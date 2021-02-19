Увеличение губ филлерами: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Косметолог Кристина Тулаева в беседе с онлайн-изданием «Комсомольская правда» ответила на один из самых распространенных вопросов о контурной пластике губ: можно ли проводить процедуру в домашних условиях. Ответ специалиста однозначен: ни в коем случае, так как любые инъекционные методики должны делаться исключительно в стерильных условиях, чтобы избежать серьезных последствий, и только под контролем врача.

В качестве подготовки к процедуре специалисты рекомендуют избегать спиртного накануне проведения услуги и при желании в течение двух недель до и двух недель после принимать коллаген внутрь, чтобы гиалуроновая кислота дольше оставалась в тканях губ. Непосредственно после процедуры лучше в течение 2 часов воздержаться от употребления горячих напитков и при необходимости пользоваться противовоспалительными мазями. Вечером можно выпить обезболивающее, чтобы лучше спать и не мучиться от болезненных ощущений. Через 5-7 дней процесс восстановления будет завершен – гель встанет на место, а отек сойдет на нет.

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