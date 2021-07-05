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Имитация сбритых бровей — новый тренд, который подхватили голливудские звезды

Знаменитости постоянно находятся в центре внимания и для многих поклонников считаются образцами для подражания, они запускают тренды. На этот раз селебрити придумали своеобразный флешмоб, который коснулся внешних изменений, они начали массово обесцвечивать брови, имитируя их отсутствие. Приняли участие американская предпринимательница Ким Кардашьян, британская актриса Мэйси Уильямс, американская певица Кэти Перри, рэперша Лиззо и другие.
Ким Кардашьян на съемках

Перечисленные знаменитости стали одна за другой публиковать снимки с якобы отсутствующими бровями в личных аккаунтах в Сети. Об этом сообщили в соответствующем материале журналисты издания Ladbible. Например, Ким Кардашьян поддержала популярный тренд и предстала в рекламе личного бренда в новом образе. Из жгучей брюнетки она стала блондинкой, при этом изменения коснулись и бровей, которые стали слишком светлыми, что их легко не заметить.

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Ким Кардашьян

Фото: Instagram kimkardashian

Мэйси Уильямс и вовсе тренд сделала частью своего образа. Сначала она покрасила волосы в блонд, а со временем решила обесцветить и брови. В ее Instagram можно увидеть публикации в новом амплуа. А Кэти Перри снялась в ток-шоу без бровей, изображая фею с большими крыльями, подобную фотографию она опубликовала на своей странице. И музыкантша Lizzo не осталась в стороне и тоже осветлила свои брови.

Подобного эффекта можно добиться с помощью косметики, например, консилера, а также путем обесцвечивания.

Фото: freepik.com

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