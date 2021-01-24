Почему появляются брыли и 3 упражнения, которые помогут от них избавиться
В юности все мягкие ткани лица равномерно располагаются на костях черепа, а опорой им служит угол нижней челюсти. С годами происходит комплексное нарушение биомеханики черепа — мышцы передней части щеки теряют эту самую опору, деформируются и смещаются вниз «брылями». Надо понимать, что мышцы лица, как и все мышечные ткани нашего организма, тесно связаны между собой, и деформация одной структуры неизбежно влечет за собой изменения в других.
Виновники «собачьих щек» у женщин
Брыли и опущенные углы рта — это всегда комплексная проблема. В возрастной деформации лица повинны как повреждения на уровне костной ткани, так и деформация мышц, формирующих основу лица. При сильном напряжении мышцы, создающие овал лица (жевательные, депрессоры), спазмируются и укорачиваются, лишая опоры мягкие ткани щеки.
Повреждения на уровне костной ткани — это снижение прикуса, при котором челюсть теряет высоту, и ткани перераспределяются в измененном пространстве щеки. Проблема возникает из-за стискивания зубов, бруксизма, высокой «эмоциональной ранимости» жевательной мускулатуры (развитие выраженного спазма жевательных мышц при психоэмоциональном стрессе).
Жевательные мышцы, без преувеличения, находятся в состоянии спазма практически у каждого человека. Помимо износа зубочелюстной системы, спазм и укорочение жевательного блока полностью меняют внешний вид лицевого каркаса: он трансформируется, угол челюсти теряется, а мягкие ткани, не имея опоры, смещаются к центру лица и вниз. Обычно деформация тканей дополнительно усугубляется отечностью, под тяжестью которой ткани провисают еще сильнее.
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Депрессоры рта, в частности треугольная мышца, по природе своей склонны стремиться вниз. Спазм мышцы, опускающей угол рта и ряд других мышц, дополнительно способствует отеку в области брылей, опусканию уголков рта, деформации линии овала.
Влияние осанки на щечную область колоссально! Под нижней частью щеки расположена платизма — мышца, которая начинается от второго ребра грудной клетки, проходит вдоль передней части шеи и заканчивается, крепясь к челюстной дуге, к уголку рта. Поэтому чтобы избавиться от брылей, нужно подходить к проблеме комплексно — включая работу по восстановлению правильной осанки, высоты грудного отдела и устранению сутулости.
Как убрать брыли
Антивозрастная коррекция нижней части лица проходит в несколько этапов. В первую очередь, по возможности, следует посетить ортодонта, чтобы проверить состояние прикуса и жевательных зубов. Далее можно приступать к тщательной проработке шейного отдела и осанки. Третий шаг — восстановление жевательной и мимической мускулатуры: нужно снять напряжение с жевательной, треугольной и подбородочной мышц, затем расслабить щечную мышцу и платизму. Завершающим этапом станет формирование «угла молодости» — четкой линии овала лица.
Упражнение 1. «Ледокол»
Как выполнять: Основное продавливающее движение будет имитировать движение кормы ледокола. Мы соединяем руки в замок, стульчики ладоней совмещены вместе и ставим эту конструкцию на центр грудины. Делаем вдох и выдох. Теперь вдох, и на выдохе мягко опускаем плечи и лопатки вниз. Вам, скорее всего, станет неудобно, вы почувствуете натяжение по всей линии надплечья. Из этой позиции, когда мы максимально тянем плечи к полу, начинаем выполнять медленное прокатывающе-продавливающее движение основаниями ладоней в стороны. Как ледокол, наваливайтесь на ткани и постоянно создавайте натяжение тканей груди в разные стороны.
Расслабьте голову, подбородок немножко направьте к грудине. По мере удаления от центра грудины пальцы расцепляются и продолжают движение ладонями и пальцами рук. Движение останавливаем в районе 2/3 ключиц. Дыхание должно быть очень глубоким. Все внимание пристально направляется на рабочую поверхность. Должно быть ощущение, что вы каждый раз создаете очень глубокое натяжение, как ледокол. И главное: это упражнение делается очень медленно. При работе с фасциями высокая скорость недопустима. Только поступательное, долгое движение. Этот прием направлен на то, чтобы убрать жесткую мышечную тягу грудных мышц.
Как часто выполнять: от 1 до 3 раз в день.
Прием по работе с челюстной линией «Щепотка»
Как выполнять: Дистальные фаланги указательных и больших пальцев обеих рук складываем в виде «щепотки» и создаем ими щипцеобразный захват нижней челюсти по центру. Выполняем непрерывное или пунктирное движение пальцами от центра подбородка к углу нижней челюсти. Основной секрет при выполнении этого приема — плотная и медленная проходка руками, направляющая все собранные ткани к углам нижней челюсти. Далее повторяем упражнение с другой стороны.
Сколько выполнять: 3 раза с каждой стороны лица.
Артикуляционно-пластическое упражнение «БА» на расслабление жевательных мышц
Перед проведением упражнения необходимо провести проверочный тест.
- Откройте рот, опустив нижнюю челюсть и запомните, насколько широко это получилось.
- После выполнения упражнения снова откройте рот и сравните — челюсть должна открываться гораздо шире.
Внимание! Если во время теста или после вы чувствуете «щелчки» или хруст при открывании рта, это говорит о наличии дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. В этом случае начинайте движение вниз от середины мочки уха, прорабатывая среднюю и нижнюю порцию жевательных мышц. Если хруст не прекратится, полностью откажитесь от выполнения приема. При необходимости обратитесь к врачу.
Как выполнять: Тыльные стороны ладоней обеих рук устанавливаем на околоушно-жевательную область справа и слева под скуловой дугой. Медленно открываем рот со звуком «Ба» и одновременно выполняем прокатывающе-проминающее движение тыльными сторонами ладоней по околоушно-жевательной области, от скуловой дуги до угла нижней челюсти. Движение выполняется по меньшей мере 5-7 секунд не менее 5 раз. Разминайте и разогревайте рабочую область, позволяя расслабиться нижней челюсти. Задерживайтесь на наиболее болезненных и уплотненных участках, замедляя движение рук. Далее ладони возвращаются в исходную позицию. Упражнение повторяем по меньшей мере 1 минуту.
Звук «Ба» позволяет открывать рот бережно, не травмируя нижнюю челюсть. Сам прием может быть не очень приятным — при разминании напряженных тканей может присутствовать болезненность. В норме вам должно быть приятно.
Как часто выполнять: 2 минуты 1 раз в день.
Фото: depositphotos
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