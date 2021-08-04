Сколько нужно операций, чтобы испортить нос: разбираем на примере Майкла Джексона

По сообщениям многочисленных инсайдеров, окружавших Майкла Джексона во времена взлета его карьеры, тяжелое детство, психологические проблемы и трудности с принятием себя заставляли певца задумываться над улучшением собственной внешности, но толчком к трансформации стала травма носа, которую артист получил во время концерта. Чтобы исправить проблему, врачи сделали небольшую пластическую операцию, во время которой были внесены и небольшие эстетические коррективы.

К сожалению, вмешательство оказалось не слишком успешным. Внешне все было хорошо, но у Джексона возникли проблемы с дыханием. Это мешало его карьере, потому певец лег под нож повторно. Помимо дыхательной дисфункции была исправлена еще и форма носа: он стал тоньше, кончик изящнее, расовые особенности стерлись. Операция явно была очень удачной, но Майкл уже не был в силах остановиться — у него начала развиваться зависимость от пластических операций.