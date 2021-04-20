Миддлтон, Кидман и другие звезды, регулярно использующие ботокс: мнение эксперта

Кто из звезд использует ботокс: мнение эксперта

«Могу сразу сказать, что все вышеприведенные дамы используют ботулинический токсин. Если смотреть на фотографии, то видно, что у всех у них гладкие лбы, достаточно ограниченная мимика. Особенно обратите внимание на Николь Кидман, у нее вообще специфический взгляд, глаза, она совершенно точно использует ботулотоксин, он немного меняет взгляд. Профессионал может отличить, где проколоть ботулотоксин, а где — нет, особенно свежий. У принцессы Уэльской тоже специфический взгляд, Эвелина Бледанс, Рене Зеллвегер, Николь Кидман — все они используют ботулотоксин. Большинство известных медийных личностей используют его, сейчас осталось мало тех, кто не делает инъекций.

Вреден ли ботокс? Я скажу так: несмотря на то, что ботулотоксин парализует мышцы, препарат не вреден, он действует локально на конкретную мышцу и дозировка ботулинического токсина там настолько мала, что это не оказывает никакого системного воздействия на организм в целом. Хотя существует много теорий и домыслов, что, например, у женщин, которые колют ботулотоксин, снижается мозговая активность, но это все миф.

Действие ботокса длится от 4 до 6 месяцев, как заявляет производитель. А если говорить о диспорте (тоже популярный препарат), то от 3 до 5 месяцев. Соответственно, 2-3 раз в год можно колоть ботулотоксин. Чаще нет никакого смысла, потому что даже при очень активной мимике действие ботулотоксина до 3 месяцев должно сохраняться».