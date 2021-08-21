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Кайли Дженнер ждет второго ребенка от Трэвиса Скотта?

Младшая из сестер Кардашьян — Дженнер, модель и создательница косметического бренда Кайли Дженнер, по сведениям зарубежных таблоидов, беременна во второй раз. У 24-летней сестры Ким Кардашьян уже есть 3-летняя дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта. С ним модель встречалась с 2017 по 2019 год. В отцы второго ребенка Кайли пресса также записывает его: ранее появились сведения о воссоединении пары.
Кайли Дженнер ждет второго ребенка от Трэвиса Скотта?

У Ким Кардашьян скоро появится новая племянница или племянник: американский таблоид Page Six сообщил о новой беременности ее сводной сестры Кайли Дженнер. По данным издания, 24-летняя основательница косметического бренда ждет второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Фото: Global Look Press

Официального подтверждения информации пока не последовало, но Page Six утверждает, что получили сообщение сразу от нескольких источников в окружении пары.

Отметим, что у Кайли Дженнер уже есть ребенок от Трэвиса Скотта — 3-летняя дочь Сторми Уэбстер. Она родилась во время романа модели и рэпера, длившегося с 2017 по 2019 год. Два года назад они расстались, однако в 2020-м во время локдауна Скотт решил пожить вместе с бывшей возлюбленной, чтобы постоянно видеть дочь. А этим летом появились слухи о воссоединении пары.

Недавно мы писали о том, ка Кайли Дженнер отметила 24-й день рождения. В числе прочих подарков е преподнесли букет роз, покрытых золотым напылением.

Фото и видео: Famous, Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, AdMedia/Instagram

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