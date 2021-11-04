Из простой «перчинки» в бьюти-икону: как изменилась с годами внешность Виктории Бекхэм

Из простой «перчинки» в бьюти-икону: как изменилась с годами внешность Виктории БекхэмВместе с экспертами оцениваем, насколько нерукотворная красота знаменитой бизнес-леди.
Споры о том, пользовалась ли участница группы Spice Girls услугами пластических хирургов, не утихают на протяжении всей ее карьеры. Однако стоит отметить, что звезда много времени уделяет себе, и ее шикарная фигура и состояние кожи это лишь подтверждают. Что же она с собой делает у косметологов?
Рената Айвазова
Врач-дерматокосметолог, специалист по всем видам аппаратных и инъекционных методик клиники «Время Красоты»
«У Виктории прекрасный врач-косметолог, которому удается подчеркнуть ее индивидуальность и добиться хорошего омолаживающего эффекта, при этом он не перебарщивает с дозировкой инъекционных препаратов. Браво!».
Бьюти-икона делает контурную пластику губ, добавляя им небольшой объем, увлажняя и подчеркивая контур, а также выделяет скулы. И заполняет мягким филлером на основе гиалуроновой кислоты носослезную борозду, что делает взгляд свежим.
Регулярные инъекции ботулотоксина FullFace позволяют избавиться от мелких морщинок и сделать черты лица мягче. У Виктории идеально ровный лоб и межбровье. Известный факт, что Бекхэм не любительница улыбаться, но тем не менее я вижу, что грамотно подобрана дозировка и вводятся микродозы ботулотоксина, потому что сохраняется подвижная, естественная мимика.
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Фото: Globallook
Я не думаю, что Виктория делала хирургическую подтяжку. Полагаю, что ее секрет — такой же, как и у многих голливудских звезд: ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultherapy. Данная методика позволяет получить подтяжку на уровне мышечно-апоневротического комплекса SMAS с помощью воздействия ультразвука: процедура устраняет брыли, второй подбородок, нависание века, опущение уголков глаз и губ, профилактирует возрастные изменения. Если делать ее раз в 1-1,5 года, можно значительно отсрочить момент, когда уже будут показания к хирургической подтяжке.
Виктория всегда была стройной, подтянутой и занимается спортом с личным тренером 6 раз в неделю. Сомневаюсь, что она делала липосакцию или какие-то аппаратные лифтинговые процедуры — качество тела и так отличное. Но наверняка она раз в несколько месяцев проходит курс аппаратного массажа для упругости кожи и дренажа, вроде вакуумно-роликового Icoone Laser.
Что касается пластической хирургии, то, определенно, у Виктории удалены комки Биша. Операция позволила ей еще больше подчеркнуть скулы и придать лицу более утонченный вид.
Также звезда увеличивала грудь. Несколько лет в начале 2000-х она ходила с круглыми имплантами, которые, честно говоря, выглядели немного неестественно. Вероятно, впоследствии она заменила их на анатомические.
Елена Модычева
Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники 360 Cosmetology
Помимо спорта и правильного питания Виктория трепетно относится к своей молодости. Сочетание инъекционной и аппаратной косметологии на постоянной основе помогают звезде продлить и сохранить естественную красоту, молодость и здоровье.
Биоревитализация
Кожа Виктории выглядит молодо, нет явных мимических морщин и признаков старения. Такой эффект достигнут благодаря комплексу биоревитализации — это инъекционное омоложение кожи путем введения коктейлей на основе гиалуроновой кислоты. При помощи биоревитализации кожа становится увлажненной, морщины разглаживаются, восстанавливается водный баланс.
Фото: GettyImages
Плазмотерапия
Нельзя не отметить шикарные и здоровые волосы звезды. Помимо регулярного салонного ухода Виктория заботится о состоянии волос изнутри. Процедура плазмотерапии направлена на борьбу с выпадением волос, улучшает их рост за счет введения под кожу плазмы, получаемой из крови самого пациента.
«Да, безусловно, Виктория Бекхэм обладает шикарными внешними данными. Но, чтобы противостоять времени и старению, звезда на постоянной основе заботится о своем здоровье и красоте в целом, регулярно посещает косметологов, инъецирует гиалуроновую кислоту, ботулотоксин и использует аппаратные методики, такие как SMAS-лифтинг, фотоомоложение».
Массажи
Выше упоминалось, что Виктория занимается спортом, ее фигура стройная и подтянутая, но не без помощи аппаратных массажей. Для улучшения кровообращения, восстановления после тренировок рекомендуется делать любой расслабляющий ручной или аппаратный массаж.
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Фото: архив пресс-служб
Ринопластика
Сравнивая юношеские фотографии звезды с современными, можно проследить, как менялась форма ее носа. Изначально кончик носа у Виктории широкий, с помощью ринопластики он скорректирован и стал намного уже и изящнее, также проведена работа со спинкой носа, чтобы переход был незаметным.
Фото: globallook, GettyImages