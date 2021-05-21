«Дневник Бриджит Джонс»: за что мы любим героиню-истеричку, и как правильно смотреть фильм
Черты истерички Бриджит Джонс
По мнению маркетолога и психолога Лилии Ниловой, Бриджит Джонс — типичная истеричная личность. Характерные черты: демонстративное поведение, склонность считать отношения с людьми более близкими, чем они есть в реальности, неуверенность в себе, соседствующая с любовью к вызывающим вещам, постоянная жажда одобрения, чувствительность к критике, внушаемость. Еще один важный момент: отсутствие сепарации с родителями. В первой части фильма Бриджит 31 год, но в отношениях с родителями она все еще маленькая девочка, которой дают советы, как одеваться и выбирать мужчин. Бриджит, как мы помним, не хочет надевать костюм «из ковра» и с маминого плеча, но в итоге покорно переодевается. Дяде, который наглым образом нарушает ее границы, чмокая в губы и похлопывая ниже спины, она тоже не дает отпор — лишь что-то смущенно бормочет, отвечая на его бестактный вопрос о тикающих часиках.
Наконец, ее отношения с мужчинами. В каждом появившемся на горизонте человеке мужского пола она видит потенциального принца, с которым можно связать жизнь. Марш Мендельсона то и дело звучит в ее ушах. Специалисты объясняют: подобным девушкам часто кажется, что их жизнь скучна и пресна именно по причине отсутствия мужчины, на которого возлагается важная миссия сделать жизнь наполненной и яркой. И тут же констатируют: не пытайтесь решить свои проблемы с помощью других людей. Если в жизни вас ничего не радует — разберитесь с собой и сами не заметите, как подходящий партнер окажется неподалеку. Зацикленность на чем-либо создает напряжение, которое всячески мешает.
Фото: kinopoisk.ru
Страдание как часть жизни
Возвращаясь к героине фильма, констатируем еще один подвох: страдание является для невротиков неотъемлемой частью жизни. Хороший парень без закидонов покажется Бриджит скучным и неинтересным. То ли дело ее босс Дэниел Кливер. Привлекательный внешне, уверенный в себе, он привык жить в удовольствие и у него это отлично получается. Идеалом мужчины кажется многим Марк Дарси, но наш эксперт с этим не согласен: по ее мнению, Дарси — чванливый зануда, также обесценивающий Бриджит. Он завидует внутренней свободе Дэниела — не зря они с ним когда-то дружили. Помните эпизод на пруду? Дэниел дурачится в лодке с Бриджит — театрализованно декламирует стихи и в итоге падает в воду. Наблюдающие за сценой Марк и его подруга Наташа явно завидуют раскованности героя Хью Гранта, выдавая лишь реакцию: «Боже, как это по-детски!».
Работа, кажется, интересует Бриджит куда меньше личной жизни. И там она тоже то и дело попадает впросак. Как это часто бывает, рассеянность — не врожденное качество, это отсутствие банальной подготовки, невнимательность, зацикленность на второстепенных вещах. Хотя удачи с легкой руки сценаристов все же случаются в профессиональной жизни героини!
Фото: kinopoisk.ru
Как исправить ошибки на примере Бриджит
Как же на самом деле стоило вести себя Бриджит Джонс, чтобы не чувствовать себя в очередной раз обманутой и разочарованной в разгар нового романа? Как минимум быть честной с собой и выстроить границы в отношениях с близкими. Перестать покорно принимать советы относительно своего внешнего вида, романов с мужчинами и тикающих часиков. Взять на себя ответственность за происходящее в жизни. Четко понимать, что мужчине вроде Дэниела Кливера интересен флирт и секс — и принимая такие условия игры, не стоит тайно представлять себе свадьбу и бегающих у бассейна общих детей. Партнер всегда дает понять, чего хочет, но истинные невротики слышат только то, что хотят. Если мужчина всем своим поведением дает понять, что серьезные отношения ему не нужны — стоит соотнести это со своими планами. И это при том, что спать с начальником — в принципе плохая идея, которая и в фильме заканчивается уходом с работы.
Фото: kinopoisk.ru
За что мы любим Бриджит Джонс
Выяснять отношения на берегу — главное, что советуют психологи, разбирая отношения пар, в том числе в кино. Прежде чем спешить в загс, стоит прояснить взгляды на жизнь, детей, цели в работе, даже место жительства может стать серьезной препоной в отношениях уже поженившейся пары. Хотя героиня Рене Зеллвегер в первой части фильма только мечтает о свадьбе, даже не думая о том, что все самое интересное начинается потом.
Во времена новой этики и движения #MeToo у фильма «Дневник Бриджит Джонс» просто не было бы шансов появиться, ведь главная героиня постоянно терпит обесценивающее поведение со стороны мужчин и работодателей, думая, что это норма. С другой стороны, стали бы мы смотреть кино с правильной Бриджит Джонс?! Вероятно, нет, ведь обаятельная героиня с лишними килограммами и привычкой говорить невпопад влюбила в себя тысячи зрительниц по всему миру именно благодаря столь узнаваемым «недостаткам» и странностям. Делать ставку на свои достоинства, признать недостатки и позволить себе быть самой собой — незыблемый посыл всех поклонниц Бриджит Джонс.
Фото: kinopoisk.ru
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