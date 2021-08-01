Чем опасны импланты огромного размера: разбираем с экспертами на примере звезд
Для начала давайте вспомним тех знаменитостей, которые в свое время поддались моде на очень большую грудь (спойлер: некоторые из них потом пожалели об этом решении).
Памела Андерсон
Фото: globallook
Открывает наш список горячая «спасательница Малибу». Что неудивительно, так как именно Памела и стала своеобразным символом результатов подобной нарочитой маммопластики. Многие женщины, приходя к хирургу, просили именно грудь, «как у Пэм». Однако со своими имплантами огромного размера звезда рассталась, заменив их на более аккуратные и выглядящие натурально, а не как шары для боулинга.
Виктория Бекхэм
Фото: gettyimages
Вокалистка Spice Girls и модный дизайнер после рождения первого ребенка неоднократно увеличивала грудь. При изначально скромном размере бюста Бекхэм довела его до весомой величины — больше третьего. Однако спустя некоторое время она появилась на публике без имплантов, и это, определенно, было правильное решение — небольшой бюст гораздо органичнее сочетается с ее хрупкой фигурой.
Кортни Лав
Фото: globallook
Во время своей бурной молодости Кортни поставила очень большие и, как сама она призналась, контрабандные импланты. В итоге грудь звезды выглядела неестественно, словно внутри были огромные мячи. Вскоре актриса полностью избавилась от них и не пожалела.
Лера Кудрявцева
Фото: globallook
Российская телеведущая решилась на увеличение груди еще в 90-х годах прошлого века. С ненатуральным пышным бюстом телеведущая проходила 15 лет. Но в 2019 году она вновь попала на стол хирурга — один имплант протекал, чем вызвал проблемы со здоровьем. В итоге Лера отказалась от них в пользу натуральной красоты.
Чем могут быть опасны импланты слишком большого размера
Любовь Гауэр
Пластический хирург
Несмотря на то, что современные методики коррекции позволяют значительно изменить пропорции внешности, в некоторых случаях настоящие профессиональные пластические хирурги могут отказаться делать операцию. Например, если пациентка обращается за увеличивающей маммопластикой и просит установить ей огромные имплантаты. Казалось бы, «желание клиента — закон». Однако сегодня настоящий доктор откажет, если параметры пациентки не подходят для подобной коррекции. И вот почему: если «карман» молочной железы недостаточного размера, в нем мало жировой прослойки, эндопротез будет натирать ткани, растягивать их и даже повреждать. А это, естественно, наносит вред здоровью. Подобные эксперименты могут вызвать негативные процессы — от воспаления тканей до опухолей. Кроме того, кромка импланта будет довольно заметна из-за недостатка ткани, а это точно не даст того эффекта, которого так желают женщины.
Фото: globallook
С такой в прямом смысле «тяжелой ношей» занятия спортом могут быть очень ограниченными, тот же самый бег по утрам превратится из приятной и полезной привычки в пытку. Чтобы хорошо зафиксировать такую грудь, потребуется приобретение особого белья, которое будет фиксировать молочные железы. В обратном случае может случиться смещение эндопротеза, что потребует новой операции.
Поэтому всем дамам, которые тем не менее установили очень большие импланты, требуется проходить обследования и делать УЗИ груди не менее раза в год.
Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург и основатель клиники «Время красоты»
«Если мы говорим о больших грудных имплантатах, это приводит к серьезной нагрузке на позвоночный столб, что может приводить к определенным заболеваниям, связанными с опорно-двигательной системой, искривлять осанку, способствовать образованию спинных грыж в области поясничных и грудных позвонков. Помимо этого, пациент может страдать различными миалгиями, воспалительными процессами спинных мышц за счет такой чрезмерной нагрузки. Большие импланты также могут привести к быстрому обвисанию молочных желез. Плюс за счет больших объемов происходит давление на мягкие ткани молочных желез, из-за чего возникает их быстрая протрузия (истончение мягкотканного слоя). Все те же проблемы могут быть с неправильно подобранным размером имплантов в голени, ягодицах».
Тагир Файзуллин
Пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент курса пластической хирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
На самом деле серьезных опасностей от большого размера имплантов нет, но нужно понимать определенные риски — и доктор обязательно должен предупредить пациента об этом на консультации.
Женщина должна понимать, что при установке импланта, не подходящего ее конституции, она может столкнуться со следующими проблемами:
Фото: globallook
Ткани молочной железы могут не выдержать избыточного перерастяжения и быстрее опускаться, что приводит к ускоренному птозу груди.
Карман или полость под имплант формируется доктором на операционном столе, и чем больше имплант, тем больше анатомических структур необходимо отслаивать и пересекать, а это вызывает избыточную травматизацию ткани, что может приводить к гематомам и серомам импланта. Также из-за избыточной травматизации тканей возрастают риски инфицирования импланта и, как следствие, его неприживления или отторжения.
За счет обширной отслойки ткани часто повреждаются питательные сосуды и нервы, из-за чего может пропасть чувствительность груди и сосков, ухудшиться качество кожи груди.
Фото: gettyimages, globallook
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