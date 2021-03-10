От пухлощекой милашки до оскароносной дивы: как менялась внешность Рене Зеллвегер

В 2006 году знаменитость находилась в идеальной форме, но по-прежнему практически не пользовалась декоративной косметикой или предпочитала столь модный сегодня нюдовый макияж. Зато с прическами она экспериментировала смело: вновь вернулась в блонд, затем коротко постриглась, выбрав боб с асимметричной челкой, а после вновь отрастила шевелюру. Выглядела при этом Рене стильно и свежо. Но все изменилось в 2014 году. На одной из красных дорожек актриса шокировала СМИ и поклонников радикальными переменами во внешности. Пресса и соцсети обрушились на нее с обвинениями в злоупотреблении пластическими операциями и в глупой погоне за уходящей молодостью.

Сама Зеллвегер яростно отрицала любые хирургические вмешательства, но ее уверения мало кого убедили, ведь ее действительно было не узнать. В какой-то момент терпение актрисы подошло к концу, и она опубликовала открытое письмо в одном из изданий, в котором заявила: «В октябре 2014 года один таблоид написал, что я якобы сделала пластическую операцию на веках. Это, конечно, не ваше дело, но я никогда не делала пластические операции на веках».

Несмотря на яростные протесты Рене, многие эксперты уверены, что без улучшайзинга не обошлось. Во-первых, у нее явно изменилась форма скул, а овал лица стал более изящным – этого можно добиться, удалив комки Биша. Во-вторых, не обошлось и без контурной пластики филлерами, подкалывания губ и инъекций ботокса. В-третьих, специалисты сходятся во мнении, что звезда лукавит, отрицая блефаропластику, ее взгляд явно стал более открытым, чего не добиться при помощи одних лишь кремов. Именно эта манипуляция и стала причиной столь сильных перемен в ее внешности. При этом стоит отметить, что звезда для 51 года выглядит очень хорошо, потому нет смысла осуждать ее за желание сохранить молодость, ведь красивое лицо – это ее рабочий инструмент.