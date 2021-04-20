Миддлтон, Кидман и другие звезды, регулярно использующие ботокс: мнение эксперта
Область применения ботокса
В косметологии ботокс широко применяется, начиная с 1989 года. Считается, что именно с этого года его начали использовать с целью разглаживания морщин. До этого токсин ботулина применяли в офтальмологии и неврологии. Сейчас инъекции ботокса считаются рядовой и доступной процедурой (1 ед. стоит 390 рублей). Но нужно понимать, что этот препарат успешно борется только с мимическими морщинами. Если на лице образовались глубокие заломы, то далеко не всегда ботокс сможет их разгладить.
И область применения ботокса, повторим, не ограничивается только косметологией. Можно использовать препарат в качестве профилактики гипергидроза (излишней потливости) в области подмышек, ладоней и стоп. Ботокс применяют для выравнивания асимметрии бровей, а также для того, чтобы лечить спастические поражения мышц шеи.
Как работает препарат
«При использовании ботулотоксина происходит атония мышцы и блокировка работы мышцы, то есть нервный импульс от нервного окончания просто не может перейти в мышцу и она просто не сокращается. За счет этого мышца не тянет за собой кожу и не собирает ее в складки. Но если уже до этого кожа собиралась в складки и там уже образовался некий "залом" (дермальный залом), то действительно, работая ботулотоксином, очень сложно уже этот залом исправить, для этого используются дермальные филлеры, чтобы заполнить залом и приподнять его изнутри, тогда его не будет заметно. По сути, за счет чего происходит разглаживание морщин? За счет того, что кожа перестает сокращаться, постепенно разглаживаясь».
Фото: Pexels.com
Кто из селебрити регулярно колет ботокс? Если помните, некоторое время назад в Великобритании разгорелся скандал. Доктор одной из косметологических клиник сделал себе рекламу, заявив, что Кейт Миддлтон — его клиентка. По словам врача, она делает инъекции ботокса, но очень умеренно, что позволяет ей сохранять живую мимику. Дворец заявил, что врача герцогиня знать не знает, реклама с лицом супруги принца Уильяма тут же исчезла с сайта клиники. А что скажет наш эксперт? Можно по фото определить, делают ли инъекции ботулотоксина Кейт Миддлтон, Николь Кидман, Рене Зеллвегер, Эвелина Бледанс, Вера Брежнева? Большинство из них уверяют, что с ботоксом либо не знакомы, либо давно его не используют, так как не хотят иметь эффект застывшего лица.
Фото: GlobalLookPress
Кто из звезд использует ботокс: мнение эксперта
«Могу сразу сказать, что все вышеприведенные дамы используют ботулинический токсин. Если смотреть на фотографии, то видно, что у всех у них гладкие лбы, достаточно ограниченная мимика. Особенно обратите внимание на Николь Кидман, у нее вообще специфический взгляд, глаза, она совершенно точно использует ботулотоксин, он немного меняет взгляд. Профессионал может отличить, где проколоть ботулотоксин, а где — нет, особенно свежий. У принцессы Уэльской тоже специфический взгляд, Эвелина Бледанс, Рене Зеллвегер, Николь Кидман — все они используют ботулотоксин. Большинство известных медийных личностей используют его, сейчас осталось мало тех, кто не делает инъекций.
Вреден ли ботокс? Я скажу так: несмотря на то, что ботулотоксин парализует мышцы, препарат не вреден, он действует локально на конкретную мышцу и дозировка ботулинического токсина там настолько мала, что это не оказывает никакого системного воздействия на организм в целом. Хотя существует много теорий и домыслов, что, например, у женщин, которые колют ботулотоксин, снижается мозговая активность, но это все миф.
Действие ботокса длится от 4 до 6 месяцев, как заявляет производитель. А если говорить о диспорте (тоже популярный препарат), то от 3 до 5 месяцев. Соответственно, 2-3 раз в год можно колоть ботулотоксин. Чаще нет никакого смысла, потому что даже при очень активной мимике действие ботулотоксина до 3 месяцев должно сохраняться».
Фото: globallook, instagram
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