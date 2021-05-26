Как выглядят звезды, которые отказались от пластики, ботокса и филлеров

Юлия Высоцкая

47-летняя актриса не так давно рассуждала на своем YouTube-канале о том, что пока не решается на ботокс и более глобальные процедуры у косметолога. Ей попросту страшно, ведь результаты некоторых коллег не радуют: застывший лоб, отекшее лицо, натянутые глаза — не то, к чему стоит стремиться. Хотя и желание сохранить молодость понятно любой женщине. По словам Высоцкой, Николь Кидман — пример красивой и талантливой актрисы, которая в какой-то момент переборщила с уколами красоты и пластикой. В итоге глядя на нее в сериале «Отыграть назад», ты наблюдаешь не за актерской игрой, а неестественным лицом некогда красивой женщины.

Супруга Андрея Кончаловского объясняет, что филеры не подходят женщинам с мелкими чертами лица — они их утяжеляют, а камера дополнительно полнит. Инъекций на основе гиалуроновой кислоты актриса боится еще больше, так как она притягивает воду, отсюда эффект будто налитого изнутри яблока.

«Мне никогда не нравилась моя налитая морда, мне всегда нравилась моя морда с впалыми щеками. И я боюсь, что меня изуродуют, что результат мне не понравится», — рассуждает Высоцкая.