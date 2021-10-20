Подтяжка лица на примере звезд: все тайные нюансы и опасности операции

Подтяжка лица на примере звезд: все тайные нюансы и опасности операцииНа примере удачного и неудачного фейслифтинга селебрити помогаем вам решиться или передумать.
Дмитрий Саратовцев
Пластический хирург
Обычно после 35 лет наступает такое время, когда наше отражение в зеркале только печалит. Возрастным изменениям подвержены все люди вне зависимости от их статуса, дохода, образования. Поэтому все чаще голливудские красавицы обращаются за помощью к хирургам, ведь в мире шоу-бизнеса царит жесткая конкуренция, и все хотят оставаться известными и востребованными. Что чаще всего в такой ситуации советуют доктора? Один из самых прогрессивных методов — круговая подтяжка лица. Причем по-настоящему эффективной и дающей долгосрочный результат она становится тогда, когда работа ведется не только с непосредственно кожей, а с глубоким мышечно-апоневротическим слоем. Он представляет собой особую структуру, которая состоит из нитей эластина и коллагена. Они располагаются сверху мышц, отвечающих за мимику. Эта структура получила название SMAS, а коррекция — «SMAS-лифтинг». Такая техника подходит практически для всех типов старения, разница только в небольших нюансах. Альтернативы такой пластике сегодня нет, а результат сохраняется более 10 лет.
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Как проходит операция по подтяжке лица
Данную коррекцию можно провести как классическим, так и эндоскопическим методом, с использованием небольших проколов. Так как операция сама по себе довольно травматичная, проводится она чаще всего с использованием общей анестезии.
Сначала хирург производит отслойку кожного лоскута в зонах, подлежащих изменениям, после чего излишки кожи иссекаются. Далее происходит фиксация тканей в новом положении. Иногда, если пациенту свойственен деформационный тип старения, доктор может также подшить и ткани, относящиеся к апоневротическому слою. Лучший результат такой подход демонстрирует при наличии плотной кожи и значительного птоза.
Реабилитация после подтяжки обычно длится несколько месяцев — когда спадут отеки, уйдут гематомы, можно будет полноценно оценить результат.
Кто из знаменитостей успешно сделал процедуру SMAS-лифтинга
Гвен Стефани
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Эта лучезарная блондинка в свои 52 года выглядит фантастически! А причина этого — в вовремя проведенной круговой подтяжке лица. Этот факт легко подтвердят и близкие к идеалу контуры нижней трети лица, острые, но естественные скулы и отсутствие значительных складок. Да и сама кожа певицы выглядит свежей и подтянутой.
Сандра Буллок
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Кто даст этой актрисе 55 лет? А на самом деле эта знаменитость уже перешагнула полувековой рубеж, но вот сдаваться в битве за молодость не хочет. Когда ранее на лице звезды появились такие следы возраста, как птоз и заломы, особенно сильно провисание тканей обозначилось в нижней части лица, Буллок не стала ждать, а обратилась за помощью к специалисту, который сделал ей качественную подтяжку, и сегодня актрисе сложно дать больше 30 лет.
Кейт Бекинсейл
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Еще одна коллега по цеху вышеперечисленных селебрити, Кейт Бекинсейл, решила не ждать 50-летия и сработала на опережение. Все мы знаем, что проблемы легче устраняются профилактикой, поэтому выбор актрисы был верным. Какого результата добилась звезда? На наш взгляд, отличного — ее в 48 лет можно легко перепутать с ее 19-летней дочкой. Эффект Кейт усилила и другими вмешательствами — она решилась на контурную пластику скул и губ.
Кому из звезд повезло меньше с подтяжкой лица
Деми Мур
Фото: GettyImages
Бывшая жена Брюса Уиллиса решилась на подтяжку не так давно. Однако в итоге получилось не очень хорошо — у актрисы образовались провалы на щеках. Но нельзя точно сказать, стал ли этот дефект следствием удаления комков Биша.
Рене Зеллвегер
Фото: GettyImages
В случае этой знаменитости речь может идти о необдуманном стремлении хирурга изменить квадратное лицо актрисы на овальное. Операция была проведена успешно — исчезли брыли, контур подтянулся, область нижней челюсти красиво очерчена. Однако сами пропорции сделали характерное лицо исполнительницы роли Бриджит Джонс лишенным изюминки. Но, возможно, именно такой результат и был пожеланием самой знаменитости.
Леонид Зварич
Врач, пластический хирург сети клиник «Семейная», направление Beauty
Подтяжка лица представляет собой определенный комплекс хирургических операций, направленных на устранение возрастных изменений, коррекцию пропорций лица и врожденных или приобретенных дефектов. В зависимости от задачи пластика может проводиться как на отдельной части лица (носу, веках, губах), так и иметь комплексный характер, представляя собой сочетание операций. Именно такая пластика лица обеспечивает максимальный эффект омоложения, сохраняющийся в течение продолжительного времени.
Виды фейслифтинга
- В зависимости от зоны
- Подтяжка верхней трети лица — лобная и височная зоны;
- Подтяжка средней трети лица;
- Подтяжка нижней трети лица, подбородка и шеи;
- Сочетание этих методик.
- По технике выполнения
Открытые методы: когда выполняется классический кожный разрез и через него проводятся все последующие этапы операции.
Эндоскопический способ: когда доступ ограничивается короткими кожными разрезами или проколами, и уже через них, с помощью эндоскопического оборудования, выполняются все дальнейшие манипуляции.
Фото: pexels
Нюансы подтяжки лица, о которых не все знают
Объем операции, глубина подтяжки, каким методом она будет выполняться и в какой зоне определяются очень многими факторами: возрастом пациента и состоянием тканей, анатомическими особенностями, общим состоянием здоровья, пожеланиями пациента и даже стоимостью операции. Метод и объем подбирается индивидуально, совместно с пластическим хирургом и пациентом, после тщательного анализа ситуации.
В большинстве случаев предпочтительны аппаратные методики омоложения, воздействующие на непосредственную причину возрастных изменений лица и улучшающие качество кожи, — это способствует быстрой реабилитации и достижению длительного желаемого результата. Отлично себя зарекомендовали: сочетание методик оперативного вмешательства и RF-лифтинг; фракционная шлифовка на лазере, плазмолифтинг, контурная пластика с помощью филлеров и многое другое.
Что ожидать после подтяжки лица
Незначительная болезненность в области операции.
Временное онемение лица, которая разрешится в течение нескольких недель (в среднем 3-4 недели).
Отеки, синяки. В первые несколько дней после операции возможна асимметрия лица за счет отеков и синяков, которая разрешится после исчезновения этих симптомов. Будьте, пожалуйста, терпеливы!
Чувство натяжения кожи в течение 10-14 дней.
Независимо от вашего психосоматического состояния до операции, почти в 100% случаев у пациентов первые две недели наблюдается постоперационная депрессия, которая разрешается с прохождением синяков и отеков. Причины депрессии: действие наркоза, ограничение социального контакта, «зеркало тебе не друг» и т.д., поэтому мы рекомендуем заблаговременно обратиться к психотерапевтам для назначения легких антидепрессантов.
Возможна контузия лицевого нерва (за счет отека, инфильтрата и растяжения), что ведет к легкой асимметрии в послеоперационном периоде. Обычно она разрешается через 2-3 месяца, при этом назначается специальная терапия, ускоряющая сроки реабилитации.
Если совместно с фейслифтингом проводилась пластика бровей или лба, возможны онемение волосистой части головы, ощущение мурашек, которые разрешаются в течение нескольких месяцев.
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