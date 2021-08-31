Опасный булхорн: стоит ли прибегать к модной процедуре изменения формы губ

Опасный булхорн: стоит ли прибегать к модной процедуре изменения формы губРазбираем все нюансы операции со звездным пластическим хирургом.
3 звездных примера удачно проведенной операции булхорн
Кайли Дженнер
Фото: Globallook
Одна из сестер знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер стала миллионершей, продавая блески для губ собственного бренда. В детстве и подростковом возрасте Кайли была симпатичной, но обладала довольно тонкими губами, что было для нее вечным поводом для комплексов. И как только у нее появилась возможность, звезда сначала увеличила их филлерами, а затем пошла на более решительные меры и изменила форму операционным путем.
Любовь Успенская
Фото: Globallook
Королева шансона — известная любительница что-нибудь подправить в себе. Не обошла она стороной и собственный рот. Наполнители на основе гиалуроновой кислоты показались для нее отличным решением, но недостаточным. Чтобы добиться большей выворотности губ и сделать их более чувственными, она подвергла себя булхорну.
Алена Шишкова
Фото: Instagram missalena.92
Алена — девушка весьма эффектная, и от природы у нее были очень красивые губы, однако она не смогла устоять перед тенденцией на всеобщий улучшайзинг и скорректировала их форму при помощи булхорна. Благодаря этой операции ее губы стали более чувственными и пухлыми. Но вопрос «а нужно ли было это делать», так и остался открытым.
Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург и основатель клиники «Время красоты»
В чем суть операции булхорн
Булхорн — довольно популярная методика коррекции формы верхней губы. В процессе хирург делает разрез по основанию носа и по красной кайме верхней губы, уменьшает расстояние между ними, убирая излишек кожи, подшивает мышцы этой зоны. В результате поднимается область купидоновой складки верхней губы, она как бы слегка выворачивается наружу, выглядит припухлой и объемной. Кстати, с английского булхорн переводится как «бычий рог».
Многие говорят, что эта операция опасна для здоровья. Так ли это?
Прямого вреда для здоровья булхорн, если он грамотно проведен опытным специалистом, не несет. А вот эстетические последствия представляют повод для опасений. После такого хирургического вмешательства остаются крупные деформирующие рубцы на видном месте, так как надрезы делаются прямо под носом. Если сделать такую операцию молодой девушке с активной мимикой и подвижными мышцами лица, можно получить не самую красивую картину: со временем растянется сам рубец, что будет очень заметно и некрасиво. Важно также учитывать тип кожи пациента: на очень тонкой или, наоборот, очень толстой коже рубцы могут со временем деформироваться и выглядеть хуже, чем прогнозировалось.
Фото: pexels
Можно ли избежать образования шрама после булхорна?
Современные технологии позволяют минимизировать риск формирования рубцов после операции. Хирурги используют новейшие материалы, делают подкожные швы атравматическими нитками, проклеивают края надреза специальным дермальным клеем. Но полностью избежать рубцов невозможно, ведь это хирургическая операция, целостность кожи нарушается, и на этом месте точно останется след. Конечно, с помощью инъекций или лазерной шлифовки можно сделать рубец менее заметным, но он все равно останется на коже. В последние годы набирает популярность специальный постоперационный татуаж, когда шрамы в местах надрезов маскируются введением под кожу перманентного пигмента. Но убрать их полностью невозможно, и об этом нужно помнить перед операцией.
Так можно ли все-таки делать булхорн?
Этот вопрос каждый пациент должен решать самостоятельно вместе со своим хирургом. Скептический настрой врачей к этой операции тем не менее не повод думать, что она опасна для здоровья. Тут нужно сказать о жизненном цикле любой операции. Сразу после появления новая методика становится очень популярна, пациенты активно записываются на новинку. Затем постепенно накапливается коллективный опыт о возможных последствиях, и на какое-то время операция уходит, так сказать, обратно «в разработку». Проводятся исследования, анализируются осложнения, если таковые появляются. Техника дорабатывается и затем снова возвращается в активный арсенал хирургов. Так что, возможно, булхорн в ближайшее время также ждет перерождение.
Фото: globallook, starface, Instagram, pexels
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