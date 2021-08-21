Кайли Дженнер ждет второго ребенка от Трэвиса Скотта?
У Ким Кардашьян скоро появится новая племянница или племянник: американский таблоид Page Six сообщил о новой беременности ее сводной сестры Кайли Дженнер. По данным издания, 24-летняя основательница косметического бренда ждет второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта.
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Фото: Global Look Press
Официального подтверждения информации пока не последовало, но Page Six утверждает, что получили сообщение сразу от нескольких источников в окружении пары.
Отметим, что у Кайли Дженнер уже есть ребенок от Трэвиса Скотта — 3-летняя дочь Сторми Уэбстер. Она родилась во время романа модели и рэпера, длившегося с 2017 по 2019 год. Два года назад они расстались, однако в 2020-м во время локдауна Скотт решил пожить вместе с бывшей возлюбленной, чтобы постоянно видеть дочь. А этим летом появились слухи о воссоединении пары.
Недавно мы писали о том, ка Кайли Дженнер отметила 24-й день рождения. В числе прочих подарков е преподнесли букет роз, покрытых золотым напылением.
Фото и видео: Famous, Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, AdMedia/Instagram
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