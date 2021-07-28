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Селена Гомес, 50 Cent и другие звезды, работающие без продюсеров

Каждому музыканту требуется личный продюсер, который возьмет на себя ответственность за профессиональную деятельность своей звезды. Как оказалось, многие исполнители и сами неоднократно практиковали продюсерскую деятельность, но в основном на кинопроизводстве, а некоторые знаменитости и вовсе создавали собственную продюсерскую компанию. В данном материале перечислены шестеро музыкантов и их проекты.
Селена Гомес, 2020 год

Американская кантри-певица Долли Партон за свою карьеру также была связана с кинопроизводством. В 1986 году знаменитость стала соучредителем студии Sandollar Productions, которая снимала фильмы, такие как «Отец невесты» (1991), «Баффи — истребительница вампиров» (1992) и «Улетай домой» (1996) и другие.

Кроме того, певица стала исполнительным продюсером во время сотрудничества с Netflix. Работа велась над антологическим сериалом, состоящем из 8 эпизодов, под названием «Сердечные струны». Как сообщили в издании Insider, каждая его серия носила название песни из альбома Долли и рассказывала о ней.

Долли Партон, 2019 год

Долли Партон, 2019 год

Фото: Globallook

Продюсировал несколько проектов и канадский рэпер Дрейк. Музыкант участвовал в создании сериала «Эйфория» и, по его словам, считает, что это одно из самых замечательных творений, частью которых он когда-либо был. Также Дрейк работал над криминальной драмой «Главарь», которая поначалу выходила на YouTube. Тогда певец добился сотрудничества с Netflix и трансляции сериала на платформе. Затем был еще один проект «Монстры и люди», раскрывающий напряженные отношения темнокожих и полиции.

Дрейк

Дрейк

Фото: Instagram champagnepapi

Современная певица и бывшая звезда канала Disney Селена Гомес помимо музыкальной и актерской деятельности занималась и продюсированием. Она работала над сериалом от Netflix «13 причин почему», который запал ей в душу. Кстати, песня Селены Back To You стала саундтреком ко второму сезону сериала.

Селена Гомес

Селена Гомес

Фото: Globallook

Через свою продюсерскую компанию G Unit Film & Television, Inc. и сделку со Starz рэпер 50 Сent работал над созданием криминально-драматического сериала «Власть в ночном городе». Причем в фильме музыкант побывал и актером, также в проекте снимались Омари Хардвик, Натури Нотон, Ротими и Ла-Ла Энтони.

У 50 Сent также ожидается предстоящий проект студии Starz под названием «Черная мафиозная семья». В фильме планируют сняться Энтони, Снуп Догг и Серая.

Рэпер 50 Сent

Рэпер 50 Сent

Фото: Instagram 50cent

Участник рок-группы Vampire Weekend Эзра Кениг создал аниме «Нео Йокио», которое тоже появилось на Netflix. История рассказывает о жизни главного героя Каз Каана, живущего в альтернативном Нью-Йорке и охотившегося на демонов из потустороннего мира.

Эзра Кениг

Эзра Кениг

Фото: Globallook

Рэпер Джей-Зи был исполнительным продюсером документального сериала 2017 года под названием «Время: история Калифа Браудера». В кинокартине рассказывалось о незаконном трехлетнем заключении Браудера на острове Райкерс.

Джей-Зи

Джей-Зи

Фото: Instagram jayzz_official

Впервые Дидди был в роли исполнительного продюсера в реалити-шоу и сериале на MTV «Создание группы 2», премьера которого состоялась в 2002 году. Спустя 6 лет рэпер снял полнометражную экранизацию бродвейской пьесы 1959 года «Изюминка на солнце». Следом Дидди продолжил свои телевизионные приключения в качестве исполнительного продюсера в своем реалити-сериале «Я хочу работать на Дидди», премьера которого состоялась в 2008 году. А через 10 лет рэпер поучаствовал в музыкальном конкурсе «Четверка: битва за славу», в котором он был и судьей вместе с Меган Трейнор и ди-джеем Халедом.

Дидди

Дидди

Фото: Globallook

Фото: Instagram, Globallook

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