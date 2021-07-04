Самые популярные виды массажа тела и лица и их «волшебные» свойства

Вакуумный массаж . Для тех, кто мечтает избавиться от отеков и сделать линии своего тела более четкими и изящными, современная медицина разработала уникальную методику, помогающую сжечь излишки жира и вывести из организма ненужную жидкость. Технология вакуумного массажа основана на искусственном повышении давления внутри клеток, которое приводит к расщеплению жировых отложений, уплотнению кожи и повышению обмена веществ в организме.

Подводный массаж (гидромассаж) — еще один эффективный способ похудения и уменьшения объемов тела. Его уникальность заключается в сочетании полезных свойств массажа, термотерапии и лечебных ванн. Процедура проводится в специальной гидромассажной ванне, в которой водно-воздушные потоки разной интенсивности и температуры воздействуют на все тело или на его отдельные части. Подводный массаж улучшает кровообращение, снимает мышечное напряжение и активно борется с жировыми отложениями. После курса заметно уменьшаются объемы тела и снижается вес. Более того, гидромассаж снижает возбудимость нервной системы, а значит, позволяет человеку расслабиться не только физически, но и морально. Процедура подводного массажа рекомендована не только людям, страдающим от венозной недостаточности, избыточного веса и дряблости кожи, но и тем, кто хочет снять мышечное и нервное напряжение.