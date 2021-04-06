От малышки с косичками до секси-дивы: как с годами менялась певица Кристина Агилера
Фото: www.picture-alliance.com
Сейчас Кристина – настоящая голливудская дива, сексуальная и стильная, но так было далеко не всегда. В начале карьеры, которое пришлось на 1999 год, вчерашняя девочка-подросток еще не определилась с тем, как она хочет выглядеть. Тогда она носила светлые волосы средней длины, не тронутые красителем, и явно только постигала азы макияжа, потому даже на серьезную премию могла заявиться с сиреневыми тенями до бровей-ниточек и с оголенным животом, который украшали золотые монетки, как у восточных танцовщиц. Уже через год ее прическа станет заметно более стильной, но с мейком по-прежнему будут проблемы. Кирпичного цвета помада, которая мало кому идет, яркие румяна и странные тени – впрочем, все в лучших традициях нулевых.
2001 год ознаменовался для Агилеры поисками собственного стиля: что она только не делала со своими волосами в этот период: разноцветные косички, дреды, безудержное афро на обесцвеченных прядях. Не отставал и макияж: то она чересчур выбеливала кожу, то перебарщивала с автозагаром, красила глаза коричневыми тенями и отдавала предпочтение темным блескам для губ. В 2002-м певица становится поставщиком скандальных новостей для таблоидов и провокационных песен. Это не могло не сказаться на имидже певицы: брови стали еще тоньше, оттенок автозагара еще более темным, макияж дерзким и интенсивным, а в платиновых волосах «поселились» темные пряди, а затем она и вовсе перекрасилась в брюнетку, которая явно перебарщивала с румянами, автозагаром и пирсингом. Правда в таком образе она задержалась недолго. К счастью!
Уже в 2004-м Агилера неожиданно для всех решила отойти от имиджа бунтарки и обратилась к классике. Певица явно вдохновлялась образом Мэрилин Монро, потому вернула себе платиновые локоны, которые стала завивать, стала делать голливудский макияж, отказалась от автозагара. Ее наряды стали более продуманными, стильными и женственными, что ей явно было очень к лицу. В вариациях этого имиджа звезда продержалась аж до 2008 года, но и позднее так или иначе возвращалась к нему. В этот период Агилера предпочитала выпрямленные волосы и геометрию. Она отрезала графичную челку и в мейке предпочитала делать акцент на глаза.
В 2010 году Кристина попробовала себя в роли актрисы. Ее дебют состоялся в картине «Бурлеск», ради этого она отрезала каре, перекрасилась в холодный блонд и стала носить макияж в стиле 1920-х годов, но главное – ее брови стали немного шире и приобрели естественный оттенок, что ей, определенно, было к лицу. Однако вместе с окончанием съемок вернула желтоватый оттенок волосам, выщипала до ниток брови и довольно заметно поправилась. Вновь вернулся и так любимый ею автозагар морковного цвета (что ужас!).
К 2014-му Агилера вернулась к классическому ретро-стилю, который ей однажды полюбился, но трансформировала его при помощи довольно агрессивного макияжа, нарядов с глубоким декольте и так любимого ею автозагара – к сожалению, подобное преображение нельзя назвать удачным. От желания стать бронзовой богиней певица окончательно отказалась только к 2016 году. Оставила она в прошлом и кудри. С тех пор и по настоящее время в большинстве случаев Кристина предпочитает прямые волосы, которые зачесывает назад, что ей очень подходит, постепенно она отрастила брови и скорректировала их форму при помощи очень удачного татуажа. Многослойный, нарочито агрессивный макияж, накладные ресницы и прочие атрибуты эпатажности остались позади, теперь она делает акцент на естественности – и это, определенно, верный выбор. Агилера наконец нашла свой стиль, который подчеркивает все ее достоинства.
Фото: www.picture-alliance.com
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