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SMASливое личико: кто из звезд делал подтяжку и чем чревата эта операция

Как показывает практика, основное внимание в борьбе за молодость обычно достается лицу, что и понятно. Если с фигурой от природы повезло, особенно если пациент — сторонник здорового образа жизни, правильно питается и любит спорт, в целом его пропорции силуэта будут гармоничными. А вот поплывший контур, многочисленные морщины и складки на лице выдают реальный возраст. Однако при помощи подтяжки лица можно уменьшить воздействие времени — недаром у этой коррекции так много сторонников во всем мире. Редакция Passion.ru решила разобраться в том, какие звезды отдают предпочтение SMAS-лифтингу и в чем сильные стороны данной процедуры.
SMASливое личико: кто из звезд делал подтяжку и чем чревата эта операция

Кто из селебритис прошел процедуру SMAS-лифтинга

Гвен Стефани

Гвен Стефани

Гвен Стефани

Фото: GettyImages

Кто даст этой лучезарной блондинке 52 года? А ведь это действительно так. В борьбе за свою молодость певица решилась на круговой фейслифтинг — об этом говорят идеальные контуры нижней трети лица, красивые скулы и отсутствие каких-либо серьезных складок, а кожа выглядит свежей и подтянутой.

Сандра Буллок

Сандра Буллок

Сандра Буллок

Фото: GettyImages

Почти ровесница Гвен Сандра (актрисе уже за 55 лет) тоже совсем не хочет стареть. В определенный момент у звезды на лице стал заметен птоз, особенно в нижней трети. После этого Буллок отправилась к специалисту, который очень грамотно провел ей подтяжку. Теперь эта знаменитость выглядит не больше, чем на 30 с хвостиком.

Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл

Фото: GettyImages

Кейт Бекинсейл, несмотря на то, что моложе своей коллеги по актерскому цеху Сандры Буллок почти на 10 лет, решила сработать на опережение — как известно, профилактика проблем может быть значительно эффективней, чем их устранение. Поэтому в 48 лет звезду «Другого мира» можно легко перепутать с ее 19-летней дочерью. Кроме того, результат круговой подтяжки усилили такие коррекции, как контурная пластика зоны скул и губ. Так что при помощи специалистов Кейт действительно удалось повернуть время вспять.

Шэрон Осборн

Шэрон Осборн

Шэрон Осборн

Фото: GettyImages

Супруга «великого и ужасного» Оззи Осборна — большая фанатка пластической хирургии — и даже не скрывает этого. При этом в ее случае можно с уверенностью сказать — все изменения Шэрон абсолютно к лицу. Известная телеведущая демонстрирует четкий овал и отсутствие морщин. А ведь ей уже 68 лет! О своем опыте борьбы с возрастными изменениями селебритис рассказывает без стеснения и не скрывает, что при необходимости снова ляжет на операционный стол.

Павел Голованев

Пластический хирург

С возрастом наступает момент, когда отражение в зеркале перестает нас радовать. Морщины, птоз, складки и брыли — не самое вдохновляющее зрелище, которое может даже привести к депрессии. При этом время не щадит никого — даже известные личности стареют. Однако многие из них предпочитают борьбу, а не увядание без попытки сопротивления.

Самым прогрессивным вариантом избавления от ненавистных возрастных изменений на лице и по сей день считается SMAS-лифтинг. В основе данного метода лежит подтяжка не просто кожного лоскута, а довольно глубокого мышечно-апоневротического слоя. Эту выделенную структуру, состоящую из волокон эластина и коллагена, лежащую поверх мимических мышц, и называют аббревиатурой SMAS.

Все операции по подтяжке лица при различных типах старения осуществляются именно с этой структурой — так повышается эффективность манипуляций.

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Как проходит операция по подтяжке лица и чем она может быть чревата Данная коррекция, если не проводится эндоскопическим методом через проколы, довольно травматична, поэтому она проходит под общей анестезией. Длится она 2-3 часа. Во время операции доктор отслаивает кожный лоскут в тех зонах, что подлежат коррекции, затем излишек кожи иссекается, а ткани фиксируются в нужном положении. В некоторых случаях, например, при деформационном типе старения, доктор подшивает сами ткани апоневротического слоя. Это хорошо подходит тем, у кого достаточно плотная кожа и есть значительный птоз и складки. Посмотрите на перечисленных выше звезд. Хирурги провели им буквально ювелирную работу, благодаря чему эти знаменитые женщины стали выглядеть на пару десятков лет моложе своего биологического возраста. Главное — найти хорошего хирурга, прошедшего специальное обучение и с большим опытом проведения подтяжки лица, чтобы он сделал ее максимально деликатно и профессионально. И помните: данная операция не может стоит дешево! Не стремитесь сэкономить, ведь это ваше лицо, с которым вам предстоит жить.

Фото: GettyImages, GlobalLook

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