Почему «плывет» овал лица и самые эффективные методики для его корректировки

Что можно сделать в домашних условиях

Во-первых, профилактика – лучшее лечение. Чем лучше будет качество вашей кожи, тем дольше ваш овал лица будет четким и ровным. И улучшить качество и плотность кожи вы можете самостоятельно ежедневным и правильным уходом. В качестве антивозрастных компонентов рекомендуется ретинол – он воздействует как на дерму, запуская процессы коллагенообразования, так и на эпидермис, стимулируя процессы клеточного обновления. В настоящее время ретинол – очень популярный антивозрастной компонент и не зря – эффект от него заметный и выраженный, но важно помнить и об особенностях его применения, ведь он раздражает кожу и при неверном применении можно добиться осложнений (особенно тяжело будет бороться с сосудистыми проблемами). Наносится ретинол всегда на ночь, его применение всегда должно сопровождаться применением SPF в дневное время.

Еще один важный ингредиент в уплотнении кожи – витамин С. Он не только обладает сосудоукрепляющим и осветляющим действиями, также без него не идут процессы коллагенообразования! Даже принимая коллаген внутрь, вы должны следить за тем, что в достаточном количестве потребляете витамин С, ведь иначе все старания напрасны! Уплотняя кожу, витамин С обладает лифтинг-эффектом и значительно улучшает качество кожи.

Что можно сделать в кабинете косметолога

Массажи и микротоки

Дают хороший эффект, также способны разгрузить лимфатическую систему, препятствуя формированию отеков. Важно проводить курсом и регулярно.

Пилинги

Стимулируют процессы клеточного обновления. Косметологи часто сталкиваются со страхом пациентов того, что пилинги истончают кожу, однако верно проведенные они, наоборот, уплотняют и обновляют ткань.

Мезотерапия и биоревитализация

Прекрасный способ воздействия на дерму – стимулируют процессы коллагенообразования, насыщают кожу аминокислотами – строительным материалом белков, восполняют дефицит гиалуроновой кислоты. Также важно данные процедуры проходить курсом.

Филлеры

Популярная процедура, при проведении которой особенно важно обращать внимание на квалификацию и методы работы специалиста. При провисании тканей вниз, как правило, методом коррекции выбора будет работа не в нижней трети лица (не заполнение носогубных складок), а, в первую очередь, восполнение дефицита в тех областях, в которых он сформировался, то есть в височной и скуловой зонах. В любом случае, все индивидуально и при установке филлеров крайне важно учитывать персональные данные пациента, поэтому посмотрите работы косметолога, к которому обращаетесь, прочтите отзывы, задайте вопрос о том, какие действия будут предприниматься в случае неудачи. И, несомненно,для данной процедуры можно обращаться исключительно к врачу!