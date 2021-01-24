Почему появляются брыли и 3 упражнения, которые помогут от них избавиться

Как выполнять: Основное продавливающее движение будет имитировать движение кормы ледокола. Мы соединяем руки в замок, стульчики ладоней совмещены вместе и ставим эту конструкцию на центр грудины. Делаем вдох и выдох. Теперь вдох, и на выдохе мягко опускаем плечи и лопатки вниз. Вам, скорее всего, станет неудобно, вы почувствуете натяжение по всей линии надплечья. Из этой позиции, когда мы максимально тянем плечи к полу, начинаем выполнять медленное прокатывающе-продавливающее движение основаниями ладоней в стороны. Как ледокол, наваливайтесь на ткани и постоянно создавайте натяжение тканей груди в разные стороны.

Расслабьте голову, подбородок немножко направьте к грудине. По мере удаления от центра грудины пальцы расцепляются и продолжают движение ладонями и пальцами рук. Движение останавливаем в районе 2/3 ключиц. Дыхание должно быть очень глубоким. Все внимание пристально направляется на рабочую поверхность. Должно быть ощущение, что вы каждый раз создаете очень глубокое натяжение, как ледокол. И главное: это упражнение делается очень медленно. При работе с фасциями высокая скорость недопустима. Только поступательное, долгое движение. Этот прием направлен на то, чтобы убрать жесткую мышечную тягу грудных мышц.

Как часто выполнять: от 1 до 3 раз в день.

Прием по работе с челюстной линией «Щепотка»