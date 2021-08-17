Двойной изъян: Кирстен Данст и еще 6 звезд, у которых есть второй подбородок

Отложение жира и обвисание кожи в подчелюстной зоне может проявляться не только из-за лишних килограммов. Вне зависимости от того, сколько весила актриса в разные периоды жизни, второй подбородок присутствовал на ее лице всегда. С другой стороны, недостаток стал особенно выделяться, когда американка поправилась во время беременности. Кстати, сама Данст явно не считает свою черту дефектом: она не вносила коррективы в эту область с помощью пластики или косметологических процедур. Единственным способом «маскировки», замеченным за блондинкой, остается мейкап — визажисты деликатно затемняют проблемную зону.

Джессика Симпсон