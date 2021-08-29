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Алена Шишкова объяснила, почему отдала дочь на воспитание матери Тимати

Модель Алена Шишкова родила дочь Алису от рэпера Тимати в 2014 году. На тот момент пара уже не состояла в отношениях, но к воспитанию ребенка оба родители отнеслись серьезно. На протяжении нескольких лет дочь бывших возлюбленных находится у матери певца Симоны, которая взяла на себя обязанности растить Алису. Алена Шишкова объяснила, почему решила отойти в сторону и доверится более опытному родственнику.
Алена Шишкова объяснила, почему отдала дочь на воспитание матери Тимати

«Ребёнок это будущий взрослый. Каким он вырастет, какой набор качеств у него будет для этой жизни. Здесь важна не только генетика. И количество денег тоже не определяющий фактор для того, кем вырастет ребёнок, какая у него будет система ценностей. Каждая мать хочет для своего ребёнка только лучшего», — написала мать Алисы в Stories своего Instagram.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Шишкова с дочерью Алисой

Фото: @missalena.92/Instagram

28-летняя Алена Шишкова сосредоточена на карьере и не может уделять достаточно внимания своей дочери.

Симона Юнусова и Алиса

«Симона действительно шикарный воспитатель, гораздо лучше, чем я. Я бы не смогла выстроить дисциплину, режим. Я бы не смогла быть строгой, требовательной. Я считаю, что время покажет, права ли я в этом вопросе», — считает модель.

Но с мнением Шишковой, судя по всему, не согласна мать второго ребенка рэпера сына Ратмира Анастасия Решетова. Девушка проводит все свое свободное время с маленьким сыном и берет его во все путешествия.

Фото и видео: Instagram

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