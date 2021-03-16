«Утюг» на лице: 5 звезд, которых часто упрекают в «перекройке» подбородка

Недостаточный объем подбородка можно скорректировать в том числе и с помощью ортодонтического лечения. В этом случае нижняя челюсть находится в более заднем положении. Такой прикус называют дистальным. Сейчас все чаще к ортодонтам обращаются люди после 30 лет, когда у них проявляются признаки возрастного птоза и становится заметно уменьшение высоты нижней трети лица, которой не хватает костной опоры. И в этом случае, переместив в процессе ортодонтического лечения нижнюю челюсть вперед и вниз, увеличив высоту прикуса, мы можем получить более выраженный подбородок.

Если речь идет о крупном подбородке, то ортодонтическая коррекция будет лишь камуфляжем на уровне зубов. Задвинуть назад нижнюю челюсть мы не можем, потому что она ограничена суставом. Ее движение назад — это негативные изменения, которые будут сопровождаться болью и нарушением функции сустава.

На сегодняшний день для того, чтобы скорректировать прикус, не обязательно носить брекеты. Один из самых современных методов лечения — прозрачные, тонкие капы, которые надеваются на зубной ряд. Они оказывают мягкое давление на зубы, постепенно перемещают их в правильное положение. С их помощью можно корректировать любые виды прикуса, в том числе и дистальный.

Коррекция подбородка у косметолога