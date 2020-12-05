Детский травматизм: первая помощь при ожогах, порезах и отравлениях

По наблюдениям врачей, зимой, когда дети больше времени проводят в квартире (особенно в нынешних условиях пандемии), растет статистика отравлений. Как правило, лекарства хранятся у нас в шкафчиках (не всегда верхних), тумбочках. Иногда родители могут забыть лекарства на столе в открытом доступе. Считается, что опасность представляют именно лекарства, антибиотики, но на самом деле урон детскому здоровью могут нанести и «безобидные» витамины, БАДы. Если, к примеру, витамины группы В и аскорбиновая кислота растворимы в воде активно выводятся почками, то уже витамины А и Д растворимы в жирах. Значит это, что почки не смогут вывести их излишки, а накопление этих веществ чревато интоксикацией. Плюс есть концентрированные дозы витаминов в каплях — они тоже могут быть опасны для детского организма.

Важно снизить количество еще не всосавшегося препарата в желудке. Для этого нужно давать малышу как можно больше воды и вызвать рвоту (два пальца в рот, которыми надавливаем на корень языка). Рвота позволит вывести из желудка остатки лекарства. И, конечно, вызываем бригаду скорой помощи.