С широко открытыми глазами: Шарлиз Терон и другие примеры удачной блефаропластики
Редакция Passion.ru спросила у экспертов, кто из голливудских знаменитостей точно делал пластику век и как отличить качественную операцию.
Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»
Зачем делать блефаропластику
Блефаропластика — прекрасная операция для визуального омоложения внешности. Кожа в зоне вокруг глаз тонкая и нежная, чаще всего она теряет упругость и тонус первой. И еще вполне молодая женщина приобретает взрослый вид из-за потерявшего свежесть взгляда. Но прибегать к блефаропластике можно в любом возрасте, не только для антиэйдж-эффекта, но и в целом для коррекции внешности. Девушки в Азии нередко делают операцию в очень юном возрасте, чтобы изменить присущее им от природы нависшее веко.
Фото: Globallook
По каким признакам можно определить, что сделана блефаропластика Хорошо сделанную блефаропластику сложно заметить. Человек приобретает свежий, помолодевший вид. Но если операция прошла не совсем удачно, могут быть следующие визуальные признаки:
- чрезмерно открытые, округленные, как будто вечно испуганные глаза,
- асимметрия глаз,
- слегка вывернутое наружу нижнее веко,
- слишком вздернутые внешние уголки глаз, избыточно «лисьи» глаза,
темные круги и западение кожи под глазами.
Какие существуют виды блефаропластики
- Классическая верхняя, когда удаляется избыток кожи верхнего века, плюс при необходимости корректируется объем грыж верхнего века.
- Классическая нижняя, когда мы удаляем грыжи под нижним веком, производя надрезы по коже.
- Трансконъюнктивальная нижняя, в которой надрезы проводятся по слизистой века, и через него удаляются и перемещаются избытки жировых тканей.
Фото: Globallook
С какими операциями сочетается блефаропластика
Нижняя блефаропластика часто осуществляется одновременно с подтяжкой средней зоны лица и щечной области, так называемым чик-лифтингом. Он может проводиться через надрезы в зоне нижнего века или осуществляться эндоскопической методикой через разрез в височной области.
Верхнюю блефаропластику можно отлично сочетать с височно-темпоральным лифтингом, либо с эндоскопическим лифтингом, когда делается подъем по области надбровных дуг. Также глаза часто корректируют в сочетании с так называемым броулифтом, когда делается надрез в области верхней волосистой части брови с подъемом каудального, то есть внешнего, конца брови.
Кто из звезд уже сделал удачную блефаропластику
Белла Хадид
Фото: Globallook
У девушки проведена отличная операция, которая скорректировала легкое нависание верхнего века, изменила форму глаз, сформировала «лисий» прищур. Раскосый, коварный взгляд Беллы — результат качественной, дорогой блефаропластики.
Майкл Дуглас
Фото: Globallook
76-летний актер не стесняется своей любви к пластике и не скрывает желания выглядеть моложе. Возможно, его мотивирует жена, которая младше Дугласа на 25 лет. У Майкла отлично сделала блефаропластика, для его возраста достигнут прекрасный результат. Мужчина выглядит гораздо моложе своих лет, у него свежий, активный вид.
Кэтрин Зета-Джонс
Фото: GettyImages
К пластическим хирургам женщина ходит вместе с мужем Майклом Дугласом. У актрисы выполнена изящная, деликатная блефаропластика, которая делает ее гораздо моложе 51 года. Строгий и жесткий, но при этом молодой взгляд актрисы — результат качественного ухода и грамотно проведенной операции.
Дмитрий Саратовцев
Пластический хирург
«Без сомнения, глаза — важнейшая часть нашей внешности, недаром их с древних времен называют "зеркалом души". В коммуникации с окружающими они также играют огромную роль, ведь в ходе общения именно зрительный контакт помогает раскрыть истинное эмоциональное состояние человека. Поэтому хочется сделать взгляд максимально привлекательным и незабываемым. С помощью блефаропластики можно этого добиться: например, стереть следы времени или исправить врожденную патологию, такую как опущенные внешние уголки глаз. Или если мы говорим об азиатских странах, сделать их форму максимально приближенной к европейской. Поэтому данная коррекция остается востребованной, в особенности у селебритис».
Шарлиз Терон
Фото: Globallook
Блистательной актрисе и просто красавице Шарлиз Терон очень сложно дать 45 лет — она выглядит очень свежо. Знаменитости повезло — у нее хорошая генетика. Однако тут приложили руку и специалисты эстетической хирургии. Ей явно была проведена ринопластика, а кроме того, доктор решил проблему опущения верхнего века. Вероятно, был использован метод эндоскопической блефаропластики. В итоге такой ювелирной работы звезда «Талли» получила широко распахнутый взгляд, а ее периорбитальная зона выглядит отлично.
Рене Зеллвегер
Фото: Globallook
Все мы любим Рене в образе взбалмошной, но очень искренней сумасбродки Бриджит Джонс, и готовы прощать ей многое, в том числе и естественные процессы старения. Однако актриса сдаваться времени не собирается. Ее поклонники некогда были удивлены преображением этой дивы, которая стала выглядеть значительно моложе. С помощью операции Зеллвегер избавилась от избыточных тканей в области глаз, которые стали провисать. Сейчас ее взгляд стал более открытым, широким. В дополнение звезда решилась на броулифтинг. Конечно, такие глобальные изменения не всем поклонникам пришлись по вкусу, однако в целом все было проделано очень грамотно и аккуратно. И этой селебритис такие изменения к лицу.
Джордж Клуни
Фото: Globallook
В погоне за молодостью и популярностью к пластике охотно прибегают и представители сильного пола. Оскароносный актер и голливудский секс-символ Джордж Клуни не так давно признался общественности в том, что решился на тотальное омоложение области глаз. По словам любимца миллионов, его раздражали обвисшие в результате птоза верхние веки и мешки под глазами. Актеру была проведена круговая блефаропластика, после которой он выглядит значительно моложе.
Чоу Юнь-Фат
Фото: Globallook
Еще один актер, который решился на коррекцию области глаз — китайский артист Чоу Юнь-Фат. Ему блефаропластика помогла пробиться в Голливуде, причем делал он ее неоднократно, чего и не скрывает. Исполнителю роли легендарного Конфуция был изменен разрез глаз. При его азиатском типе есть плотная жировая прослойка под кожей, отсутствие кожной складки на верхнем веке и выраженные «мешки» под глазами. Так как он стал активно сниматься в голливудских блокбастерах, то решил сделать свое лицо более европеизированным. И это дало свои результаты: Чоу Юнь-Фат — один из самых известных в мире азиатов.
Фото: Globallook, GettyImages
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