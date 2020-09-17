Безупречная улыбка и еще 7 бьюти-секретов неподражаемой Любови Полищук

Добиться легкости походки

Стройные изящные ноги и царственная осанка – визитная карточка Любови Полищук. Но и над ними она изрядно потрудилась. Актриса как-то призналась: что скупила огромное количество открыток с балеринами, стоящими в различных танцевальных па, и потом часами стояла перед зеркалом, копируя их позы, чтобы ноги стали красивыми, а походка легкой. Кстати, именно благодаря этим тренировкам она обзавелась и лебединой шеей, и ровной спиной.

Улыбаться всем неприятностям назло

Улыбка, по мнению Полищук, одно из главных украшений женщины, потому каждый день надо начинать с нее, даже если все идет не по слишком позитивному сценарию. Этому правилу артистка следовала и тогда, когда месяцами не получала достойных ролей, и когда осталась одна на руках с младенцем. Она прибегала к этой уловке еще и для того, чтобы скрыть косоглазие. Как мы все уже знаем, именно немного загадочная улыбка – это то, чем нам всем запомнилась прекрасная Любовь.

Поверить в себя

Во внешности Полищук было множество изъянов, часть из них она исправила, с другой – смирилась. Однако пока она не поверила в себя, никто не воспринимал ее как красавицу. Однако как только звезда приняла себя такой, какая есть, и научилась воспринимать свои недостатки как часть собственной индивидуальности, которая лишь добавляет ей шарма, она прослыла одной из самых привлекательных девушек старшей школы.