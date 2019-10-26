Биоревитализация лица — плюсы, минусы, эффективность и особенности процедуры
Задачи и возможности современного косметологического ухода все больше и больше опираются на знания физиологии и биологии кожи. Концепция физиологической косметологии подразумевает, что воздействие на кожу должно учитывать естественные процессы обновления, репарации (компенсации) и защиты, происходящие в коже, и минимально в них вмешиваться. Метод биоревитализации заложил основы направления физиологической косметологии. Она создает для кожи оптимальные условия работы и снижает стрессовую нагрузку, позволяя коже оставаться здоровой и функционировать активно столько времени, сколько заложено в ее генетической программе.
Что же такое биоревитализация?
Биоревитализация (bios (от греч.) – жизнь, revitalization (от англ.) – оживление) – это поддержание жизни клетки в молодом состоянии. Проще говоря, это инъекционная методика, способствующая омоложению клеток кожи.
Проводится биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты, введение которых улучшает миграцию клеток и среду межклеточного матрикса, благодаря чему, кожа лучше восстанавливается, увлажняется, а также улучшается ее структура. Кроме того, гиалуроновая кислота притягивает и надолго удерживает воду, за счет чего эпидермис увлажняется. Однако биоревитализация – это не только инъекции гиалуроновой кислоты, но и введение препаратов топического наружного действия, которые улучшают «качество жизни» клетки. К ним относится, например, эпигенетическая субстанция тепренон, которая продлевает жизнь теломеров, участвующих в делении клеток и отвечающих за передачу генетической информации.
Зачем нужна биоревитализация?
С возрастом и под действием агрессивных внешних факторов, а также в связи с внутренними причинами (ухудшение лимфодренажа, изменение гормонального фона, курение, стрессы, болезни) происходит уменьшение количества и качества гиалуроновой кислоты в межклеточном матриксе дермы. Это сказывается на ее внешнем виде, регенерационном и репаративном потенциале. Компенсация дефицита гиалуроновой кислоты возможна только путем прямого (инъекционного) ее введения в кожу.
Фото: vostock-photo
Исследования доказали, что инъекционное введение гиалуроновой кислоты стимулирует выработку своей собственной, за счет чего происходит пролонгирование эффекта от процедуры (видимый результат накапливается и сохраняется 4-6 месяцев после терапии).
Процедуры биоревитализации можно проводить в разных зонах: лицо, шея, декольте, периоральная и периорбитальная зоны, губы, мочки ушей, кисти рук, внутренняя поверхность рук, локти и колени, области живота и бедер.
Препараты на основе гиалуроновой кислоты для биоревитализации и мезотерапии: в чем разница?
Отдельно от препаратов для проведения процедур биоревитализации выделяют препараты для мезотерапии, основное отличие которых заключается в размере молекулы гиалуроновой кислоты и ее концентрации (малая масса и низкая концентрация). В мезопрепаратах присутствуют также другие ингредиенты (мезококтейли) – аминокислоты, факторы роста, витамины, микроэлементы и т. д. «Мезотерапевтическая» гиалуроновая кислота быстрее разрушается в коже, не создает гидрорезерва в дерме, поэтому о пролонгации ее эффекта говорить не приходится. Мезококтейли прекрасно справляются в профилактических программах, занимая нишу «экспресс-поддержки» кожи.
Показания к биоревитализации
Биоревитализация рекомендуется в следующих случаях: кожа потеряла эластичность и упругость, стала обезвоженной. Образовались гравитационные и мимические морщины, нарушился овал лица. Также процедура рекомендована в качестве профилактики старения и подготовки к другим процедурам для улучшения эффекта от них (пилинги, SMAS-лифтинг, введение филлеров, лазерная шлифовка, дермабразия, пластические операции). Кроме того, биоревитализация поможет восстановить рельеф кожи после акне, улучшить цвет лица, восстановить ее после долгого пребывания на солнце и ускорить реабилитацию после агрессивных процедур и хирургических вмешательств.
Противопоказания для биоревитализации
Процедуру можно делать в любом возрасте, но главное помнить, что проводить ее можно только на здоровой коже. При воспалениях и нарушении барьерной функции кожи могут возникнуть неприятные последствия, например, сухость. Когда гиалуроновую кислоту используют при сухости, допуская ошибку в диагнозе, это приводит к еще большему усугублению симптомов. Потому что при нарушении барьерной функции кожи гиалуроновая кислота повышает содержание воды в межклеточном пространстве, вследствие чего увеличивается трансдермальная потеря влаги через поврежденный эпидермис.
Фото: vostock-photo
При воспалительных процессах в сосудах, гиперемии, отечности, сосудистой сеточке, угревой болезни и повышенном салоотделении биоревитализация противопоказана. В этих случаях процедура спровоцирует еще больший отек, сдавливание мелких сосудов, нарушение дыхания и питания клеток или приведет к застойным явлениям. Все это станет отправной точкой преждевременного старения. В случае с заболеванием сальных желез при травме кожи усиливается раздражение рецептора железы, и ее работу можно нарушить. Это грозит осложнением в виде подкожных кист.
«Также противопоказаниями к биоревитализации станут индивидуальная непереносимость гиалуроновой кислоты, беременность и период лактации, острые инфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, нарушение свертываемости крови, эпилепсия, не поддающаяся лечению, повышенная температура тела, прием некоторых видов лекарств».
Какие существуют скрытые опасности от процедуры
После процедуры могут возникнуть синяки, петехии (маленькие красные пятна на коже) и видимые папулы на коже. Кожа требует реабилитации как после любой малой операции (а биоревитализация относится как раз к таким случаям). Также у некоторых присутствует индивидуальная непереносимость веществ, поэтому перед процедурой обязательно проконсультируйтесь с врачом-дерматовенерологом.
Реабилитация после биоревитализации
После выполнения процедуры пациенту необходима реабилитация — от нее во многом зависит желаемый эффект. Для этого врач назначает домой специальный уход: молочко, тоник и крем эпигенетической терапии с факторами роста. Эти средства помогут быстро восстановить эпидермис, улучшить выработку здорового коллагена и эластина и повысить упругость кожи. При синяках и петехиях рекомендуется назначать витамин К (топическую, наружную форму) в виде лосьона, который рассасывает застойные явления в тканях и препятствует образованию мелких тромбов в сосудах. Вследствие этого улучшается питание, дыхание клеток и внешний вид кожи: она становится молодой и сияющей.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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