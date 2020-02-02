Биорепарация, хороший сон и другие эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами
Основные причины возникновения темных кругов под глазами
Существует несколько катализаторов возникновения кругов и отеков вокруг глаз:
- анатомические особенности;
- анемия, латентный железодефицит;
- плохой сон;
- заболевания почек;
- эндокринные заболевания;
- резкое похудение;
- заболевания сердца;
- искривление носовой перегородки, нарушение функции внешнего дыхания.
Как избавиться от темных кругов под глазами
Благодаря тому, что медицина не стоит на месте, современная косметология предлагает много методов решения этой проблемы. Условно их можно разделить на аппаратные и иньекционные методики.
Аппаратные методики
К ним относятся: микротоковая терапия, которая проводится курсом в 8-10 процедур с интервалом в 1-2 дня. Существует и безиньекционная мезотерапия. В ней используются ампулы с витамином С, пептидами, витаминами и гиалуроновой кислотой.
Фото: vostock-photo
Следующая процедура – игольчатый RF-лифтинг, который позволяет сократить кожный лоскут и уплотнить кожу. Процедура проводится курсом и, как правило, состоит из 2-4 процедур с интервалом в месяц.
При избытках кожи на веках хорошо работает СО2-шлифовка. Эта процедура позволяет сократить и уплотнить кожу век. Проводить ее лучше в зимний период 1-2 раза с интервалом в месяц.
Инъекционные методики
Инъекционные методики также пользуются большой популярностью благодаря своей высокой эффективности. Мезотерапия – любимая процедура многих девушек. При ее проведении используются препараты с витаминами, пептидами, а также гиалуроновой кислотой и микроэлементами. Проводится она курсом в 4-6 процедур, 1 раз в неделю.
Другая процедура – биорепарация препаратом Mesoeye, который содержит пептиды, направленные на лимфодренажный эффект и укрепление сосудистой сетки. Как следствие происходит активная профилактика отеков и темных кругов в периорбитальной области. Препарат также содержит витамины, улучшающие цвет кожи, а гиалуроновая кислота увлажненяет и уплотненяет ее. Проводить процедуру также следует курсом в 3-6 сессий с интервалом в 7-10 дней.
Существуют процедуры, эффект от которых закрепляется после 1 посещения косметолога. К таковым инъекционная контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Для ее проведения специалист заполняет филлером слезную борозду и тем самым камуфлирует темные круги. Эффекта от коррекции слезной борозды хватает на 1-2 года.
Фото: vostock-photo
Однако при выраженных избытках кожи и отеках под глазами целесообразна консультация пластического хирурга, так как для решения вопроса может возникнуть необходимость хирургического вмешательства. Одним из возможных решений может стать блефаропластика – коррекция формы век.
Среди востребованных процедур для коррекции кругов под глазами также такая процедура, как плазмолифтинг (PRP-терапия). В соответствии со специальным протоколом, по определенным точкам прокалывается область вокруг глаз. Тромбоциты, полученные из крови (плазмы) пациента, приводят к активному росту стволовых клеток и обновлению тканей. После данной процедуры темные круги становятся почти незаметными. Процедуру проводят курсом 1 раз в 3-4 недели. Курс предполагает 3 процедуры.
Кстати, зачастую темные круги под глазами появляются из-за недосыпа. Потому для их исчезновения может быть достаточно регулярного здорового полноценного 8-ичасового сон. Причем ложиться следует до 23:00, когда продуцируется большинство гормонов.
Также самое простое, что можно сделать для получения мгновенного результата – воспользоваться корректором, который визуально уменьшит темные круги под глазами. Для домашнего ухода выбирайте косметические средства с лимфодренажным эффектом. Они устраняют застой жидкости и сглаживают неровность. Некоторые средства содержат компоненты (например, минеральные пигменты), которые осветляют кожу и уменьшают выраженность темных кругов.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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