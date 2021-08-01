Чем опасны импланты огромного размера: разбираем с экспертами на примере звезд

С такой в прямом смысле «тяжелой ношей» занятия спортом могут быть очень ограниченными, тот же самый бег по утрам превратится из приятной и полезной привычки в пытку. Чтобы хорошо зафиксировать такую грудь, потребуется приобретение особого белья, которое будет фиксировать молочные железы. В обратном случае может случиться смещение эндопротеза, что потребует новой операции.

Поэтому всем дамам, которые тем не менее установили очень большие импланты, требуется проходить обследования и делать УЗИ груди не менее раза в год.