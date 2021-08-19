С широко открытыми глазами: Шарлиз Терон и другие примеры удачной блефаропластики

Нижняя блефаропластика часто осуществляется одновременно с подтяжкой средней зоны лица и щечной области, так называемым чик-лифтингом. Он может проводиться через надрезы в зоне нижнего века или осуществляться эндоскопической методикой через разрез в височной области.

Верхнюю блефаропластику можно отлично сочетать с височно-темпоральным лифтингом, либо с эндоскопическим лифтингом, когда делается подъем по области надбровных дуг. Также глаза часто корректируют в сочетании с так называемым броулифтом, когда делается надрез в области верхней волосистой части брови с подъемом каудального, то есть внешнего, конца брови.

Кто из звезд уже сделал удачную блефаропластику

Белла Хадид