Подтяжка лица на примере звезд: все тайные нюансы и опасности операции

Как проходит операция по подтяжке лица

Данную коррекцию можно провести как классическим, так и эндоскопическим методом, с использованием небольших проколов. Так как операция сама по себе довольно травматичная, проводится она чаще всего с использованием общей анестезии.

Сначала хирург производит отслойку кожного лоскута в зонах, подлежащих изменениям, после чего излишки кожи иссекаются. Далее происходит фиксация тканей в новом положении. Иногда, если пациенту свойственен деформационный тип старения, доктор может также подшить и ткани, относящиеся к апоневротическому слою. Лучший результат такой подход демонстрирует при наличии плотной кожи и значительного птоза.

Реабилитация после подтяжки обычно длится несколько месяцев — когда спадут отеки, уйдут гематомы, можно будет полноценно оценить результат.

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Гвен Стефани