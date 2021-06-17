Макияж из 90-х: ужасные тренды, которые лучше забыть в 2021 году

Антитренд 1. Странный оттенок бровей

Оттенок бровей в 90-е зачастую был намного темнее, чем полагается. Даже блондинки рисовали себе черные тонкие брови, что смотрелось неестественно и портило внешность девушек. Подобные брови смотрятся не мило, не эстетично, а грубо и очень вызывающе. Поэтому этот тренд стоит навсегда забыть!

Антитренд 2. Зауженный контур губ

Пятнистые помады на губах без четкой формы либо слишком зауженный контур губ тогда были на пике моды. Подобный стиль макияжа придавал лицу совершенно недоброжелательный вид, отталкивал.