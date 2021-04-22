Мелани Гриффит, Памела Андерсон и другие звезды, выходившие замуж за экс-супругов

Затем у нее последовали романы Уорреном Битти, Джеком Николсоном и другими звездами Голливуда.

Вторым мужем красотки стал коллека Стивен Бауэр, от которого она родила сына Александра. Прожили вместе они недолго и разошлись, а через несколько лет подали на развод. У актрисы начались проблемы с запрещенными веществами.

После реабилитации она вновь закрутила роман с Доном Джонсоном. И во второй раз они поженились в июне 1989 года. В браке появилась дочь Дакота Джонсон (сейчас известная актриса). Брак продлился пять лет и развалился.

Следующим, кто попал в любовные сети Мелани Гриффит был Антонио Бандерас, но это уже другая история любви.