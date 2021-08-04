Сколько нужно операций, чтобы испортить нос: разбираем на примере Майкла Джексона
По сообщениям многочисленных инсайдеров, окружавших Майкла Джексона во времена взлета его карьеры, тяжелое детство, психологические проблемы и трудности с принятием себя заставляли певца задумываться над улучшением собственной внешности, но толчком к трансформации стала травма носа, которую артист получил во время концерта. Чтобы исправить проблему, врачи сделали небольшую пластическую операцию, во время которой были внесены и небольшие эстетические коррективы.
К сожалению, вмешательство оказалось не слишком успешным. Внешне все было хорошо, но у Джексона возникли проблемы с дыханием. Это мешало его карьере, потому певец лег под нож повторно. Помимо дыхательной дисфункции была исправлена еще и форма носа: он стал тоньше, кончик изящнее, расовые особенности стерлись. Операция явно была очень удачной, но Майкл уже не был в силах остановиться — у него начала развиваться зависимость от пластических операций.
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Фото: Globallook
Сам артист всегда утверждал, что делал всего две ринопластики, но эксперты сходятся во мнении, что их было гораздо больше — Джексон целенаправленно «стирал» со своего лица любые намеки на афроамериканские корни. Коррекции подверглись не только нос, но и скулы, подбородок и даже лоб. Развивающаяся дисморфофобия в итоге привела к тому, что симпатичный юноша превратился в живого Франкенштейна. Наиболее сильно, как всем известно, пострадал нос певца, сколько же операций ему потребовалось, чтобы добиться столь ужасающих результатов?
Арташес Айрапетян
Популярный пластический хирург
«Нос Майкла Джексона — уже легенда среди пластических хирургов. Это самый частый анти-запрос среди пациентов уже многие десятилетия. Большинство мужчин и женщин приходят к врачу с запросом на ринопластику и в качестве главного критерия приводят: "Только не как у Майкла Джексона, пожалуйста".
У Майкла Джексона было очень много ринопластик, кажется, он начал их делать еще в начале своей карьеры (в 1980 году) и продолжил до последних дней своей жизни. Скорее всего, у него было больше 5 операций на носу.
Если внимательно посмотреть ранние фотографии певца, сделанные после первых ринопластик, можно заменить, что внешне результат был очень хорошим. Я как ринопласт оцениваю его очень высоко.
Фото: GettyImages
Хочется отметить, что ситуация с носом певца в конце его жизни стала вовсе не следствием плохо проведенных операций, эта проблема была вызвана масштабным рубцеванием ткани. Дело в том, что чем больше хрящевой и костной ткани удаляется, тем больше она замещается рубцами, так называемой фиброзной тканью. А фиброзная ткань очень плохо "усаживается", появляются так называемые рубцовые спайки, то есть кожа как бы "слипается" с хрящами и с рубцами. И этот рубец настолько не эластичный, что не "усаживается" на остатках хрящей.
Конечно, хирурги предпринимают определенные шаги, чтобы выправить ситуацию (обычно после второй ринопластики), но чем больше вмешательств, тем хуже результат. Это связано с травматизацией, ослаблением хрящевой структуры — она настолько истончается, что начинает рассасываться. Поэтому когда мне, например, говорят "только не как у Майкла Джексона", я отвечаю: "Чтобы мне сделать вам нос как у Майкла Джексона, необходимо вас оперировать раз 5 минимум".
Фото: GettyImages
Поэтому, еще раз подчеркну, когда вы вспоминаете операции поп-короля и его "провалившийся" нос, нужно говорить не о плохой или неудачной ринопластике, а о его погоне за идеальным лицом и желанием выглядеть европейцем. И эта погоня, вероятно, связана с дисморфофобией — психологическим заболеванием, которое характеризуется "ненасытностью" в трансформации себя. Например, пациент делает себе какую-либо операцию, будь это увеличение груди или ринопластика, и перестает правильно понимать свои пропорции и черты своего тела, и возникает постоянное желание сделать еще меньше или больше, еще лучше и идеальнее. Поэтому везде важна мера, давайте об этом помнить».
Фото: gettyimages, globallook
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