От малышки с косичками до секси-дивы: как с годами менялась певица Кристина Агилера

2001 год ознаменовался для Агилеры поисками собственного стиля: что она только не делала со своими волосами в этот период: разноцветные косички, дреды, безудержное афро на обесцвеченных прядях. Не отставал и макияж: то она чересчур выбеливала кожу, то перебарщивала с автозагаром, красила глаза коричневыми тенями и отдавала предпочтение темным блескам для губ. В 2002-м певица становится поставщиком скандальных новостей для таблоидов и провокационных песен. Это не могло не сказаться на имидже певицы: брови стали еще тоньше, оттенок автозагара еще более темным, макияж дерзким и интенсивным, а в платиновых волосах «поселились» темные пряди, а затем она и вовсе перекрасилась в брюнетку, которая явно перебарщивала с румянами, автозагаром и пирсингом. Правда в таком образе она задержалась недолго. К счастью!

Уже в 2004-м Агилера неожиданно для всех решила отойти от имиджа бунтарки и обратилась к классике. Певица явно вдохновлялась образом Мэрилин Монро, потому вернула себе платиновые локоны, которые стала завивать, стала делать голливудский макияж, отказалась от автозагара. Ее наряды стали более продуманными, стильными и женственными, что ей явно было очень к лицу. В вариациях этого имиджа звезда продержалась аж до 2008 года, но и позднее так или иначе возвращалась к нему. В этот период Агилера предпочитала выпрямленные волосы и геометрию. Она отрезала графичную челку и в мейке предпочитала делать акцент на глаза.