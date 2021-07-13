Эксклюзив: как Оксана Самойлова «прокачала» себя из милашки в бьюти-икону соцсетей
Оксана Самойлова всегда была довольно миловидной девушкой. Родилась она в небольшом российском городе Ухта, но всегда мечтала о большем, потому не задумываясь променяла учебу в местном вузе на модельную карьеру в Москве. В начале карьеры будущая бизнесвумен и звезда Instagram явно злоупотребляла загаром, отдавала предпочтение высоко вытатуированным иссиня-черным бровям-ниточкам в тон волосам, а о знаменитых пухлых губах и густой шевелюре речи не шло. Меняться Оксана начала постепенно — произошло это после знакомства с рэпером Джиганом, но насколько эта трансформация была радикальной, лучше расскажет эксперт.
Динара Махтумкулиева
Косметолог сети клиник ЦИДК
«Оксана Самойлова, довольно успешная бизнесвумен и многодетная мама, выглядит очень эффектно. Но говорить о том, что ее красота полностью натуральная, не приходится. В ее случае точно не обошлось без пластической хирургии и чудес косметологии, о чем красноречиво свидетельствуют более ранние фотографии знаменитости. И это неудивительно, ведь чтобы соответствовать звездному мужу, ей было необходимо приложить немало усилий, чтобы выглядеть по высшему разряду. Пластика скул в последние годы стала наиболее популярной бьюти-процедурой среди Instagram-блогеров и инфлюенсеров. Не обошла эта мода стороной и Самойлову.
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По мнению многих специалистов, с которыми я склонна согласиться, область скул Оксаны была проработана филлерами с гиалуроновой кислотой, после чего они стали выглядеть более контурно, что, надо отметить, пошло на пользу внешнему виду молодой женщины. Не остались без внимания и глаза. На верхних веках была проведена кантопластика (пластика век), с помощью этой операции ей был изменен разрез глаз. Благодаря этому взгляд Самойловой стал более распахнутым. Хороший эффект дает лазерная шлифовка области век, которая позволила избавиться от мешков под глазами и темных кругов.
Фото: Instagram samoylovaoxana
Губы у Оксаны довольно пухлые от природы, но и они были проработаны филлерами и получили еще больший объем. Для того чтобы сделать улыбку безупречной и лучезарной, она в кабинете стоматолога установила белоснежные виниры.
Не обошлось и без похода к пластическому хирургу. Нос звезды хоть и незначительно, но изменился: с помощью ринопластики был изменен его кончик и откорректирована спинка. Это придало лицу некоторую утонченность и аристократичность, которой Самойлова явно добивалась.
Фото: Instagram samoylovaoxana
Оксане 33 года, потому гладкость и молодость кожи — явно заслуга регулярных уколов красоты и аппаратной косметологии. Инъекции ботокса каждые полгода и систематичные курсы мезотерапии помогают поддерживать лицо в форме. Эти же процедуры позволили ей сделать кожу более упругой и разгладить морщины, а также проработать зону второго подбородка.
Кстати, налицо и удаление комков Биша — с помощью этой операции нижняя часть лица Самойловой приобрела заостренный вид.
Грудь у Оксаны от природы довольно пышная, но четыре беременности подпортили ее форму, потому неудивительно, что она решилась на маммопластику. Операция позволила ей восстановить прежние формы, а заодно и немного увеличить бюст. Фотографиями новых, еще более сексуальных форм Самойлова регулярно делится со своими подписчиками.
Кроме того, Оксана явно уделяет много внимания своей фигуре, активно занимается в спортивном зале и придерживается здорового питания. Благодаря этому даже после рождения четырех детей Самойлова сегодня — образец стройности.
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Кстати, долгое время Оксана всячески отрицала факт того, что пользовалась услугами пластических хирургов, но не так давно призналась подписчикам в том, что корректировала грудь и планирует сделать липофилинг ягодиц, придав им более аппетитные формы».
Фото: starface, globallook, Instagram samoylovaoxana
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