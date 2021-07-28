Селена Гомес, 50 Cent и другие звезды, работающие без продюсеров
Американская кантри-певица Долли Партон за свою карьеру также была связана с кинопроизводством. В 1986 году знаменитость стала соучредителем студии Sandollar Productions, которая снимала фильмы, такие как «Отец невесты» (1991), «Баффи — истребительница вампиров» (1992) и «Улетай домой» (1996) и другие.
Кроме того, певица стала исполнительным продюсером во время сотрудничества с Netflix. Работа велась над антологическим сериалом, состоящем из 8 эпизодов, под названием «Сердечные струны». Как сообщили в издании Insider, каждая его серия носила название песни из альбома Долли и рассказывала о ней.
Фото: Globallook
Продюсировал несколько проектов и канадский рэпер Дрейк. Музыкант участвовал в создании сериала «Эйфория» и, по его словам, считает, что это одно из самых замечательных творений, частью которых он когда-либо был. Также Дрейк работал над криминальной драмой «Главарь», которая поначалу выходила на YouTube. Тогда певец добился сотрудничества с Netflix и трансляции сериала на платформе. Затем был еще один проект «Монстры и люди», раскрывающий напряженные отношения темнокожих и полиции.
Фото: Instagram champagnepapi
Современная певица и бывшая звезда канала Disney Селена Гомес помимо музыкальной и актерской деятельности занималась и продюсированием. Она работала над сериалом от Netflix «13 причин почему», который запал ей в душу. Кстати, песня Селены Back To You стала саундтреком ко второму сезону сериала.
Фото: Globallook
Через свою продюсерскую компанию G Unit Film & Television, Inc. и сделку со Starz рэпер 50 Сent работал над созданием криминально-драматического сериала «Власть в ночном городе». Причем в фильме музыкант побывал и актером, также в проекте снимались Омари Хардвик, Натури Нотон, Ротими и Ла-Ла Энтони.
У 50 Сent также ожидается предстоящий проект студии Starz под названием «Черная мафиозная семья». В фильме планируют сняться Энтони, Снуп Догг и Серая.
Фото: Instagram 50cent
Участник рок-группы Vampire Weekend Эзра Кениг создал аниме «Нео Йокио», которое тоже появилось на Netflix. История рассказывает о жизни главного героя Каз Каана, живущего в альтернативном Нью-Йорке и охотившегося на демонов из потустороннего мира.
Фото: Globallook
Рэпер Джей-Зи был исполнительным продюсером документального сериала 2017 года под названием «Время: история Калифа Браудера». В кинокартине рассказывалось о незаконном трехлетнем заключении Браудера на острове Райкерс.
Фото: Instagram jayzz_official
Впервые Дидди был в роли исполнительного продюсера в реалити-шоу и сериале на MTV «Создание группы 2», премьера которого состоялась в 2002 году. Спустя 6 лет рэпер снял полнометражную экранизацию бродвейской пьесы 1959 года «Изюминка на солнце». Следом Дидди продолжил свои телевизионные приключения в качестве исполнительного продюсера в своем реалити-сериале «Я хочу работать на Дидди», премьера которого состоялась в 2008 году. А через 10 лет рэпер поучаствовал в музыкальном конкурсе «Четверка: битва за славу», в котором он был и судьей вместе с Меган Трейнор и ди-джеем Халедом.
Фото: Globallook
Фото: Instagram, Globallook
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