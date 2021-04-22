Мелани Гриффит, Памела Андерсон и другие звезды, выходившие замуж за экс-супругов
Фото: Getty Images
Мелани Гриффит и Дон Джонсон
Мелани Гриффит попала в кино в детстве. И к 14 годам за ее плечами был приличный послужной список. Во время съемок в фильме «Харрадский эксперимент» она познакомилась с 22-летним красавчиком Доном Джонсоном. У пары, несмотря на юный возраст девушки, завязался головокружительный роман. Они стали мужем и женой, когда Гриффит исполнилось 21 (в 1976-м), но... через полгода развелись.
Затем у нее последовали романы Уорреном Битти, Джеком Николсоном и другими звездами Голливуда.
Вторым мужем красотки стал коллека Стивен Бауэр, от которого она родила сына Александра. Прожили вместе они недолго и разошлись, а через несколько лет подали на развод. У актрисы начались проблемы с запрещенными веществами.
После реабилитации она вновь закрутила роман с Доном Джонсоном. И во второй раз они поженились в июне 1989 года. В браке появилась дочь Дакота Джонсон (сейчас известная актриса). Брак продлился пять лет и развалился.
Следующим, кто попал в любовные сети Мелани Гриффит был Антонио Бандерас, но это уже другая история любви.
Фото: www.instagram.com/melaniegriffith/
Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португес
Жана-Клода и знойную красотку Глэдис (чемпионку США по бодибилдингу) познакомил Чак Норрис. Ван Дамм и Португес поженились в 1987-м и родили двоих детей — Кристофера и Бьянку.
Но через несколько лет семья распалась. После у актра были отношения с другими женщинами, браки и еще дети. Но он все же понял? что без Глэдис Португес ему совсем тяжко, и женился на ней во второй раз в 1992 году.
В Instagram актер изредка выставляет фото с супругой, признаваясь ей в любви. Страница Португес полна фотокарточками с семейной идиллией. Однако, все не так гладко, как может казаться. Поклонники и папарацци давно подозревают Ван Дамма в двойной жизни: якобы у него есть любовница. Но Глэдис, узнав о ней, запросила такие алименты, что актер притих. Тем не менее, в браке они состоят до сих пор.
Вера Алентова и Владимир Меньшов
Юлия Меньшова и Игорь Гордин
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова и ее супруг, актер Игорь Гордин отправлялись в загс дважды. Первый их брак продержался семь лет (1996-2003 годы). Тогда их дети были совсем маленькими: Андрею 6 лет, а Таисии — всего полгода. «Следующие два года я потратила на переосмысление проблем, которые у нас были. И у Игоря произошла мощнейшая переоценка ценностей», — рассказывала Юлия. Она также признавалась, что дети тяжело переживали расствание родителей — плакали.
Переоценив ценности, Игорь и Юлия воссоздали семью, и вновь поженились в 2008 году. Пара счастлива до сих пор. Меньшова признается, что никогда ей не бывает так весело, как с супругом.
Кстати, в жизни родителей Юлии Веры Алентовой и Владимира Меньшова была подобная ситуация. После рождения дочери в 1969 году Владимир Меньшов ушел от Веры Алентовой. Он пытался строить отношения с другими женщинами, но у него ничего не получилось, и он вернулся в семью.
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Главный мушкетер страны Михаил Боярский женился на красавице Ларисе Луппиан в 1977 году. Через три года они стали родителями Сережи, а через пять — Лизы. Актерская пара вместе уже 44 года, но не всегда все было гладко. Говорят, жене приходилось терпеть вспыльчивый характер супруга. Свою роль сыграли и пагубные привычки. Лариса грозилась разводом, но вмешалась болезнь Боярского. Любящая жена была рядом.
И все же они развелись — в 1985, и почти четверть века не были официально мужем и женой. Вновь в загс Луппиан и Боярский пошли в 2009 году. А причиной для развода стал... квартирный вопрос, который нужно было решить много лет назад. В общем, развод был фиктивным, но любовь никуда не делась.
Фото: www.instagram.com/boyarskiy_official
Памела Андерсон и Рик Саломон
Звезда Playboy, спасательница Малибу и мать двоих взрослых сыновей Памела Андерсон — женщина, которая устраивает личную жизнь как может, не упуская случая сходить под венец. Поклонники уже сбились со счета...
Сейчас Пэм официально замежем шестой раз. Причем между пятой и шестой попыткой обрести семейное счастье прошло совсем немного времени. Очередным избранником модели и актрисы стал ее молодой телохранитель. Но кого смущает разница в возрасте, когда играют гормоны? К тому же Андерсон выглядит так, что даст фору многим более молодым моделям.
Кстати, дважды мужем «зайки» Playboy становился кинопродюсер Рик Соломон. Их браки длились с 2007 по 2008-й и с 2014-го по 2015-й годы. Недолго...
Фото: Getty Images
Элизабет Тейлор и Ричард Бертон
Королева Голливуда Элизабет Тейлор была, пожалуй, рекордсменкой по бракам. Она была замужем 8 раз! Естественно, перед ее красотой не могли устоять, и сама она влюлялась часто. А если чувства взаимные — надо жениться. Что она и делала. У Тейлор было трое детей: Майкл Говард Уайлдинг и Кристофера Эдварда Уайлдинга — от брака с Майклом Уайлдингом (второй муж), и дочь Элизабет Фрэнсис Тодд от Майкла Тодда (третий муж).
За актера Ричарда Бертона Тейлор выходила замуж дважды: в 1964-м и 1975-м годах. В первом случае брак длился десять лет, во втором — всего год. Родных детей у пары не было. Но они усыновили 4-летнюю девочку из Германии.
Фото: East News
А у вас был подобный опыт? Можно войти в одну реку дважды? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Getty Images, Starface, Instagram Мелани Гриффит, Михаила Боярского, Жана-Клода Ван Дамма, Юлии Меньшовой, East News, кадры фильма «Деловая женщина»
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