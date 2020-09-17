Безупречная улыбка и еще 7 бьюти-секретов неподражаемой Любови Полищук
Сияющий взгляд, полные чувственные губы, бесконечно длинные ноги и безупречная фигура… Любовь Григорьевна – красавица с очень «вызывающей» и «коварной», как говорили советские цензоры, внешностью. Актриса столкнулась с той же проблемой, что и ее коллега по цеху Светлана Светличная: из-за слишком западного типажа им обеим предлагали роли коварных разлучниц и не слишком положительных героинь. Однако мало кто знает, что Полищук ради карьеры актрисы пришлось очень сильно поработать над собой. В детстве она была, по ее собственным словам, настоящим гадким утенком и помимо того, что не выговаривала букву «р» и «гэкала», еще и была слишком худой, с рахитичными ногами колесом и страдала от косоглазия.
Заботиться о густоте волос
В юности будущая артистка хотела быть обладательницей густых и блестящих волос, но природа не наградила ее этим даром. Но не такова была Любовь, чтобы смириться! Девушка где-то вычитала, что, если постричься «почти под ноль» и делать это максимально часто, шевелюра непременно станет более пышной. Спасибо, подруги сжалились и поделились собственным секретом красоты. По их словам, нужно было делать маски из черного хлеба для густоты волос, и из яичного желтка – для мягкости и объема. Этими народными бьюти-рецептами Полищук пользовалась даже тогда, когда стала звездой.
Фото: kinopoisk
Добиться легкости походки
Стройные изящные ноги и царственная осанка – визитная карточка Любови Полищук. Но и над ними она изрядно потрудилась. Актриса как-то призналась: что скупила огромное количество открыток с балеринами, стоящими в различных танцевальных па, и потом часами стояла перед зеркалом, копируя их позы, чтобы ноги стали красивыми, а походка легкой. Кстати, именно благодаря этим тренировкам она обзавелась и лебединой шеей, и ровной спиной.
Улыбаться всем неприятностям назло
Улыбка, по мнению Полищук, одно из главных украшений женщины, потому каждый день надо начинать с нее, даже если все идет не по слишком позитивному сценарию. Этому правилу артистка следовала и тогда, когда месяцами не получала достойных ролей, и когда осталась одна на руках с младенцем. Она прибегала к этой уловке еще и для того, чтобы скрыть косоглазие. Как мы все уже знаем, именно немного загадочная улыбка – это то, чем нам всем запомнилась прекрасная Любовь.
Поверить в себя
Во внешности Полищук было множество изъянов, часть из них она исправила, с другой – смирилась. Однако пока она не поверила в себя, никто не воспринимал ее как красавицу. Однако как только звезда приняла себя такой, какая есть, и научилась воспринимать свои недостатки как часть собственной индивидуальности, которая лишь добавляет ей шарма, она прослыла одной из самых привлекательных девушек старшей школы.
Фото: kinopoisk
Принимать расслабляющие ванны
В своих многочисленных интервью актриса неоднократно признавалась, что как только у нее выпадают выходные дни, она обязательно устраивает себе спа-день: принимала горячие ванны с душистыми травами, делала очищающие и питательные маски из смеси овсяных хлопьев, кукурузной муки и оливкового масла (или витамина Е из капсулы), а затем протирала кожу кубиками льда и наносила крем.
Не пренебрегать бабушкиными рецептами красоты
Любовь Полищук была обладательницей тонкой, сухой и нежной кожи, потому считала, что покупные скрабы с жесткими абразивными частицами ей не подходят. По этой причине актриса предпочитала очищать лицо собственноручно созданным лосьоном для умывания, в который входили 100 г сливок, смешанные со 100 мл коньяка, одним желтком и небольшим количеством сока лимона.
Делать инъекции красоты
«Любовь Полищук – очень красивая от природы актриса, и, конечно же, если рассматривать ее фотографии на протяжении какого-то периода времени, можно заметить, что ее внешность практически не меняется с годами. Однако, по моему мнению, не обошлось без минимальных косметологических вмешательств: на некоторых фотографиях можно заметить слабую или отсутствующую мимику в области лба, особенно хорошо видна чистая и красивая кожа в области нижних век, это значит, что актриса наверняка прибегала к использованию ботулинотерапии для коррекции морщин. Также по фотографиям можно проследить изменения в полноте губ – на некоторых из них видно, что губы стали более пышными, что говорит о том, что актриса наверняка восполняла их объем с помощью гиалуроновой кислоты.
Регулярно посещать косметолога
По состоянию кожи Любови Полищук можно понять, что она очень внимательно относилась к уходу за собой, наверняка регулярно посещала косметологический кабинет и делала процедуры по уходу за лицом. Я не могу гарантированно сказать, делала ли она пластику, но если все же такая операция и была проведена, то врачи сделали все очень правильно и естественно – нижняя треть выглядит великолепно.
В последние годы жизни актриса страдала неизлечимым онкологическим заболеванием, которое, несомненно, отразилось на ее внешнем виде. Видимо она похудела, в связи с чем лицо стало выглядеть осунувшимся».
Фото: kinopoisk.ru
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