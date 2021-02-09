Как перестать бояться стоматологов и начать экономить на лечении зубов
Откуда берется страх перед стоматологами
Как человек, родившийся и учившийся в СССР, отмечаю как кардинально изменившийся перечень услуг в современной стоматологии, так и перемену в отношении людей к состоянию зубов, к уходу. Большую роль в этом сыграло применение современных анестетиков практически при всех манипуляциях. И как следствие — уменьшение стоматологических фобий. Да, раньше лечение с анестезией было недоступно и современные родители еще помнят болевые ощущения из своего детства, тревожатся за детей, тем самым подсознательно внушая им страх. Спрашивают, как показать ребенку, что стоматолог — это не страшно. Я всегда отвечаю: только собственным примером.
Давно замечено, если родители боятся сами, то и дети чаще всего на первый прием приходят уже со слезами. Поэтому, уважаемые родители, мы все ответственны за подготовку ребенка к лечению, за его эмоциональный настрой. Ведь сейчас все иначе, все этапы обезболиваются и дети спокойно лечатся, посматривая в кресле любимые мультики.
Часто пациенты интересуются, как лечатся сами доктора, по каким критериям выбирают врача себе. Все просто: лечимся у коллег или по рекомендации. В своей клинике, принимая врача на работу, я всегда думаю, что он должен быть таким по совокупности профессиональных признаков, чтобы я смогла сама сесть к нему в кресло. И я очень рада, что у меня именно такой коллектив.
Мой выбор профессии пришелся на период, когда стоматология была малодоступной и малоприятной. Хотелось сломать стереотипы, поэтому и выбрала ее. И спустя годы не жалею. Специальность очень интересная, творческая, бурно развивающаяся, не позволяющая почивать на лаврах, а стимулирующая к постоянному профессиональному росту. Конечно, помню первый удаленный в учебной клинике зуб. Пациент был глубоко пожилым человеком, мне было страшно не за свои навыки, а за его состояние здоровья — слава Богу, все прошло хорошо.
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Какие проблемы влечет неправильный прикус
Часто пациенты задают вопрос: хорошие зубы — это по большей части наследственность? Раньше часто отвечали утвердительно, но ведь всегда нужно разбираться предметно, почему зубы плохие. Сегодня, правильно определив причину тех или иных заболеваний, можно ситуацию скорректировать и спасти зубы. Для этого есть целый арсенал средств и методик. Например, зачастую причиной стираемости зубов, клиновидных дефектов, подвижности зубов, болей и щелчков в височно-нижнечелюстных суставах оказывается неправильное смыкание зубов и, что важно, это исправимо в любом возрасте! Главное, правильно поставить диагноз. Многие ведь не связывают частые головные боли с неправильным прикусом — а связь есть.
Неправильный прикус также может быть даже причиной неправильной осанки. А лечение либо ортодонтическое, когда с помощью брекетов зубы выставляются на свои места, либо ортопедическое, когда правильное смыкание восстанавливается с помощью коронок, вкладок и т.д. Хочу отдельно отметить необходимость осмотра детей у ортодонта. Чаще речь о детях в возрасте 6 лет. Зубы детей должны работать, получать нагрузку при пережевывании твердой пищи для правильного роста челюстей, чего порой не происходит при предпочтении мягкой пищи. Поэтому в рационе должны быть твердые фрукты, орехи (в меру), мясо, злаки.
В этом возрасте обращают внимание на правильный рост челюстей, что является непременным условием правильного формирования прикуса. В арсенале ортодонта много методик, позволяющих вовремя скорректировать нарушения. Большое значение в сохранении зубов играет профилактика, а именно регулярная профессиональная гигиена и профосмотры, так как чем раньше обнаружена проблема, тем быстрее ее можно исправить и получить результат. Поэтому не откладывайте поход к стоматологу и будьте здоровы.
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Как сэкономить деньги на лечении
Собственно, все доктора сходятся во мнении: регулярные визиты к стоматологу и грамотный домашний уход помогут сэкономить деньги. Если зубы вовремя не лечить, все может закончиться критическими мерами, когда зуб придется удалять, ставить коронку или дорогостоящий имплант. И давно замечено, привычки, связанные со здоровьем, прививаются в семье. Если родители ухаживают за зубами, регулярно посещают стоматолога, то и дети переймут этот опыт. Говоря о домашнем уходе, стоит помнить о том, что:
чистить зубы нужно выметающими от десны движениями — не меньше полутора минут, дважды в день. Выметающие движения очень важны, так как при других налет остается вдоль десневого края, уплотняется и превращается в зубной камень — причину гингивита (воспаления десен) и местный травмирующий фактор.
используйте зубные нити, а еще лучше ирригатор, который позволит прочистить межзубные пространства (особенно в случае наличия коронок);
старайтесь не использовать зубочистки — в арсенале любого стоматолога есть истории пациентов, которые поплатились за это травмами зубов;
раз в полгода-год делайте профессиональную гигиеническую чистку у стоматолога.
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