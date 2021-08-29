Алена Шишкова объяснила, почему отдала дочь на воспитание матери Тимати
«Ребёнок это будущий взрослый. Каким он вырастет, какой набор качеств у него будет для этой жизни. Здесь важна не только генетика. И количество денег тоже не определяющий фактор для того, кем вырастет ребёнок, какая у него будет система ценностей. Каждая мать хочет для своего ребёнка только лучшего», — написала мать Алисы в Stories своего Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @missalena.92/Instagram
28-летняя Алена Шишкова сосредоточена на карьере и не может уделять достаточно внимания своей дочери.
«Симона действительно шикарный воспитатель, гораздо лучше, чем я. Я бы не смогла выстроить дисциплину, режим. Я бы не смогла быть строгой, требовательной. Я считаю, что время покажет, права ли я в этом вопросе», — считает модель.
Но с мнением Шишковой, судя по всему, не согласна мать второго ребенка рэпера сына Ратмира Анастасия Решетова. Девушка проводит все свое свободное время с маленьким сыном и берет его во все путешествия.
Фото и видео: Instagram
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