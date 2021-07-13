Эксклюзив: как Оксана Самойлова «прокачала» себя из милашки в бьюти-икону соцсетей

Оксане 33 года, потому гладкость и молодость кожи — явно заслуга регулярных уколов красоты и аппаратной косметологии. Инъекции ботокса каждые полгода и систематичные курсы мезотерапии помогают поддерживать лицо в форме. Эти же процедуры позволили ей сделать кожу более упругой и разгладить морщины, а также проработать зону второго подбородка.

Кстати, налицо и удаление комков Биша — с помощью этой операции нижняя часть лица Самойловой приобрела заостренный вид.

Грудь у Оксаны от природы довольно пышная, но четыре беременности подпортили ее форму, потому неудивительно, что она решилась на маммопластику. Операция позволила ей восстановить прежние формы, а заодно и немного увеличить бюст. Фотографиями новых, еще более сексуальных форм Самойлова регулярно делится со своими подписчиками.

Кроме того, Оксана явно уделяет много внимания своей фигуре, активно занимается в спортивном зале и придерживается здорового питания. Благодаря этому даже после рождения четырех детей Самойлова сегодня — образец стройности.