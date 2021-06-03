Почему рекламируемые Беллой Хадид «лисьи глазки» — бомба замедленного действия

Плюсы «лисьего взгляда»

«Глазки» отлично омолаживают

Кожа вокруг глаз очень тонкая, часто первой начинает терять эластичность. Опустившийся уголок глаза придает даже молодой девушке уставший, утомленный вид. Если приподнять его, лицо сразу выглядит моложе. Взгляд и правда становится «лисьим», немного хитрым и коварным, что не может не привлекать внимание. Часто хирурги слегка приподнимают уголок глаза при блефаропластике, чтобы усилить антиэйдж-эффект.

Обладательницы «глазок» в тренде и всегда хороши на фото

Моду на «глазки» задало новое поколение звезд, которым важно всегда хорошо выглядеть на камере. Приподнятое верхнее веко делает лицо выразительным, глаза никогда не выглядят уставшими. Самая известная обладательница «глазок» — модель Белла Хадид. Сделаны «глазки» и у ее коллеги Кендалл Дженнер, и у всех ее сестер из клана Кардашьян-Дженнер.

С «глазками» можно делать любой макияж

«Глазки» корректируют природное или возрастное нависание века, благодаря чему можно сделать абсолютно любой макияж. Особенно выигрышно выглядят все виды стрелок, smoky eyes, яркие тени.