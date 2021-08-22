Нужно ли сбривать брови и еще 9 острых вопросов о татуаже: отвечает звездный эксперт
Одна из главных задач татуажа или перманентного макияжа — помочь сэкономить время и позволить женщине чувствовать себя уверенно, если она комплексует из-за бровей или бледности и нечеткого контура губ. Но в отличие от макияжа, перманентные брови или губы не смоешь мицеллярной водой, и боязнь получить неудачный результат останавливает очень многих от посещения салона. Мы уже рассказывали вам о правилах выбора хорошего мастера и о том, какой уход требуется после процедуры, поэтому в этом материале вместе со звездным экспертом Зарой Юлдашевой разберем 10 других вопросов, которые вызывают опасение и часто озвучиваются на различных форумах и в пабликах теми, кто размышляет о татуаже.
Зара Юлдашева
Мастер по перманентному макияжу, более 20 лет стажа, представляет всемирно известную школу Goar Avetisyan Beauty как преподаватель и мастер @zara_eyebrows
Вопрос №1. Нужно ли сбривать брови перед перманентным макияжем?
Нет, ни в коем случае! Мы прорисовываем эскиз бровей, который удовлетворит клиента, и избавляемся лишь от тех волосков, которые за его пределами.
Фото: Globallook
Вопрос №2. Правда ли, что можно подхватить инфекцию в момент процедуры?
Такое возможно. Для того чтобы этого не случилось, в такой работе как перманентный макияж очень важно соблюдать все санитарные нормы. Все оборудование должно быть стерильным и защищено специальным барьером. Мастер также должен выполнять все действия в перчатках. Во время процесса нужно быть аккуратным, случайно не задеть иглой себя.
Вопрос №3. Можно ли употреблять алкоголь после процедуры?
После процедуры первые два дня нельзя употреблять алкоголь, потому что может образоваться ярко выраженная корка за счет разжижения крови алкогольсодержащим напитком.
Вопрос №4. Почему нельзя отдирать корочки после перманентного макияжа, ведь они мешают?
Уход в период заживления татуажа очень важен, нужно соблюдать все рекомендации мастера. В том числе и то, что корку отдирать не рекомендуется, а точнее — запрещается. Если же пренебречь этим правилом, в перманентном макияже, где корочка снималась принудительно, будут пробелы, цвет будет неравномерным.
Фото: Globallook
Вопрос №5. Правда ли, что нельзя делать перманент и татуаж в критические дни?
Да, правда. Если делать эти процедуры в этот период, результат может быть непредсказуемым за счет гормональных изменений. Плюс ко всему во время работы зона, где делается перманентный макияж, будет кровить, и сама клиентка будет испытывать болевые ощущения, так как чувствительность в этот период всегда повышена.
Вопрос №6. Обязательно ли делать перманент и татуаж с анестезией?
Нет, даже больше скажу, чем меньше мы используем анестезии, тем выше качество процедуры. Анестезию мы используем, отталкиваясь от ощущений клиента. Первичная «заморозка» «дубит» кожу, соответственно, пигмент укладывается сложнее. Вторичная также влияет на укладку пигмента — за счет адреналина происходит отток крови, из-за чего создаются пробелы в татуаже. Поэтому если у вас высокий болевой порог и есть возможность обойтись без анестезии, то не используйте ее.
Фото: Globallook
Вопрос №7. Почему не появился пигмент после татуажа или перманентного макияжа?
Во время заживления важен уход и соблюдение рекомендаций, пренебрежение ими может привести к слабой фиксации пигмента. Также может повлиять на результат гормональный сбой. И, конечно, не стоит забывать о том, что пигмент — это инородное вещество для нашего организма и иммунитет может его отторгать.
Вопрос №8. Хочу другой оттенок бровей на коррекции, можно ли поменять цвет?
Во время коррекции мы можем сделать цвет темнее, если же клиент хочет изменить оттенок на более светлый, то это можно сделать только через удаление татуажа и проведение процедуры заново.
Вопрос №9. Что лучше: перманентный макияж губ или увеличение?
Это две абсолютно разные процедуры, их невозможно сравнивать. Каждая хороша по-своему. Перманентный макияж и татуаж отвечают за цвет, а увеличение — за объемы и форму.
Вопрос №10. Ощущается ли пигмент на губах?
Нет, после полного заживления никаких ощущений не бывает.
Фото: globallook
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