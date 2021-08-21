Кайли Дженнер ждет второго ребенка от Трэвиса Скотта?

Отметим, что у Кайли Дженнер уже есть ребенок от Трэвиса Скотта — 3-летняя дочь Сторми Уэбстер. Она родилась во время романа модели и рэпера, длившегося с 2017 по 2019 год. Два года назад они расстались, однако в 2020-м во время локдауна Скотт решил пожить вместе с бывшей возлюбленной, чтобы постоянно видеть дочь. А этим летом появились слухи о воссоединении пары.

Недавно мы писали о том, ка Кайли Дженнер отметила 24-й день рождения. В числе прочих подарков е преподнесли букет роз, покрытых золотым напылением.