Макияж из 90-х: ужасные тренды, которые лучше забыть в 2021 году
Вообще, макияж 90-х — это показатель того, насколько плохо была развита тогда бьюти-сфера. О текстурах и средствах, которые давно стали привычной частью нашей жизни, тогда даже мечтать не приходилось.
Антитренд 1. Странный оттенок бровей
Оттенок бровей в 90-е зачастую был намного темнее, чем полагается. Даже блондинки рисовали себе черные тонкие брови, что смотрелось неестественно и портило внешность девушек. Подобные брови смотрятся не мило, не эстетично, а грубо и очень вызывающе. Поэтому этот тренд стоит навсегда забыть!
Антитренд 2. Зауженный контур губ
Пятнистые помады на губах без четкой формы либо слишком зауженный контур губ тогда были на пике моды. Подобный стиль макияжа придавал лицу совершенно недоброжелательный вид, отталкивал.
Фото: gettyimages
Антитренд 3. Неправильно нанесенные румяна
Румяна наносили слишком низко, тем самым девушки «отпускали» свое лицо. Тогда еще никто не знал правила подбора нанесения румян по типу лица. Макияж в целом выглядел чересчур кукольно и ужасающе.
Антитренд 4. Отсутствие знаний и средств для коррекции лица
О хороших скульпторах и корректорах стоило только мечтать. Оттенки скульпторов были рыжие, что автоматически ухудшало естественную красоту девушки. Сейчас же в каждом корректоре присутствует серый оттенок естественной тени. При помощи правильного оттенка корректора мы только подчеркиваем достоинства нашей внешности. Также никто не знал о правилах контуринга. Наносили продукты, как хотели и куда хотели!
Антитренд 5. Ужасная форма бровей
Тонкие брови, неоформленные, сильные заломы, брови-ниточки, перещипанные волоски во второй точке бровей — весь этот ужас творился в 90-х ХХ столетия. Забудьте о нем в 20-х XXI века!
Фото: Gettyimages
90-е были достаточно непростым периодом для бьюти-индустрии. Самые неудачные формы бровей появились именно в эти времена. Многим девушкам подобная форма бровей не подходила, делая лицо агрессивным и зрительно уменьшая глаза, однако от тренда не отказывался никто. Четкие линии только подчеркивали недостатки во внешности и скрадывали все достоинства.
Подобная мода прошла и наступила эра натуральности. Надеемся, мы сумеем сохранить данный тренд как можно дольше, так как брови-ниточки — это главная тема для насмешек, которая популярна до сих пор.
Антитренд 6. Тени не сочетались с губами
Макияж в те годы был очень театральным, накладным, даже, можно сказать, цирковым. Яркие оттенки теней на все веко, непрокрашенная линия роста ресниц, кукольные румяна — в сочетании друг с другом это выглядело ужасно безвкусно. Сейчас в макияже отдается предпочтение натуральным текстурам, подчеркивающим естественную красоту.
«За границей (в Америке и Европе) в 90-е мода на яркий макияж уже прошла, на смену ему пришли натуральность и естественность. Новым трендом стали легкие, нюдовые мейки, подчеркивающие природную красоту. Как и во все времена, конечно, были и выделяющиеся личности, которые носили яркий, кричащий макияж (например, Мадонна), но чаще это все же была часть образа, а также привлечение дополнительного внимания к своей персоне. Тогда по-настоящему задавали моду сейчас уже ставшие легендами именитые модели. Они поддерживали тенденцию, которая и по сей день остается актуальной, так называемый «макияж без макияжа».
Разберем несколько примеров: Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Кейт Мосс, Хайди Клум и другие. Следовали этому тренду и актрисы кино: Джулия Робертс, Сальма Хайек, Шэрон Стоун, Мила Йовович, Сандра Баллок и другие — все они предпочитали минимум макияжа:
Фото: dpa.picture-alliance
легкий тон или пудру для ровного цвета лица
слегка подчеркнутые брови
один акцент — глаза или губы
прокрашенные в один слой ресницы
здоровый румянец (самые смелые использовали технику дрейпинга, растушевывая румяна с яблочек щек к вискам и теням на глазах)
отсутствие контуринга. Для расстановки цветных акцентов выбирались нюдовые полупрозрачные цвета: розовый, карамельный, коричневый.
В России ситуация была абсолютно противоположная. Оно и понятно, в стране наконец-то появилась косметика! И все женское население, как говорится, "дорвалось". Женщины хотели накраситься всем и сразу — экспериментировали каждый день на всю катушку. Им было совершенно не важно, по какому поводу делать мейкап: работа, свидание, дискотека, прогулка или даже разборка. Это были не только сценические образы как за границей, так красились все, это стало нормой. Мейкап России 90-х выглядел всегда ярко и броско, не заметить его было просто невозможно.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Основными трендами были:
помады ярких цветов. Вишневые, коричневые, розовые, красные, терракотовые, о пастельных оттенках не шло и речи! Дополнял сочные губы обязательно сияющий перламутровый финиш.
карандаши для губ. Обязательный атрибут! Контур рисовали четкий, а цвет подбирали на несколько оттенков темнее помады.
цветные карандаши для глаз. Ими не делали стрелок, не растушевывали, а просто обводили весь глаз.
яркие тени. В основном мы до сих пор, конечно, помним знаменитые синие и зеленые оттенки. У каждого из нас в семейном альбоме есть фотографии таких модниц.
тушь, много туши. Ресницы прокрашивали в несколько слоев, нанося обильное количество туши.
розовые румяна. Они же выполняли и роль скульптора, наносили их на щеки и скулы.
Макияж женщин в России 90х, конечно, сейчас выглядит довольно утрировано и комично, но это уже история и своего рода опыт. Смотреть на это теперь забавно. Но иногда мы все-таки отдаем дань этому яркому периоду экспериментов в макияже и отрываемся на тематических вечеринках в стиле 90-х».
Фото: gettyimages, dpa
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