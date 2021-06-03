Почему рекламируемые Беллой Хадид «лисьи глазки» — бомба замедленного действия
«Лисьи глазки» — новое трендовое название давно известной манипуляции по коррекции разреза и внешнего уголка глаз. Раньше она была одной из техник пластических хирургов, которую использовали при блефаропластике, эндоскопической или круговой подтяжке. Теперь «глазки» активно делают косметологи и используют для этого локальные малоинвазивные методики: инъекции филлеров и ботокса, нити или местную подтяжку. «Глазки» сейчас очень популярны, но у них есть много плюсов и минусов.
Плюсы «лисьего взгляда»
«Глазки» отлично омолаживают
Кожа вокруг глаз очень тонкая, часто первой начинает терять эластичность. Опустившийся уголок глаза придает даже молодой девушке уставший, утомленный вид. Если приподнять его, лицо сразу выглядит моложе. Взгляд и правда становится «лисьим», немного хитрым и коварным, что не может не привлекать внимание. Часто хирурги слегка приподнимают уголок глаза при блефаропластике, чтобы усилить антиэйдж-эффект.
Обладательницы «глазок» в тренде и всегда хороши на фото
Моду на «глазки» задало новое поколение звезд, которым важно всегда хорошо выглядеть на камере. Приподнятое верхнее веко делает лицо выразительным, глаза никогда не выглядят уставшими. Самая известная обладательница «глазок» — модель Белла Хадид. Сделаны «глазки» и у ее коллеги Кендалл Дженнер, и у всех ее сестер из клана Кардашьян-Дженнер.
С «глазками» можно делать любой макияж
«Глазки» корректируют природное или возрастное нависание века, благодаря чему можно сделать абсолютно любой макияж. Особенно выигрышно выглядят все виды стрелок, smoky eyes, яркие тени.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: gettyimages
Минусы «лисьего взгляда»
После «глазок» у косметолога всегда остаются шрамы и рубцы
Косметологи чаще всего используют для «глазок» методику локального лифтинга: делают надрезы по верхнему краю брови, поднимают уголок глаза и бровь чуть выше, удаляют лишнюю кожу и накладывают швы. Даже минимальный надрез нарушает целостность кожи, и после него точно останется шрам. Бровь — очень заметное место, и замаскировать рубцы будет очень сложно. После нитевого лифтинга останутся микрорубцы в местах проколов, а от инъекций могут быть синяки. Поэтому сделать «глазки» без следов, как обещает реклама, невозможно.
«Глазки» часто делают непрофессиональные мастера
Высокий спрос на услугу всегда рождает большое количество некачественных предложений. Любой желающий может получить сертификат по «глазкам» на онлайн-курсах, после потренируется пару раз на подружках, скопирует фотографии для аккаунта у других специалистов и начнет приглашать пациентов чуть ли не на дом. Очевидно, что ответственности за результат такой «профи» не несет. Последствия могут варьироваться от некрасивых рубцов до проблем со зрением.
Все девушки с «глазками» выглядят одинаково
В погоне за трендами девушки попадают в так называемый парадокс разнообразия, когда все вдруг начинают выглядеть практически одинаково. В соцсетях гуляет много мемов с подборками фото нескольких популярных в Инстаграме девушек и надписью «Найдите 10 отличий». Кроме того, «глазки», как и любой другой тренд, отнюдь не универсальны и идут не всем.
На самом деле «лисьи глазки» — простой маркетинговый ход. Существует несколько видов блефаропластики — верхняя, нижняя, трансконъюктивальная и латеральная. Красивый разрез глаз может являться результатом блефаропластики по азиатскому типу, а при помощи бесшовной латеральной кантопексии можно приподнять наружный угол глаз. Но даже все это не позволит получить тот самый «лисий взгляд» как у Беллы Хадид, если это не заложено природой. Потому что хирург всегда «шьет» из «материалов» заказчика, и в реальности разрез глаз изменить нельзя — можно только создать визуальный эффект.
Фото: gettyimages
Помимо этого, некоторые специалисты предлагают ряд способов приподнять брови и таким образом изменить разрез глаз опять же визуально. К ним можно отнести нитевой лифтинг (правда, результат коррекции будет недолгим), ботулинотерапию (инъекции ботулотоксина помогают приподнять бровь — этой процедуры также может хватить на 4-6 месяцев в среднем) и хирургический лифтинг бровей (височный лифтинг). Во время лифтинга можно изменить вектор, сделав подтяжку так, что в результате получится не только приподнятая бровь, но и создать тот самый эффект — приобрести миндалевидный разрез глаз, который можно дополнить правильным макияжем, и в результате визуально получить искомые «лисьи глазки», если они являются предметом ваших мечтаний.
Но прежде чем мечтать о том или ином модном веянии, стоит соотнести его со своей внешностью и представить, а подходят ли вам эти «лисьи глазки», объемные ягодицы или что-то другое. Потому что мода приходит и уходит, а вам с этим жить или вновь обращаться к пластическому хирургу, чтобы избавиться от того, что уже не в тренде. Лично я за индивидуальный подход к внешности, а не бездумное копирование знаменитостей: что подходит Белле Хадид, еще не факт, что будет отлично смотреться с вашим носом, скулами, губами и т.д. Важна гармония черт лица, и она должна быть на первом месте в списке приоритетов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
«Лисий взгляд» сейчас очень моден, эту операцию и сделала Белла Хадид. Выполняется она двухкомпонентно и не так проста, как может показаться. Делается кантопексия (так же называемая эпикантопластикой) совместно с височно-темпоральным лифтингом. Только так, в комплексе, можно добиться такого хорошего, стойкого и длительного результата. Выполнять ее нужно только у опытного хирурга, он должен хорошо знать анатомию, пройти соответствующее обучение. Височная зона — очень анатомически сложная, и просто так эту операцию правильно выполнить может не каждый. Если мы говорим о «лисьем взгляде» с помощью нитевого лифтинга, те техники, которые сейчас широко пропагандируются, как раз и являются теми самыми «бомбами замедленного действия». Если из височной области пытаться натянуть наружный угол глаза вместе с бровью с помощью нитей, то, во-первых, длительность эффекта ограничена 2-3 месяцами, так как нет хорошей фиксации этих нитей. Во-вторых, если нитка срывается, то в какой-то момент она может «уплыть» в другую анатомическую область, даже в зону глаза, что достаточно неприятно, и даже может быть опасно для органов зрения. Безопасно можно добиться «лисьего взгляда» только при помощи техники поднятия бровей без захода на височную область. Но опять же, это только поднятие бровей, самого эффекта «лисьих глазок» в этой технике добиться сложно, потому что в височной области не рекомендуется ставить нити во всю длину.
Фото: gettyimages, instagram
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