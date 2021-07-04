Самые популярные виды массажа тела и лица и их «волшебные» свойства
Массаж тела — одна из самых полезных и приятных процедур. При правильной технике она оказывает благоприятное воздействие на весь организм, помогает избавиться от мышечного напряжения и привести тело в тонус. Чтобы эффект от массажа был наиболее эффективен, советуем разобраться в его видах и выбрать вариант, подходящий именно вам.
Виды массажа тела, которые пользуются особой популярностью
Геннадий Минкевич
Специалист по здоровому телу, звукотерапевт Enhel Wellness, член Международной ассоциации восточной медицины
Если женщины более склонны делать релаксирующие массажи, то мужская часть населения идет лечить или исправлять проблемы организма.
К самым востребованным относятся следующие виды:
- Лимфодренажный массаж — делается перед любым курсом массажа, запускает лимфоток и облегчает движение жидкости в организме.
- Релакс-массаж — успокаивающий, восстанавливающий, снимает стресс.
- Спортивный или общий — по требованию клиента, на какую область больше сделать упор.
- Лечебный массаж — воздействие на определенный орган или систему, мышцы, суставы и другое.
- Тайские виды массажа, индийские, шведский, русский.
- Массажи горячими камнями, мешочками с травами, мыльные, маслами — великолепный релакс.
Геннадий Минкевич: «Одна из самых востребованных практик среди мужчин — поющими тибетскими чашами. Этот массаж похож на магию: звуковые вибрации способны проникать в каждую клетку тела, в самые труднодоступные места, которых не всегда касается традиционный массаж. Звук помогает установить порядок среди хаоса негативных вибраций, которых много в суетливом мегаполисе. Это звуковой массаж, хотя иногда чаши размещают на теле человека. Сеанс проводится на широком массажном столе или на полу. Поющие чаши расставляют вокруг человека на расстояние 10–15 см (они не помещаются на обычном массажном столе). Их звучание может быть мягким или интенсивным, воздействующим на все тело либо на конкретную область».
Светлана Вострякова
Кандидат медицинских наук, врач-невролог и физиотерапевт австрийского центра здоровья Verba Mayr
- Антицеллюлитный массаж — один из самых популярных методов избавления от «апельсиновой корки», поскольку комплексно воздействует на проблему. Он нормализует обмен веществ, повышает эластичность кожи и питает ее кислородом. При механическом воздействии на ткани человека происходит расщепление жировых отложений, которые благодаря лимфодренажному эффекту от процедуры выводятся из организма. Во время массажа улучшается кровообращение и запускаются процессы обновления, необходимые для профилактики и избавления от целлюлита. Для видимого результата специалисты рекомендуют проходить полный курс антицеллюлитного массажа и дополнительно использовать специальные гели, масла и скрабы, питающие кожу и усиливающие эффект от процедуры.
Фото: freepik
Вакуумный массаж. Для тех, кто мечтает избавиться от отеков и сделать линии своего тела более четкими и изящными, современная медицина разработала уникальную методику, помогающую сжечь излишки жира и вывести из организма ненужную жидкость. Технология вакуумного массажа основана на искусственном повышении давления внутри клеток, которое приводит к расщеплению жировых отложений, уплотнению кожи и повышению обмена веществ в организме.
Подводный массаж (гидромассаж) — еще один эффективный способ похудения и уменьшения объемов тела. Его уникальность заключается в сочетании полезных свойств массажа, термотерапии и лечебных ванн. Процедура проводится в специальной гидромассажной ванне, в которой водно-воздушные потоки разной интенсивности и температуры воздействуют на все тело или на его отдельные части. Подводный массаж улучшает кровообращение, снимает мышечное напряжение и активно борется с жировыми отложениями. После курса заметно уменьшаются объемы тела и снижается вес. Более того, гидромассаж снижает возбудимость нервной системы, а значит, позволяет человеку расслабиться не только физически, но и морально. Процедура подводного массажа рекомендована не только людям, страдающим от венозной недостаточности, избыточного веса и дряблости кожи, но и тем, кто хочет снять мышечное и нервное напряжение.
«Ждать быстрых результатов в виде резкого похудения и улучшения состояния кожи, конечно, не стоит. Процесс моделирования фигуры требует комплексного подхода, который включает в себя не только массажи, но и правильное питание и спорт. Проконсультируйтесь со специалистом, какой вид массажа будет наиболее эффективен в вашей ситуации, начните вести здоровый образ жизни, и через некоторое время отражение в зеркале вас непременно порадует», — утверждает врач Verba Mayr Светлана Вострякова.
Виды массажа лица, которые пользуются особой популярностью
Анастасия Кондакова
Основатель салона фейслифтинга и неинвазивной косметологии FACE CLASS
Скульптурный массаж лица — фактически безоперационная круговая подтяжка, данная методика входит во многие anti-age программы, так как прорабатывает ткани по массажным линиям и моделирует желанные контуры лица без ботокса. Техника выполнения — чередование мягких поглаживаний и более интенсивных, разминающих и хлопковых движений. Во время сеанса мастер активизирует выработку естественного коллагена и эластина и глубоко прорабатывает ткани.
Лимфодренажный массаж лица, который также часто и вполне заслуженно называют его безоперационным лифтингом — за одну процедуру лицо приобретает желаемые контуры. Он избавляет от отечности и моделирует овал, при регулярном проведении укрепляет мышечный корсет и поддерживает кожу в тонусе, не дает сползать овалу лица и служит профилактикой птоза.
Фото: pexels
Массаж гуаша. Скребущие движения различной интенсивности специальным камнем проходят по активным акупунктурным точкам. Так запускается кровообращение и нормализуется работа всех органов. Он активизирует лимфоток, выводит токсины и лишнюю жидкость из тканей, усиливает обмен веществ и стимулирует регенерацию клеток, выравнивает тон и восстанавливает тургор кожи, разглаживает морщины и убирает второй подбородок.
Массаж по Жаке за счет щипковых движений ускоряет микроциркуляцию крови и естественную выработку эластина, нормализует выделение себума и эффективно работает против акне и выравнивает цвет кожи и сглаживает следы пигментации.
Фото: freepik, pexels
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