Биорепарация, хороший сон и другие эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами

Следующая процедура – игольчатый RF-лифтинг, который позволяет сократить кожный лоскут и уплотнить кожу. Процедура проводится курсом и, как правило, состоит из 2-4 процедур с интервалом в месяц.

При избытках кожи на веках хорошо работает СО2-шлифовка. Эта процедура позволяет сократить и уплотнить кожу век. Проводить ее лучше в зимний период 1-2 раза с интервалом в месяц.

Инъекционные методики

Инъекционные методики также пользуются большой популярностью благодаря своей высокой эффективности. Мезотерапия – любимая процедура многих девушек. При ее проведении используются препараты с витаминами, пептидами, а также гиалуроновой кислотой и микроэлементами. Проводится она курсом в 4-6 процедур, 1 раз в неделю.

Другая процедура – биорепарация препаратом Mesoeye, который содержит пептиды, направленные на лимфодренажный эффект и укрепление сосудистой сетки. Как следствие происходит активная профилактика отеков и темных кругов в периорбитальной области. Препарат также содержит витамины, улучшающие цвет кожи, а гиалуроновая кислота увлажненяет и уплотненяет ее. Проводить процедуру также следует курсом в 3-6 сессий с интервалом в 7-10 дней.

Существуют процедуры, эффект от которых закрепляется после 1 посещения косметолога. К таковым инъекционная контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Для ее проведения специалист заполняет филлером слезную борозду и тем самым камуфлирует темные круги. Эффекта от коррекции слезной борозды хватает на 1-2 года.