Двойной изъян: Кирстен Данст и еще 6 звезд, у которых есть второй подбородок
Дмитрий Скворцов
Известный пластический хирург, обладатель премии «Хрустальный Лотос–2019» в номинации «Лучший пластический хирург по ринопластике», автор методики «Французские щечки» и коррекции тела после родов «Идеальная мама»
Селена Гомес
Фото: GettyImages
Лицо выраженной круглой формы, особенно тип baby face, зачастую не имеет очерченной линии подбородка. Обладательницей такой формы как раз является Селена. Как известно, ради стройной фигуры певице приходилось тщательно следить за рационом, однако ряд проблем со здоровьем, в частности, аутоиммунное заболевание и последующее лечение оказались несовместимы со строгими диетами. Особенности анатомического строения лица плюс пара лишних килограммов — и второй подбородок стал верным «спутником» талантливой девушки.
Кристина Агилера
Фото: GettyImages
Часто эта зона является так называемой жировой ловушкой: даже при незначительном наборе лишнего веса жир здесь накапливается в первую очередь. Если присмотреться к фотографиям разных лет, можно заметить, что из-за постоянного колебания веса второй подбородок у певицы то появляется, то исчезает. «Рецепт» в данном случае один — поддерживать свой комфортный вес, правильно питаться и не забывать про регулярные физические нагрузки.
Кирстен Данст
Фото: GettyImages
Отложение жира и обвисание кожи в подчелюстной зоне может проявляться не только из-за лишних килограммов. Вне зависимости от того, сколько весила актриса в разные периоды жизни, второй подбородок присутствовал на ее лице всегда. С другой стороны, недостаток стал особенно выделяться, когда американка поправилась во время беременности. Кстати, сама Данст явно не считает свою черту дефектом: она не вносила коррективы в эту область с помощью пластики или косметологических процедур. Единственным способом «маскировки», замеченным за блондинкой, остается мейкап — визажисты деликатно затемняют проблемную зону.
Джессика Симпсон
Фото: Globallook
«Я всегда вытягиваю шею вверх, чтобы не образовался второй подбородок», — признавалась сама Джессика. По слухам, поп-звезда сильно комплексовала и даже делала липосакцию подбородочной зоны, чтобы избавиться от ненавистного изъяна. После такого масштабного усилия недостаток все равно может проявиться снова. Возможной причиной тому может служить не только лишний вес, но и гормональные нарушения. Кстати, в качестве альтернативы хирургическому вмешательству при локальном отложении жира в подбородочно-шейной области косметологи предлагают инъекции липолитиков — препаратов, которые направленно воздействуют на жировые клетки, фактически вызывая их расщепление и последующее выведение из организма естественным путем.
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Бритни Спирс
Фото: Globallook
Второй подбородок — частый «гость» на лице певицы. Бритни нередко сбрасывает и набирает вес, поэтому метаморфозы в ее внешности уже перестали удивлять фанатов и хейтеров. После 30 лет тургор кожи у селебрити стал слабым, а овал лица — дряблым. Сейчас двойная складка в тандеме с видимыми морщинами указывает скорее на возрастные изменения: если мышцы не тренировать самостоятельно и не поддерживать уходовыми процедурами, со временем они теряют тонус и начинают провисать. В этом случае вернуть овалу прежние очертания можно только путем хирургической коррекции.
Линдси Лохан
С юных лет актриса мелькала на большом экране, и предрасположенность к образованию второго подбородка у Линдси прослеживалась уже с детства. Не секрет, что за плечами у американки непростая история возвращения в шоу-бизнес. Несколько лет нездорового образа жизни, вредных привычек и безразличного отношения к собственной внешности не могли пройти бесследно. Последствия теперь удается прятать от глаз зрителей только благодаря мастерству визажистов.
Мелани Гриффит
Фото: GettyImages
И снова дело не в пристрастии к фастфуду и сладкому: у Мелани Гриффит нет проблем с лишним весом. Несколько складок под подбородком напоминают лишь о возрасте актрисы: обладательница премии «Золотой глобус» совсем скоро 64! Не исключено, что над преображением Мелани поработал хирург: лифтинг позволил сделать контур лица более очерченным и при этом сохранить привычную форму подбородка.
Фото: globallook, GettyImages
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