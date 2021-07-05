Имитация сбритых бровей — новый тренд, который подхватили голливудские звезды
Перечисленные знаменитости стали одна за другой публиковать снимки с якобы отсутствующими бровями в личных аккаунтах в Сети. Об этом сообщили в соответствующем материале журналисты издания Ladbible. Например, Ким Кардашьян поддержала популярный тренд и предстала в рекламе личного бренда в новом образе. Из жгучей брюнетки она стала блондинкой, при этом изменения коснулись и бровей, которые стали слишком светлыми, что их легко не заметить.
Фото: Instagram kimkardashian
Мэйси Уильямс и вовсе тренд сделала частью своего образа. Сначала она покрасила волосы в блонд, а со временем решила обесцветить и брови. В ее Instagram можно увидеть публикации в новом амплуа. А Кэти Перри снялась в ток-шоу без бровей, изображая фею с большими крыльями, подобную фотографию она опубликовала на своей странице. И музыкантша Lizzo не осталась в стороне и тоже осветлила свои брови.
Подобного эффекта можно добиться с помощью косметики, например, консилера, а также путем обесцвечивания.
Фото: freepik.com
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