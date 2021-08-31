Опасный булхорн: стоит ли прибегать к модной процедуре изменения формы губ

Можно ли избежать образования шрама после булхорна?

Современные технологии позволяют минимизировать риск формирования рубцов после операции. Хирурги используют новейшие материалы, делают подкожные швы атравматическими нитками, проклеивают края надреза специальным дермальным клеем. Но полностью избежать рубцов невозможно, ведь это хирургическая операция, целостность кожи нарушается, и на этом месте точно останется след. Конечно, с помощью инъекций или лазерной шлифовки можно сделать рубец менее заметным, но он все равно останется на коже. В последние годы набирает популярность специальный постоперационный татуаж, когда шрамы в местах надрезов маскируются введением под кожу перманентного пигмента. Но убрать их полностью невозможно, и об этом нужно помнить перед операцией.

Так можно ли все-таки делать булхорн?

Этот вопрос каждый пациент должен решать самостоятельно вместе со своим хирургом. Скептический настрой врачей к этой операции тем не менее не повод думать, что она опасна для здоровья. Тут нужно сказать о жизненном цикле любой операции. Сразу после появления новая методика становится очень популярна, пациенты активно записываются на новинку. Затем постепенно накапливается коллективный опыт о возможных последствиях, и на какое-то время операция уходит, так сказать, обратно «в разработку». Проводятся исследования, анализируются осложнения, если таковые появляются. Техника дорабатывается и затем снова возвращается в активный арсенал хирургов. Так что, возможно, булхорн в ближайшее время также ждет перерождение.