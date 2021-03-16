«Утюг» на лице: 5 звезд, которых часто упрекают в «перекройке» подбородка
Мэрилин Монро
Фото: globallook
Принято считать, что первой знаменитостью, которая сделала ментопластику, или пластику подбородка, была Мэрилин Монро. Голливудская звезда вообще была вся хорошенько переделанная: нос, губы, глаза. От природы округлое лицо Мэрилин обрело более выраженные, острые, аккуратные формы благодаря работе хирургов. Насколько известно, пластика подбородка ей проводилась несколько раз. В те времена не было силиконовых имплантатов, вместо них использовалась плотная губка типа пемзы, которая устанавливалась под кожу. Она давила на костные ткани, вызывая их разрушение. Говорят, что у Монро произошло смещение этого «имплантата», его удаляли, затем делали повторную пластику.
«Сегодня пластические хирурги используют максимально безопасные современные имплантаты, которыми можно создать практически любую форму подбородка. Также нередко мы рекомендуем пациентам сделать коррекцию подбородка филлерами, чтобы «примерить» желаемую форму. Для этой зоны используются более плотные филлеры, которые создают четкие, выраженные контуры».
Меган Фокс
Фото: globallook
С высокой долей вероятности можно сказать, что у Меган проведен целый комплекс операций: удаление комков Биша, гиперкоррекция скуловых областей, легкая ринопластика, блефаропластика, возможно, подтяжка. Сказать точно, изменен ли именно подбородок, сложно. Часто ментопластику проводят в комплексе с круговым или эндоскопическим лифтингом, чтобы скорректировать овал лица по полной программе.
Не зря ли сделана пластика? Мне кажется, внешность Меган Фокс действительно улучшилась, но это происходило постепенно и очень деликатно. Все операции проведены качественно, профессионально, хирурги хорошо поработали с природными данными пациентки. Это говорит в том числе и о хорошем вкусе самой актрисы, которая меняет внешность аккуратно и плавно, без перегибов.
Брэдли Купер
Фото: globallook
Делал ли актер пластику? Точно сказать не возьмусь, но скорее нет. У Купера всегда был выраженный подбородок, и ткани лица с возрастом меняются, становятся более плотными, провисают, причем у мужчин гораздо сильнее, чем у женщин. Думаю, что актер точно прибегает к услугам дерматокосметологов, делает инъекции филлеров, возможно, ботокса. Но следов серьезного хирургического вмешательства я здесь не вижу.
Анджелина Джоли
Фото: globallook
Меня часто спрашивают, сделана ли пластика у этой актрисы, но я все-таки склоняюсь к тому, что Джоли не ложилась под нож. Мне кажется, она просто повзрослела, похудела, юношеская припухлость лица спала, контуры изменились, стала более заметна костная структура. Анджелина очень красиво стареет, поддерживая возрастные изменения качественной косметологией, скорее всего, инъекционными методиками.
Рене Зеллвегер
Фото: globallook
Актриса абсолютно точно делала круговую подтяжку лица, все мы помним шок от ее первого выхода в свет после операции. Но ментопластика, скорее всего, проведена не была. У Рене и так достаточно тяжелое лицо, массивная нижняя челюсть, и, как правило, хирурги не рекомендуют использовать имплантаты в области подбородка женщинам с такими данными. Скорее здесь использованы филлеры, а также уколы ботокса в область подбородка и шеи для расслабления мышц этих зон и перераспределения их правильной работы.
Не зря ли сделана пластика? Я думаю, что не зря. Да, актриса перестала быть похожа на себя, у нее изменились форма и разрез глаз, изменилась улыбка, мимика. Но сама операция проведена качественно и грамотно, обвинять хирургов в непрофессионализме не стоит. И нужно понимать, что у Зеллвегер были тяжелые нависшие верхние веки, заметные грыжи в нижних веках, ярко выраженные носогубные складки, плотная, склонная к птозу и образованию брылей кожа. Все это нужно было убирать, и специалисты потрудились на славу.
Как можно скорректировать подбородок без пластики
Ортодонтическое лечение
Недостаточный объем подбородка можно скорректировать в том числе и с помощью ортодонтического лечения. В этом случае нижняя челюсть находится в более заднем положении. Такой прикус называют дистальным. Сейчас все чаще к ортодонтам обращаются люди после 30 лет, когда у них проявляются признаки возрастного птоза и становится заметно уменьшение высоты нижней трети лица, которой не хватает костной опоры. И в этом случае, переместив в процессе ортодонтического лечения нижнюю челюсть вперед и вниз, увеличив высоту прикуса, мы можем получить более выраженный подбородок.
Если речь идет о крупном подбородке, то ортодонтическая коррекция будет лишь камуфляжем на уровне зубов. Задвинуть назад нижнюю челюсть мы не можем, потому что она ограничена суставом. Ее движение назад — это негативные изменения, которые будут сопровождаться болью и нарушением функции сустава.
На сегодняшний день для того, чтобы скорректировать прикус, не обязательно носить брекеты. Один из самых современных методов лечения — прозрачные, тонкие капы, которые надеваются на зубной ряд. Они оказывают мягкое давление на зубы, постепенно перемещают их в правильное положение. С их помощью можно корректировать любые виды прикуса, в том числе и дистальный.
Коррекция подбородка у косметолога
У людей со слабо выраженным подбородком, помимо нарушенных пропорций, наблюдается и ряд других эстетических проблем. Как правило, у них быстрее плывет овал лица, размывается шейно-подбородочный угол (он теряет свою четкость), нередко появляется «второй подбородок». Коррекция зоны подбородка не только гармонизирует лицо, но и значительно его омолодит.
В косметологии подбородок корректируется в тех случаях, когда мы видим недостаточность его объема, если он имеет некрасивую форму — скошенную или асимметричную. У женщин можно скруглить подбородок, если он имеет грубую квадратную форму. У мужчин, наоборот, можно добавить мужественности в этой зоне, если она слабо выражена.
Для коррекции подбородка применяются филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Используют препараты с максимальной плотностью и вязкостью. Они будут хорошо держать форму. Эффект от такой процедуры может продержаться от года до полутора лет.
Фото: globallook, eastnews
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