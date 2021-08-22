Нужно ли сбривать брови и еще 9 острых вопросов о татуаже: отвечает звездный эксперт

Вопрос №2. Правда ли, что можно подхватить инфекцию в момент процедуры?

Такое возможно. Для того чтобы этого не случилось, в такой работе как перманентный макияж очень важно соблюдать все санитарные нормы. Все оборудование должно быть стерильным и защищено специальным барьером. Мастер также должен выполнять все действия в перчатках. Во время процесса нужно быть аккуратным, случайно не задеть иглой себя.

Вопрос №3. Можно ли употреблять алкоголь после процедуры?

После процедуры первые два дня нельзя употреблять алкоголь, потому что может образоваться ярко выраженная корка за счет разжижения крови алкогольсодержащим напитком.

Вопрос №4. Почему нельзя отдирать корочки после перманентного макияжа, ведь они мешают?

Уход в период заживления татуажа очень важен, нужно соблюдать все рекомендации мастера. В том числе и то, что корку отдирать не рекомендуется, а точнее — запрещается. Если же пренебречь этим правилом, в перманентном макияже, где корочка снималась принудительно, будут пробелы, цвет будет неравномерным.