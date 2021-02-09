Как перестать бояться стоматологов и начать экономить на лечении зубов

Откуда берется страх перед стоматологами

Как человек, родившийся и учившийся в СССР, отмечаю как кардинально изменившийся перечень услуг в современной стоматологии, так и перемену в отношении людей к состоянию зубов, к уходу. Большую роль в этом сыграло применение современных анестетиков практически при всех манипуляциях. И как следствие — уменьшение стоматологических фобий. Да, раньше лечение с анестезией было недоступно и современные родители еще помнят болевые ощущения из своего детства, тревожатся за детей, тем самым подсознательно внушая им страх. Спрашивают, как показать ребенку, что стоматолог — это не страшно. Я всегда отвечаю: только собственным примером.

Давно замечено, если родители боятся сами, то и дети чаще всего на первый прием приходят уже со слезами. Поэтому, уважаемые родители, мы все ответственны за подготовку ребенка к лечению, за его эмоциональный настрой. Ведь сейчас все иначе, все этапы обезболиваются и дети спокойно лечатся, посматривая в кресле любимые мультики.

Часто пациенты интересуются, как лечатся сами доктора, по каким критериям выбирают врача себе. Все просто: лечимся у коллег или по рекомендации. В своей клинике, принимая врача на работу, я всегда думаю, что он должен быть таким по совокупности профессиональных признаков, чтобы я смогла сама сесть к нему в кресло. И я очень рада, что у меня именно такой коллектив.

Мой выбор профессии пришелся на период, когда стоматология была малодоступной и малоприятной. Хотелось сломать стереотипы, поэтому и выбрала ее. И спустя годы не жалею. Специальность очень интересная, творческая, бурно развивающаяся, не позволяющая почивать на лаврах, а стимулирующая к постоянному профессиональному росту. Конечно, помню первый удаленный в учебной клинике зуб. Пациент был глубоко пожилым человеком, мне было страшно не за свои навыки, а за его состояние здоровья — слава Богу, все прошло хорошо.