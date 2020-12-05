Детский травматизм: первая помощь при ожогах, порезах и отравлениях
Первая помощь при отравлениях
Совсем маленьким детям чувство опасности почти неведомо, потому малыш с интерес грызет провод, сует крохотные пальчики в розетку, тянет в рот оказавшиеся в тумбочке рядом таблетки. Полностью обезопасить ребенка не получится — всего не предусмотришь. Гораздо важнее следовать правилам безопасности и уметь не растеряться в критической ситуации. Какие опасности могут поджидать вас дома?
По наблюдениям врачей, зимой, когда дети больше времени проводят в квартире (особенно в нынешних условиях пандемии), растет статистика отравлений. Как правило, лекарства хранятся у нас в шкафчиках (не всегда верхних), тумбочках. Иногда родители могут забыть лекарства на столе в открытом доступе. Считается, что опасность представляют именно лекарства, антибиотики, но на самом деле урон детскому здоровью могут нанести и «безобидные» витамины, БАДы. Если, к примеру, витамины группы В и аскорбиновая кислота растворимы в воде активно выводятся почками, то уже витамины А и Д растворимы в жирах. Значит это, что почки не смогут вывести их излишки, а накопление этих веществ чревато интоксикацией. Плюс есть концентрированные дозы витаминов в каплях — они тоже могут быть опасны для детского организма.
Важно снизить количество еще не всосавшегося препарата в желудке. Для этого нужно давать малышу как можно больше воды и вызвать рвоту (два пальца в рот, которыми надавливаем на корень языка). Рвота позволит вывести из желудка остатки лекарства. И, конечно, вызываем бригаду скорой помощи.
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Ожоги: смазывать маслом нельзя
Заработать ожог дома довольно просто: одно неловкое движение и чашка горячего кофе или чая выливается на ребенка. Обжечься также можно паром или решив «схватить» пламя свечи — из любопытства… В подобных случаях нужно незамедлительно охладить поврежденный участок тела. Поместить руку, ногу ребенка под струю холодной (не ледяной) проточной воды — это снизит болевые ощущения. Но только в первые минуты, дальше все зависит от степени ожога. Важно также по возможности освободить ребенка от одежды. Но если последняя прилипла к коже, то отдирать не стоит. Лучше продолжать охлаждать место ожога до приезда скорой.
Устоявшийся стереотип гласит, что место ожога якобы нужно смазать маслом или мазью — не делайте этого. Масляная пленка лишь нарушит тепловой обмен и будет препятствовать охлаждению. Мочой смачивать тоже не следует — она обезвоживает поврежденную кожу.
Поверхность ожога легко инфицируется, поэтому стоит наложить стерильную повязку, пока вы доберетесь до больницы. Повязку не нужно смазывать зеленкой или вышеупомянутым маслом — это затруднит очистку раны. Закрыть место ожога важно, так как оно легко может инфицироваться. Одно из последних ноу-хау — накладывать гидрогелевые повязки, которые впитывает в себя жидкость из раны и превращает в гель, то есть место ожога не пересыхает. Но не факт, что подобная «примочка» окажется у вас дома под рукой. И, конечно, ребенку можно дать обезболивающее – согласно его возрасту.
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Травма головы: когда это опасно
Родители маленьких детей, которые только начали делать первые шаги, хором скажут, что малыши в это время падают почти ежедневно. Нередки случаи, когда ребенок приземляется затылком. Не говоря уже о падениях с пеленального столика, диванов, выпадении из кроватки. Определенным образом природа продумала защиту детей в таких случаях: у них в полости черепа больше жидкости (ликвора), плюс сама черепная коробка не является жесткой, поскольку имеются роднички и податливые швы между костями черепа. Все это создает определенную амортизацию. Тем не менее, сотрясение мозга по определению таит в себе опасность. Симптомы, которые требуют незамедлительного вызова скорой:
открывшаяся рвота;
потеря сознания;
разные по размеру зрачки;
расстройство речи;
кровотечение из носа и (или) ушей;
непрекращающаяся головная боль, головокружение (если малыш может уже рассказать об ощущениях).
В такой ситуации нужно уложить ребенка (если есть рвота, то на бок) и дождаться помощи. В случаях ушибов головы, когда опасные симптомы отсутствуют, необходимо снизить активность ребенка и приложить к месту ушиба что-либо холодное. То же касается и любых других ушибов (самая распространенная детская травма) — необходимо приложить лед. Охлаждение «заморозит» болевые ощущения и предупредит распространение гематомы из-за лопнувших сосудов.
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Что делать при порезах
При вывихах и переломах необходимо обездвижить ребенка, наложив шину. Со школьных времен все помнят, как она делается: плотный картон, фанера фиксируется с помощью бинта или другого подручного материала. Если имеет место вывих плеча, стоит поместить руку в повязку из косынки с завязанными уголками на шее.
Любые ссадины и царапины следует обрабатывать антисептиком, который должен быть в домашней аптечке. Образующуюся естественным образом корочку нельзя сдирать, иначе в наследство может остаться шрам (хотя многое зависит от глубины царапины, пореза). О последних стоит сказать отдельно, ведь порезаться дома довольно просто: разбившаяся посуда, стеклянные поверхности, елочные игрушки, наконец. В таких случаях необходимо по возможности удалить оставшиеся в ране осколки. Затем промыть рану, обработать края антисептиком и наложить марлевую повязку. Цель — остановить кровотечение. Если давящая повязка не помогает, наложите жгут выше места пореза. Собственно, эти правила оказания первой помощи действует в случае порезов не только у детей, но и у взрослых.
Если ребенок проглотил батарейку
Нередко дети непреднамеренно глотают мелкие детали игрушек, которые могут застрять в дыхательных путях. Это чревато удушьем. Если ребенок уже задыхается (подавиться, к слову, можно чем угодно, например, кусочком моркови), стоит действовать незамедлительно. Уложите кроху лицом вниз, чтобы голова оказалась ниже уровня тела, и похлопайте несколько раз по спине между лопатками, чтобы инородное тело или кусочек пищи выскочили. Если ребенок проглотил детальку, пуговицу либо другой мелкий предмет, стоит советоваться с врачом. Что-то может выйти естественным путем, что-то нет. Очень опасно, если ребенок проглотил батарейку диаметром 20 мм и выше – она может застрять в пищеводе. А проглоченная литиевая батарейка, предупреждает родителей Роспотребнадзор, может генерировать электрический ток от контакта с жидкостями в желудке. Потребуется неотложная медицинская помощь и незамедлительное извлечение последней.
Также опасность представляет «безобидная» мебель в квартире. Дети в возрасте 3-5 лет часто получают травмы, забираясь на мебель, либо когда она падает, не будучи закрепленной. Следите, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть ящики комодов и шкафов, — для этого есть специальные замки и фиксаторы. То же касается острых углов столов и комодов — маленькие дети должны быть от них защищены.
Фото: Pexels.com
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