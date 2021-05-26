Как выглядят звезды, которые отказались от пластики, ботокса и филлеров
Чулпан Хаматова
О 45-летней актрисе и благотворительнице мы слышим в связи с ее новыми работами в кино, театре и проектами благотворительного фонда «Подари жизнь». Внешность Хаматовой обсуждают крайне редко: артистка не дает поводов, она явно меньше всего озабочена тем, как выглядит. Хотя некоторое время назад все были в восторге от смены имиджа Хаматовой — для очередной роли она стала блондинкой.
В жизни же многодетная мама редко посещает косметолога: филлеры и ботокс не ее история. Хаматова любит массаж, пользуется дорогими кремами (среди ее любимчиков Sublimage от Chanel), тщательно очищает кожу от сценического грима с помощью средств от La Roche-Posay. На этом все. По мнению актрисы, сон, регулярные упражнения на растяжку и положительные эмоции делают для внешности женщины куда больше, нежели бесконечные процедуры у косметологов. Хаматова замечает: она не против ботокса, но нужно понимать, что с ним мимика меняется, а для актрисы лицо — рабочий инструмент.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @juliavysotskayaoffical
Юлия Высоцкая
47-летняя актриса не так давно рассуждала на своем YouTube-канале о том, что пока не решается на ботокс и более глобальные процедуры у косметолога. Ей попросту страшно, ведь результаты некоторых коллег не радуют: застывший лоб, отекшее лицо, натянутые глаза — не то, к чему стоит стремиться. Хотя и желание сохранить молодость понятно любой женщине. По словам Высоцкой, Николь Кидман — пример красивой и талантливой актрисы, которая в какой-то момент переборщила с уколами красоты и пластикой. В итоге глядя на нее в сериале «Отыграть назад», ты наблюдаешь не за актерской игрой, а неестественным лицом некогда красивой женщины.
Супруга Андрея Кончаловского объясняет, что филеры не подходят женщинам с мелкими чертами лица — они их утяжеляют, а камера дополнительно полнит. Инъекций на основе гиалуроновой кислоты актриса боится еще больше, так как она притягивает воду, отсюда эффект будто налитого изнутри яблока.
«Мне никогда не нравилась моя налитая морда, мне всегда нравилась моя морда с впалыми щеками. И я боюсь, что меня изуродуют, что результат мне не понравится», — рассуждает Высоцкая.
Фото: Instagram @ekaterinaandreeva_official
Екатерина Андреева
В свои 59 лет телеведущая выглядит как минимум на двадцать лет моложе. Она не скрывает, что прилагает множество усилий в борьбе за молодость, но это точно не походы к пластическому хирургу. Андреева регулярно делится с подписчиками фото и видео своих визитов к косметологам и врачам. Теледива делает иглоукалывание, массаж серебряными палочками, маски из золота, регулярно проходит детокс-процедуры, занимается йогой и правильно питается. По словам Андреевой, даже отказ от сахара и алкоголя творит чудеса — попробуйте обходиться без них пару месяцев и увидите результат в зеркале.
Наталья Водянова
Вы скажете, что супермодели всего 39 лет и у нее отличная генетика — мол, какая пластика и косметология? Но мы знаем немало примеров ровесниц Водяновой, которые давно колют ботокс и практикуют уколы красоты. И пластические операции тоже делают. Наталья Водянова в разговоре с экс-главредом журнала Vogue рассказывала, что ботокса боится — видит немало примеров своих подруг-красавиц, которые вдруг стали выглядеть одинаково. О своем лице многодетная мама заботится с помощь фейс-гимнастики, которую практикует ее подруга и крестная мама одного из детей. Наталья регулярно делает упражнения для лица, заставляя мышцы работать.
«Не бойтесь растянуть лицо! Хорошо тяните себя за волосы перед сном, растирайте лоб — вы обеспечите приток крови к лицу и скальпу. Это очень здорово. Я вижу по своим красивейшим подругам, которые колют ботокс, что их кожа все равно со временем покрывается сеточкой мелких-мелких морщин, так как кожа не получает изнутри увлажнения. Ботокс сначала расслабляет мышцы, но потом возникает атрофия», — делилась Водянова в интервью в разгар пандемии.
Справедливости ради стоит отметить, что супермодель периодически выкладывает фото, на которых можно видеть ее мимику: морщинки на лбу, брови «домиком», круги под глазами — Водянова и не думает их скрывать.
Фото: Instagram @natasupernova
Алена Хмельницкая
Бывшая супруга Тиграна Кеосаяна в свои 50 лет выглядит максимум на 38. По словам актрисы, она бы и рада колоть ботокс, но препарат ее попросту «не берет», то есть не действует. Звезда фильма «Ландыш серебристый» пару раз прибегала к инъекциям, но поняла, что желанного эффекта они не дают.
«Знаете, я вхожу в два процента населения, которые он не берет. Надеюсь, со временем изобретут другое действенное средство», — со смехом констатирует Хмельницкая. В итоге актриса делает ставку на массажи, хорошие кремы и гимнастику лица. Пока этого хватает.
Комментарий специалиста
Отказ от услуг пластических хирургов, инъекций филеров и ботокса — личный выбор каждый женщины. И это не синоним отказа от ухода за лицом в принципе! Все вышеперечисленные селебрити, думаю, не пренебрегают качественным уходом за лицом. Имеет место и курсы массажей, увлажняющие процедуры, качественные кремы. Вообще, уход за собой — это комплексная работа. Нельзя годами ничего не делать, а потом с помощью волшебной палочки получить подтянутый овал и хорошую кожу. За собой нужно следить постоянно, благо сейчас масса способов, в том числе довольно бюджетных. Можно и гимнастику для лица освоить — абсолютно бесплатно, главное делать регулярно и вовремя.
Если образовались глубокие заломы, результата уже не будет. Стоит начинать вовремя, а еще лучше проконсультироваться с косметологом, который оценит кожу, тип старения и подберет подходящий уход.
Фото: GlobalLookPress, Instagram_
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