затем ополаскивала волосы слабым раствором уксусной кислоты.

Сияющая кожа

Мэрилин славилась своей удивительно нежной кожей, которая словно бы светилась изнутри. Добиться такого результата актрисе помогал вазелин. Именно его она наносила тонким слоем на кожу перед тем как припудриться. Если на лице оставались видны несовершенства, процедура повторялась еще раз. Удивительно то, что на фотографиях этот «слоеный пирог» из вазелина и пудры совершенно незаметен, зато мягкое свечение налицо. Правда, сейчас вряд ли кто-то из нас решится повторить этот эксперимент на себе.

Увлажнение и питание

Чтобы поддерживать качество кожи на достойном уровне Мэрилин неустанно увлажняла ее и питала ее. В повседневной жизни звезда предпочитала не наносить макияж. Кстати, вместо крема она мазала свою склонную к сухости кожу оливковым маслом.