«Дневник Бриджит Джонс»: за что мы любим героиню-истеричку, и как правильно смотреть фильм

Страдание как часть жизни

Возвращаясь к героине фильма, констатируем еще один подвох: страдание является для невротиков неотъемлемой частью жизни. Хороший парень без закидонов покажется Бриджит скучным и неинтересным. То ли дело ее босс Дэниел Кливер. Привлекательный внешне, уверенный в себе, он привык жить в удовольствие и у него это отлично получается. Идеалом мужчины кажется многим Марк Дарси, но наш эксперт с этим не согласен: по ее мнению, Дарси — чванливый зануда, также обесценивающий Бриджит. Он завидует внутренней свободе Дэниела — не зря они с ним когда-то дружили. Помните эпизод на пруду? Дэниел дурачится в лодке с Бриджит — театрализованно декламирует стихи и в итоге падает в воду. Наблюдающие за сценой Марк и его подруга Наташа явно завидуют раскованности героя Хью Гранта, выдавая лишь реакцию: «Боже, как это по-детски!».

Работа, кажется, интересует Бриджит куда меньше личной жизни. И там она тоже то и дело попадает впросак. Как это часто бывает, рассеянность — не врожденное качество, это отсутствие банальной подготовки, невнимательность, зацикленность на второстепенных вещах. Хотя удачи с легкой руки сценаристов все же случаются в профессиональной жизни героини!