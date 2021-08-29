Алена Шишкова объяснила, почему отдала дочь на воспитание матери Тимати

«Симона действительно шикарный воспитатель, гораздо лучше, чем я. Я бы не смогла выстроить дисциплину, режим. Я бы не смогла быть строгой, требовательной. Я считаю, что время покажет, права ли я в этом вопросе», — считает модель.

Но с мнением Шишковой, судя по всему, не согласна мать второго ребенка рэпера сына Ратмира Анастасия Решетова. Девушка проводит все свое свободное время с маленьким сыном и берет его во все путешествия.