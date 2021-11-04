Из простой «перчинки» в бьюти-икону: как изменилась с годами внешность Виктории Бекхэм

Я не думаю, что Виктория делала хирургическую подтяжку. Полагаю, что ее секрет — такой же, как и у многих голливудских звезд: ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultherapy. Данная методика позволяет получить подтяжку на уровне мышечно-апоневротического комплекса SMAS с помощью воздействия ультразвука: процедура устраняет брыли, второй подбородок, нависание века, опущение уголков глаз и губ, профилактирует возрастные изменения. Если делать ее раз в 1-1,5 года, можно значительно отсрочить момент, когда уже будут показания к хирургической подтяжке.

Виктория всегда была стройной, подтянутой и занимается спортом с личным тренером 6 раз в неделю. Сомневаюсь, что она делала липосакцию или какие-то аппаратные лифтинговые процедуры — качество тела и так отличное. Но наверняка она раз в несколько месяцев проходит курс аппаратного массажа для упругости кожи и дренажа, вроде вакуумно-роликового Icoone Laser.

Что касается пластической хирургии, то, определенно, у Виктории удалены комки Биша. Операция позволила ей еще больше подчеркнуть скулы и придать лицу более утонченный вид.

Также звезда увеличивала грудь. Несколько лет в начале 2000-х она ходила с круглыми имплантами, которые, честно говоря, выглядели немного неестественно. Вероятно, впоследствии она заменила их на анатомические.