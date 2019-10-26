Биоревитализация лица — плюсы, минусы, эффективность и особенности процедуры

Задачи и возможности современного косметологического ухода все больше и больше опираются на знания физиологии и биологии кожи. Концепция физиологической косметологии подразумевает, что воздействие на кожу должно учитывать естественные процессы обновления, репарации (компенсации) и защиты, происходящие в коже, и минимально в них вмешиваться. Метод биоревитализации заложил основы направления физиологической косметологии. Она создает для кожи оптимальные условия работы и снижает стрессовую нагрузку, позволяя коже оставаться здоровой и функционировать активно столько времени, сколько заложено в ее генетической программе.

Что же такое биоревитализация?

Биоревитализация (bios (от греч.) – жизнь, revitalization (от англ.) – оживление) – это поддержание жизни клетки в молодом состоянии. Проще говоря, это инъекционная методика, способствующая омоложению клеток кожи.

Проводится биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты, введение которых улучшает миграцию клеток и среду межклеточного матрикса, благодаря чему, кожа лучше восстанавливается, увлажняется, а также улучшается ее структура. Кроме того, гиалуроновая кислота притягивает и надолго удерживает воду, за счет чего эпидермис увлажняется. Однако биоревитализация – это не только инъекции гиалуроновой кислоты, но и введение препаратов топического наружного действия, которые улучшают «качество жизни» клетки. К ним относится, например, эпигенетическая субстанция тепренон, которая продлевает жизнь теломеров, участвующих в делении клеток и отвечающих за передачу генетической информации.

Зачем нужна биоревитализация?