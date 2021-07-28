Селена Гомес, 50 Cent и другие звезды, работающие без продюсеров

Американская кантри-певица Долли Партон за свою карьеру также была связана с кинопроизводством. В 1986 году знаменитость стала соучредителем студии Sandollar Productions, которая снимала фильмы, такие как «Отец невесты» (1991), «Баффи — истребительница вампиров» (1992) и «Улетай домой» (1996) и другие.

Кроме того, певица стала исполнительным продюсером во время сотрудничества с Netflix. Работа велась над антологическим сериалом, состоящем из 8 эпизодов, под названием «Сердечные струны». Как сообщили в издании Insider, каждая его серия носила название песни из альбома Долли и рассказывала о ней.