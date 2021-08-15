SMASливое личико: кто из звезд делал подтяжку и чем чревата эта операция

С возрастом наступает момент, когда отражение в зеркале перестает нас радовать. Морщины, птоз, складки и брыли — не самое вдохновляющее зрелище, которое может даже привести к депрессии. При этом время не щадит никого — даже известные личности стареют. Однако многие из них предпочитают борьбу, а не увядание без попытки сопротивления.

Самым прогрессивным вариантом избавления от ненавистных возрастных изменений на лице и по сей день считается SMAS-лифтинг. В основе данного метода лежит подтяжка не просто кожного лоскута, а довольно глубокого мышечно-апоневротического слоя. Эту выделенную структуру, состоящую из волокон эластина и коллагена, лежащую поверх мимических мышц, и называют аббревиатурой SMAS.

Все операции по подтяжке лица при различных типах старения осуществляются именно с этой структурой — так повышается эффективность манипуляций.